伊朗古老村莊的「小人國」

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在喬納森·斯威夫特（Jonathan Swift）的著作《格列佛遊記》（Gulliver's Travels）的第一部分中，萊米爾·格列佛（Lemuel Gulliver）在海上遇難時，被海水衝到了利立浦特島國（Lilliput），島上的居民身高甚至不超過15厘米。

儘管斯威夫特的利立浦特只是一個虛幻的傳說，但在伊朗最東端，的確存在著一個類似的村莊。直到一個世紀前，阿富汗西邊界以西大約75公里處坐落著一個擁有1500年歷史的名為馬庫尼克（Makhunik）的小村莊，村裏的部分居民身高僅1米——比當時的平均身高矮了大約50厘米。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 直到100年前，馬庫尼克村的一些居民身高僅1米（圖片來源：Mohammad M. Rashed）

2005年，一具25厘米長的木乃伊屍體在這片區域被發現。此次發現使人們相信，在伊朗的這個偏僻角落，有13個村莊（包括馬庫尼克），曾經是古老"小矮人城"的所在地。儘管專家們據專家判斷，這具木乃伊事實上是一個死於約400年前的早產兒，但他們仍然認為，馬庫尼克村的前幾代居民們的確比正常身高要矮小。

營養不良是馬庫尼克居民身高缺陷的重要原因之一。這個地區乾燥、荒涼，動物很難飼養，蘿蔔、穀物、大麥和一種類似棗子的水果是當時僅有的農作物。馬庫尼克居民依賴簡單的蔬菜維持生活，如kashk-beneh（由乳清和一種生長在山裏的開心果製成），還有pokhteek（一種乳清粉和蘿蔔的混合物）。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 有些人相信馬庫尼克曾經是古老"小矮人城"的所在地（圖片來源：Mohammad M. Rashed）

有證據表明，這裏最不可思議的飲食異常是對茶的厭惡——茶是伊朗美食和招待客人的特色之一

"在我還小的時候，這裏沒人喝茶。如果有人喝茶，大家會開玩笑說他是個癮君子。"阿馬德·拉納馬（Ahmad Rahnama）回憶說，並談及鴉片癮君子大量喝茶的印象。這位61歲的馬庫尼克居民經營著一家博物館，專門紀念馬庫尼克的歷史建築和傳統生活方式。

二十世紀中期 ，道路建設和車輛的增加使馬庫尼克居民能夠獲取到伊朗其他地區的食材，如大米和雞肉。

"有車來以後，人們可以從附近的城鎮運來食物，於是這裏有了更多可以吃的東西，再不僅僅是kashk-beneh和麵包。"拉納馬說。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 馬庫尼克約200座房屋中的70或80座僅1.5至2米高（圖片來源：Mohammad M. Rashed）

儘管如今馬庫尼克700位居民大多數是平均身高，但有關他們的祖先身材矮小的跡象依然存在。這里約200座磚石房屋構成了這個古老村莊，其中70或80座格外矮，大約在1.5到2米之間——有些房屋的天花板甚至低到1.4米。

俯下身來，我跟隨拉納馬進入了馬庫尼克的一個"利立浦特"家中，我穿過了一扇木門，它設置於房屋南側，便於更多光線進入，也保護這個家的房間不受強烈偏北風的侵襲。然後，我發現自己進入了一個被稱為"坐談間"的小客廳中——這個名字很貼切，因為低矮的天花板讓我必須得坐在裏面。這個約10到14平方米的空間內，有存放穀物和小麥的地方、烹飪用的粘土爐和一個睡覺的空間。

建造這些小房屋可不是件容易的事情，拉納馬說，居民的矮小身材並不是建造小房屋的唯一原因。大到可以拉貨車的家畜很少，道路通行也有限制，這意味著當地人必須用雙手來搬運建築用材，一次要走好幾公里路程。小房屋要求用的材料要少一些，這樣就能省下不少力氣。此外，儘管狹小的房屋比大房屋更容易受熱或受冷，但前者與周圍的景觀更融合，不易被潛在入侵者發現。

Image copyright Mohammad M. Rashed Image caption 居民們希望馬庫尼克的"利立浦特"家會吸引遊客的到來（圖片來源：Mohammad M. Rashed）

在這座村莊生活不是件易事，由於乾旱，過去的小農業近些年已經衰落了，這裏的年輕人不得到外面找工作。

"如今，村裏的年輕人到附近的城市裏找工作，帶回錢和食物。女人們做一些編織活，但除了這個，這裏沒活可幹。"拉納馬說。同時，年紀大一些的居民在很大程度上不得不依賴政府補貼來養活自己。

儘管境況艱難， 拉納馬仍希望村子裏的獨特建築能夠吸引遊客，旅遊業會創造很多工作機會，促進商貿發展。不過現在，"就是這個樣子"，他有些聽天由命地笑著對我說。

"但是，"他繼續一邊咯咯笑一邊說，"情況比以前要好些了。以前這裏的人矮小粗壯，現在大家都又高又瘦的。"

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