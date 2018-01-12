生活在一個管理良好的國家是什麼滋味？

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一個國家怎樣才能做到管理良好？不管是最大程度減少腐敗現象，或是不斷改善教育和醫療，世界各國政府採用不同政策來提高社會管理效益。為了量化這些政策的有效性，出現了各種指數，例如世界司法項目的"法制指數"（Rule of Law Index），世界銀行的"管理指數"（Governance Index）和"社會進步指數"（Social Progress Index），通過調查公民滿意度，並綜合公布的統計數字，在這些基礎上排列各國在不同類別的管理表現。

雖然這幾個國家在各類指數的排列位置不甚相同，但是明顯可見，在所有三個類別裏，這幾個國家在社會政策、對政府信任度和司法有效性方面持續位居世界前茅。

當然，政策的好壞取決於受到管理的民眾感覺如何，我們來到這些國家與當地人交談，試圖發現哪些因素對他們的日常生活影響最大。

Image copyright Getty Images Image caption 丹麥在2017年"社會進步指數"的"人類基本需求"方面得到近乎完美的分數（圖片來源：Hendrik Holler/Look-foto/Getty Images）

丹麥

雖然所有北歐國家在各項指數中都持續排列高位，丹麥卻略勝一籌，並把世界其他國家遠遠甩在後面，在2017年"社會進步指數" （Social Progress Index）的"人類基本需求"（Basic Human Needs）方面得到近乎完美的分數。這些包括公民營養標凖和健康醫療保障標凖，以及獲得基本知識和交流等。

另外，這些利益不僅只限於本國出生的公民。"國民保健和社會保障系統發展良好，任何居住在丹麥的人都能受益，在那裏學習的外國學生可以得到經濟資助和免費語言課。"來自德國的安妮·斯滕巴赫（Anne Steinbach）說，她是《旅行者檔案》（Travellers Archive）的主編，最近住在丹麥第二大城市奧爾胡斯（Aarhus），將在那裏居住半年。

丹麥的社會管理系統並不依靠官僚手續，更依賴於人們的信任。"當丹麥人生病了需要請病假，他們只需給僱主打個電話就行。而在德國，僱員和學生請病假必須有醫生的病假條才行。"斯滕巴赫說，"丹麥和德國在社會管理政策和架構方面都很嚴謹，但德國一切都需要有記錄，有證明，而丹麥人在幾乎所有情況下都更像視對方為朋友。"

與其他歐洲國家相比，或許丹麥生活水平比較昂貴，這些優質服務並不是免費的，丹麥在歐盟國家裏稅收最高，但斯滕巴赫認為，人們的交的稅物有所值。

"丹麥人喜歡舒適與輕鬆，喜歡與朋友分享好時光。晚上一起去看電影，一起聚餐，或邀請朋友到家裏做客。他們很能聊天，很享受燭光晚餐這類的溫馨時刻。"

Image copyright Getty Images Image caption 新西蘭65歲以上的公民都能獲得政府充足的養老金（圖片來源：Walter Bibikow/Getty Images）

新西蘭

新西蘭或澳大利亞在各項社會指數方面可以說並駕齊驅，但新西蘭在政治穩定、基本權利和較少暴力／恐怖活動方面比澳大利亞表現更好。

"新西蘭是世界上第一個給婦女投票權的國家（1893年），"佐伊·海倫（Zoe Helene）說，她是 Cosmic Sister 的創辦人，在新西蘭已經居住了10年，她父母是那裏的永久居民。"一群人帶著一張請願信從島的一端到另一端，徵集簽名，直到請願信成為一張巨大的紙卷。現在你可以在博物館看到它，我感到遊客很值得去看看，它跟紐約的自由女神像有同樣的意義。"

新西蘭對單親家庭、兒童、學生和老年人有慷慨的社會政策。"有一種說法是，你可以根據一個社會如何照顧他們的老年人來評價這個社會的文明程度。在新西蘭，65歲以上的公民可以自動收到政府充足的老年津貼，不管你是誰，不管你自己有多少錢或遺產，也不管他們什麼時候來到這個國家。"海倫說。

Image copyright Getty Images Image caption 阿利雅·比克森說，"加拿大比我們南方的鄰國在價值方面進步更大"（圖片來源：Bettmann/Getty Images）

加拿大

加拿大和美國在所有社會指數方面都名列前茅，但加拿大在政治穩定和較少暴力／恐怖活動方面得分更高。事實上，加拿大近乎完美的分數與北歐國家非常接近，包括國民營養、醫療條件和基本信息知識，以及個人權利保障。

"加拿大比我們南方的鄰國在社會價值方面進步更大。例如，在保護婦女權益方面，和保護同性戀群體權益方面。"阿利雅·比克森（Alia Bickson）是住在加拿大多倫多市的一位國際旅行社導遊，具有美加雙重國籍。她說，"當然人們有不同的見解，我的看法是基於國家的政策對不同生活方式的態度和接受程度做出的。"

