回顧密西西比最黑暗的一段歷史

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum

1963年6月一個晚上,梅裏·艾夫斯(Myrlie Evers)正在等候她丈夫梅德加·艾夫斯(Medgar Evers)參加完民權大會後回家,突然聽到外面一聲槍響。

當這位民權領袖和三個孩子的父親快到家的時候,一個白人至上主義者拜倫·德拉拜克維(Byron De La Beckwith)突然用獵槍對凖他後背開了槍,梅德加踉蹌倒在家門口,他的家人眼看著他流血過多而死去。

幾周前,當梅裏·艾夫斯參觀"密西西比民權博物館"(Mississippi Civil Rights Museum )時,當時的情景再次浮現在她眼前。

這家民權博物館於2017年12月開幕。梅裏說,"我忍不住流淚,我感覺到子彈,我聽到哭聲。但我同時也能感覺到希望。"

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 密西西比民權博物館的一個展覽,回顧美國民權領袖梅德加·艾夫斯被刺殺事件(圖片來源:Mississippi Civil Rights Museum)

這座耗資9000萬美元的博物館位於傑克遜市(Jackson),向人們全面展示密西西比州歷史上最為黑暗的時刻。它回顧自1950年代和60年代開始的美國黑人爭取民權運動的鬥爭史,他們的鬥爭最終廢除了種族隔離制度。展覽使用了多媒體形式展示歷史影像片段,包括庭審、抗議活動和葬禮鏡頭,以及三K黨穿的袍子、燒焦的十字架和奪取了艾夫斯生命的長槍等實物。這個博物館令密西西比一向沉寂的首府,突然變成對美國民權史感興趣的人必須造訪的地方。

"我們為了這一時刻已經等候了很久。"密西西比首位非洲裔美國人高級法庭法官魯本·安德森(Reuben Anderson)說,為了這座唯一的州立民權博物館獲得政治支持和經濟資助,他們已經努力了40年之久。

而其他州,如佐治亞州、阿拉巴馬州和田納西州等早已有了他們的民權博物館、紀念碑和歷史紀念地址,如美國民權領袖馬丁·路德·金(Martin Luther King Jr)被刺殺的地點。而當年民權運動的重要之地密西西比似乎一直忽略這段黑暗歷史,直到現在才有了這座民權博物館。

Image copyright Getty Images Image caption 在美國黑人民權鬥爭歷史上,密西西比州是重要鬥爭地點(圖片來源: Bettmann/Getty Images)

密西西比民權博物館的開幕時間恰逢其實,幾個月後便是馬丁·路德·金遇刺50週年紀念,另外正逢美國十幾個州聯合宣傳民權運動的消息傳出。

對很多人來說,密西西比博物館有關這段黑暗歷史的展覽令人震驚。

它從17世紀黑人被作為奴隸販運到這裏開始,一直到他們所受到的非人待遇。博物館總監帕米拉·朱尼奧(Pamela Junior)說,"我們希望人們理解和體會到這些非洲裔前輩每天受到的歧視和情感虐待。"

Image copyright Larry Bleiberg Image caption 密西西比民權博物館的六個柱子上記載了數百年來發生的私刑處死事件(圖片來源: Larry Bleiberg)

有些事件令人髮指。博物館的六個柱子上記載了數百年來發生的私刑處死事件,死者姓名終於得見天日。

有的展覽部分內容之殘酷使少年參觀者不得入內,展示了死者被吊在樹上的歷史圖片,列舉了死者姓名、地點和死亡日期。

朱尼奧說,博物館感覺到應該展示當年真實的民權鬥爭情況。"你會看到人們如何被吊死的圖片,可以聯想到當時的慘烈情景。"

雖然沒有受害者的凖確數字,阿拉巴馬州一個平等權益機構的研究發現,1877年到1950年期間,密西西比州共有654起種族迫害的私刑處死事件。之後的抗議活動中有更多人死亡。

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 博物館毫不掩飾地展示了當年民權運動的暴力情景(圖片來源:Mississippi Civil Rights Museum)

來自密西西比的美國著名電視節目主持人奧普拉·溫弗瑞(Oprah Winfrey)解說了一個14歲黑人男孩艾美特·蒂爾(Emmett Till)1955年被殘害事件。蒂爾從芝加哥到密西西比探親,被指控同一個商店裏的白人婦女調情,幾天后的一個晚上,這個女人的丈夫和兄弟將男孩從家裏拖出,向其頭上開了槍,並將屍體扔進附近的河裏。之後,這兩個白人男性被一個全白人陪審團判決無罪。

蒂爾的母親在葬禮上打開棺槨,讓人們看到兒子受的傷害。受害者的面孔照片在一份雜誌上發表,這一謀殺事件震驚了全國並激起更加洶湧的民權運動。在展覽上可見當年的雜誌和那個商店圖片。

展覽的另一部分展示了美國若干南方州1961年黑人爭取自由乘車鬥爭。數百名乘坐各類公共交通工具抵達傑克遜市的黑人被逮捕,並被送往臭名昭著的帕克曼農莊監獄(Parchman Farm) 監禁。現在這些人的被捕頭像照片都展示在博物館牆上,並通過互動媒體披露有些人的經歷,包括佐治亞州國會議員約翰·路易斯(John Lewis)的經歷,當時他是21歲的大學生。

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 幾乎每個密西西比城鎮都曾發生過反對種族歧視的抗議活動(圖片來源:Mississippi Civil Rights Museum)

一段錄像展示了1964年爭取黑人投票權的"自由夏天"(Freedom Summer)運動中發生的慘案。6月的一個下午,幾位黑人和白人參加運動志願者失蹤了,聯邦調查局後來發現了他們的屍體。在展覽上,人們可以聽到恐怖之聲,但也能聽到團結之聲。

當年,幾乎每一個密西西比城鎮都發生了反對種族歧視抗議活動,很多歷史事實都是首次在博物館裏向公眾展出。

Image copyright Mississippi Civil Rights Museum Image caption 40英尺高的雕塑每30分鐘伴隨福音歌曲發生顫動(圖片來源:Mississippi Civil Rights Museum)

儘管這些展覽內容令人心酸,但人們能看到希望之光。在博物館中心位置有一個叫做"我的一束光明"( This Little Light of Mine )的巨大雕塑,高達40英尺,每30分鐘伴隨著昂揚的福音歌曲旋律而發生顫動,這些福音歌曲成為那個時代黑人鬥爭之聲。當參觀者被音樂的吸引而來到中心展覽區,他們便觸動了電子感應器。隨著人群的增加,雕塑發出的光芒也越來越亮,音樂聲也逐漸從單聲蔓延成壯觀的合唱聲。

梅裏·艾夫斯在奧巴馬總統第二次當選總統時的就職儀式上說的一句話令人難忘,"你聽到了恐怖之聲,但你也聽到了人們團結在一起的聲音"。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。