沉睡海底的古羅馬罪惡之城

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古羅馬的超級富豪們周末會來到這裏聚會。權勢顯赫的政客們在這裏的海灘上建造了奢華的別墅。這些別墅配備溫泉和鋪著馬賽克的泳池，置身其中的人們沉迷於最狂野的慾望。有人甚至托人建造了一座大理石雕像圍繞的、專供"人間娛樂"的私人洞穴。

兩千多年前，巴亞（Baia）堪稱羅馬帝國的拉斯維加斯。它是一座度假小鎮，位於意大利密布著火山口的西海岸上，距離那不勒斯（Naples）約30公里。從詩人到將軍，這座小鎮迎合了各類人群的幻想。偉大的演說家西塞羅（Cicero）退休之後曾在海灣邊創作演講稿；詩人維吉爾（Virgil）和博物學家普林尼（Pliny）在靠近公共療養浴池的地方建有住宅。

巴亞也是有錢有勢的人從事非法勾當的場所。

Image copyright Getty Images Image caption 兩千多年前，巴亞堪稱羅馬帝國的拉斯維加斯（圖片來源: MaximeBermond/Getty Images）

"巴亞伴隨著許多離奇的傳說"，與當地考古學家一起探索遺址的研究人員約翰·斯莫特（John Smout）說道。據傳聞，凱撒大帝（Julius Caesar）在公元前44年被謀殺之後，克莉奧帕特拉（Cleopatra）正是從這裏乘船逃走的；為了讓兒子尼祿（Nero）登上羅馬皇帝的寶座，小阿格里皮娜（Julia Agrippina）在這裏毒殺了丈夫克勞狄一世（Claudius）。

"她讓克勞狄一世食用有毒的蘑菇，" 斯莫特解說道："但是，克勞狄一世在食用之後卻並沒有死。小阿格里皮娜在當晚又命令醫生給克勞狄一世注射有毒的野生葫蘆製成的灌腸劑。最後，謀殺終於得逞。"

公元前二世紀下半葉，富含礦物質的溫泉和溫和的氣候開始吸引羅馬城的貴族前往巴亞。這座小鎮被他們稱為"燃燒的田野"，因為這裏坑坑窪窪地布滿了火山口。

斯莫特回憶道："我在幼年時曾參觀過這裏的遺址。導遊把傘戳進地面時，蒸汽和熔岩噴薄而出。"

古希臘人和古羅馬人對這些破火山口心存敬畏，認為它們是通往陰間的入口。事實上，這些破火山口催生了眾多技術進步成果，例如當地特有的防水水泥（一種石灰和火山岩的混合物），這種水泥被用在建造雄偉的穹頂、大理石製成的建築立面、私人的魚池和豪華的公共浴室上。

儘管這座小鎮聲名狼藉，但頻繁的火山活動可能才是導致巴亞衰敗的真正原因。若干個世紀的熱液活動、地震活動引發的地殼緩慢升降導致巴亞許多地方被海水淹沒，形成了今日的景象。

Image copyright Getty Images Image caption 富含礦物質的溫泉和溫和的氣候開始吸引羅馬城的貴族前往巴亞（圖片來源: De Agostini Picture Library/Getty Images）

這個曾經名噪一時的沿海旅遊勝地直到上世紀四十年代才復蘇。當時，一名飛行員分享了他在空中拍攝的海平面正下方一棟宏偉建築的照片。不久之後，海岸附近的廢墟上發現了軟體動物留下的洞穴。這令地質學家們苦思不得其解。有跡象表明，當地部分山坡曾浸入海平面下方。二十年後，意大利官員委托一艘潛水艇勘測巴亞的水下部分。

潛水艇的勘測結果令人振奮。從羅馬時代開始，地下壓力導致巴亞周圍的陸地不斷升降，這種升降活動迫使廢墟朝著海平面上升，避免被海水再次緩慢吞噬。這一過程堪稱"地質煉獄"。

之前，只有少數考古學家敢於探索這些海面下的廢墟。水下考古現場直到2002年對公眾開放時才被正式指定為海洋保護區域。在那之後，得益於3D掃描技術和海洋考古學領域其他先進技術的應用，這一古代遺跡首次被展現在公眾面前。潛水員、歷史學家和攝影師們捕捉到了水下的圓形建築和門廊，包括著名的維納斯神廟（Temple of Venus）（實際上並不是一座廟，而是一處桑拿浴場所）。這些發現為探索羅馬帝國最荒淫的時代提供了線索。

Image copyright Alamy Image caption 在風平浪靜的日子，遊客們可以看到這座位於伊特魯裏亞海下的古羅馬城鎮的遺跡（圖片來源: Photononstop/Alamy）

巴亞的廢墟實際上位於相對較淺的水域，平均深度6米。這是源於地殼的波動。遊客們可以乘坐底板採用玻璃製作的小船（又稱"videobarca"），欣賞某些怪異的水下結構物。當地的潛水中心（例如Centro Sub Campi Flegreo，近期曾陪同BBC拍攝關於巴亞古城的紀錄片）還會為遊客遊覽數公里之外伊特魯裏亞海（Tyrrhenian Sea）的水下古城提供水下通氣管和自攜式水下呼吸器。在風平浪靜的日子，遊客們可以看到羅馬柱、古時的道路和精心鋪設的廣場。水下洞穴的入口處放置著克勞狄雅·屋大維婭（Claudia Octavia，克勞狄一世的女兒）和尤裏西斯（Ulysses）的雕像。它們伸長的手臂上纏繞著藤壺。

海平面以上也有大量景觀。許多水下雕塑實際上都是複製品，原作可以在山上的巴亞城堡（Baia Castle）看到。坎帕尼亞考古監管區（Archaeological Superintendency for Campania）在巴亞城堡運營著一座海上遺跡博物館。考古學家阿米迪歐·邁烏裏（Amedeo Maiuri）在上世紀五十年代在附近發掘的巴亞考古公園（Parco Archeologico delle Terme di Baia）是巴亞古城露出海面的部分。在這裏可以看到許多羅馬時代的地上廢墟。邁烏裏還發掘了龐貝-赫庫蘭尼姆古城。馬賽克走廊和裝有穹頂的公共浴室是這座地上古蹟的特色。

Image copyright Getty Images Image caption 地下壓力導致巴亞周圍的陸地在海面下不斷升降（圖片來源: De Agostini/G.Carfagna/Getti Images）

考古公園周圍的現代巴亞城是富麗堂皇的巴亞古城的複製品，但它仍彰顯出慵懶、娛樂的氣息。今天，曾經遍布宅邸和公共浴室的海岸線已經建起了小碼頭、旅館和為數不多的海鮮餐廳。這些設施排列在沿東北方向通往那不勒斯的狹窄道路上。

巴亞遺跡見證了意大利古時的繁華。但是，留給遊客的時間可能已經不多了。地震學家預測，在不久的將來，巴亞的海岸將爆發進一步的火山活動。這將使這座古城再次陷入命運叵測的境地。僅去年，這裏就爆發了二十次小型地震。近年來，已有人討論將水下廢墟永久封閉，不再對遊客開放。

但是，遊客目前可以通過一個隱蔽的入口搜尋這座水下城市，即使不是深入陰間的入口，那麼至少也能見識到一些壯觀的地下寶藏。

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