不過有些剛到加拿大的人可能犯的錯誤是，以為加拿大的友好和文明有機可乘，"加拿大人有強烈的公平意識，他們將會嚴謹地評估來訪者的行為，"比克森說，"加拿大人不會輕易被人欺騙，去那裏以前你最好了解一些基本知識。"

Image copyright Getty Images Image caption 日本學校教育全球領先，中小學教育是強制性的（圖片來源：Kyodo News/Getty Images）

日本

根據世界銀行的社會指數，日本不僅在政府管理效率、法制和政治穩定等方面在亞洲居於首位，它的社會進步指數：公民獲得基本知識、水和衛生設施，以及營養和醫療保障等方面，也在亞洲國家中分數最高。

"政府政策的有效性可以從環境的乾淨整潔，稅收支付的社會服務的效率和功能等方面看出來，" 住在日本福岡的一位美國作家亞當·古爾斯頓（Adam Goulston）說，"這部分原因是日本人有珍惜社會和公共事物的本性，但更重要的原因得歸於政府政策的有效性，有些政策相當自由開放，特別是跟我的國家美國相比。"

健康保險是全民性的，因為是跟收入掛鉤對有些人來說比較昂貴，但公民可以隨時就醫，而醫療費用是封頂的。儘管人口老化和人口數量下降而出現不少難題，但古爾斯頓認為，總體來說，社會系統運作良好。日本擁有世界上最優秀的一些癌症治療專家。

教育系統是日本另一個值得驕傲的因素，小學和中學教育是強制性的，日本學校教育在世界範圍內處於領先地位。古爾斯頓認為，儘管學校管制和條規嚴格可能造成過度標凖化，但學校教育注重營養，學校的午餐都是由當地生產的食材烹制，並配以健康飲食課程和食物歷史課。

Image copyright Getty Images Image caption 博茨瓦納以其寬泛的個人自由度聞名，例如新聞自由和個人財產權等（圖片來源：MARCO LONGARI/Getty Images）

博茨瓦納

博茨瓦納持續在非洲國家中被評為管理最嚴謹的國家之一，特別是在控制腐敗方面，在世界銀行和"法制指數"方面都在該地區得分最高。1990年代早期出現了一系列醜聞之後，博茨瓦納政府在1994年成立了一個"腐化與經濟犯罪理事會"（Directorate of Corruption and Economic Crime），不懈地調查和懲處腐敗官員。除此之外，國家來自鑽石礦的收入在全國公平分配。

"整個國家的基石是國家統一，至今仍然如此，"博茨瓦納人塞漢伊·特羅特勒各（Sehenyi Tlotlego）說，他是當地一個慈善機構Sanctuary Retreats的合作者之一，"我們國家相信和實行——分歧能通過磋商來解決，而不是通過戰爭。"

博茨瓦納以其寬泛的個人自由度聞名，例如新聞自由和個人財產權等。這種自由延伸到人們的日常生活中，"博茨瓦納人性格開朗，相信開誠佈公，不喜歡暗算黑幕這類事，我們希望通過交談和討論解決問題。" 特羅特勒各說，"我們的社會非常自由開放，膚色、宗教和性別都不是問題，我們對一切不公正行為毫不留情。"

這一切也導致了該國公民在教育和醫療方面擁有良好機會，特羅特勒各說，每個有500人以上村民的村莊都設有醫療診所和學校，政府還在早期就認識到艾滋病和艾滋病毒的危害，採取了嚴厲措施對付疾病的發生和蔓延，向所有艾滋病毒感染者提供免費抗逆轉錄病毒治療。

博茨瓦納政府的環境保護政策也值得一提，全國GDP的12%都來自旅遊業。"來自旅遊業的收入大部分都回返到當地環境保護、野生動物管理和反對偷獵項目裏。" 特羅特勒各說，"博茨瓦納已經建立了非洲最強大的反偷獵組織。"

Image copyright Getty Images Image caption 智利是南美洲最穩定和無腐敗政府的國家之一（圖片來源：Matthew Williams-Ellis/Getty Images）

智利

在公開、透明度政府，控制腐化、以及公民獲得基本知識和醫療保障方面都得分甚高，智利是南美洲最穩定和無腐敗政府的國家之一。

"在南美洲國家，人們可能習慣於賄賂警察或政客，但在智利則是例外。"彼得·莫非·路易斯（Peter Murphy Lewis）長住智利，他的旅遊公司叫Chile Guru。

據路易斯說，跟在其他國家相比，甚至外國人也很容易在智利買房地產或註冊公司。"雖然有些官僚手續，但並不難繞過去，"住在聖地亞哥的馬特·牛頓（Mat Newton）自己創建了旅行社TourismTiger。他說，當最初緩慢的移民手續完成之後，"生活在這裏很容易。"

健康保險廉價而有效，而這個國家最值得一提的是基礎建設。"聖地亞哥，以及智利全國的基礎設施質量都非常高，這使得人們的生活相對容易，沒有通常發展中國家可能遇到的問題。牛頓這裏講的是智利的先進高速公路系統和水電網幾乎覆蓋全國。聖地亞哥還擁有世界最大的城市公園和無數條自行車道。

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