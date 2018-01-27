這座城市是外派人員最嚮往之地嗎？

Image copyright Getty Images Image caption 學會一點漢語，可能有助於外國人更了解當地文化（圖片來源： Mike Kemp/Getty Images）

這座有三千年歷史的古都，正在成為當今世界最時尚的現代都市。擁有快速網絡，包括面部識別軟件的高科技比比皆是，對人工智能業的大量投資，無與倫比的都市能量，中國的首都正成為世界外派人員最感興趣的城市。

"如果我能在那裏成功，那我就能在世界任何地方成功。"德國人克萊門斯·塞西（Clemens Sehi）這句話是來自已故美國歌手弗蘭克·辛那特拉（Frank Sinatra）當年有關紐約的一句話。"如果辛那特拉活到今天，他可能會唱一首關於北京這樣城市的歌。"塞西是Travellers Archive的創意總監，他感覺生活在北京猶如生活在一個不斷更新的時代。

"你有一種感覺，處於一切大潮流的中心，很難具體說那是什麼，但這種感覺吸引很多外派人員一直留在那裏。"來自英格蘭的西蒙·諾頓（Simon Norton）說，他在北京已經住了一段時間，開始發表在北京生活經歷的博客，"他們想要目睹潮流的走向，並身處其中。"

Image copyright Getty Images Image caption 對外派人員來說，北京成為最令人感覺興奮的城市（圖片來源： DuKai photographer/Getty Images）

北京的魅力何在？

這座城市有快速而高質量的網絡，適宜科技發展的環境，令人們的日常生活日益輕鬆便利。"北京正在飛速進入'無現鈔'社會，網絡將傳統錢包融入智能手機，讓人們花錢轉賬更便捷。"來自馬尼拉的安迪·潘那福特（Andy Peñafuerte）說，他現在是"北京孩子"（Beijing Kids）的副主編。

而智能手機僅僅是北京科技雄心的開端。面部識別技術軟件正在普及，很多應用軟件使用這種技術進行銀行轉賬、付款，或成為進入建築物的安全識別手段，甚至可以識別證明傳呼司機的身份。北京最近還宣佈，計劃興建一座耗資138億元的人工智能科技園，將成為400多家發展人工智能科技的企業基地，從生物識別到自動駕駛汽車。

新科技帶來的好處頗具魅力，而北京傳統美食同樣俘獲了新居民的心，美食也成為外國人與當地人交友的好機會。"你會跟街角那位賣廣式點心的人成了熟人。"塞西說。而英國人諾頓說，"從車站到我住處的路上有家餃子店，太好吃了，每天早上都讓我心馳神往。"

Image copyright Getty Images Image caption 傳統美食可以很容易讓外國人結交到當地朋友（圖片來源： Edwin Remsberg/Getty Images）

中國一年當中很多節日都與美食有關，而外國人常常受到邀請加入到當地人的節慶活動中。春節，或稱農曆新年有好幾天的慶祝，今年發生在2月份，是中國人一年當中最重要的節日，也是外國人最容易融入其中的節日。"我建議外國人參與到中國朋友的節慶凖備活動中，打掃住宅衛生與在門上貼大紅對聯和裝飾物同樣重要，"塞西說，"在農曆新年除夕，中國家庭會齊聚一堂吃年夜飯，並且守歲直到新年到來，放炮竹，辭舊迎新。這天晚上如果跟中國朋友家庭一起度過，對外國人來說真是一個難忘的經歷。"

在北京的生活是怎樣的呢？

在北京工作和生活的外國人越來越多，外國人容易形成自己的社交圈，再加上與北京當地人之間的語言障礙，使得外國人有時還難以融入當地文化。

"有些外國人在中國住了好多年，但對他們所居住的這個國家根本沒有什麼了解。"塞西說，"如果你最初嘗試與中國人接觸不那麼成功，你很快就可能感覺還不如跟其他外國人來往更輕鬆。"在這些所謂的"外國人圈子"裏，這些外國人都只跟自己圈子裏的人來往，在西式餐館吃飯，沒有中國朋友。

Image copyright Getty Images Image caption 學會一點漢語，可能有助於外國人更了解當地文化（圖片來源： Mike Kemp/Getty Images）

突破這種困境的最容易的方法就是學習一點漢語，其實漢語沒有人們想像的那麼難。"每周學習一兩個小時的一對一漢語課，或者跟著電台漢語學習初級班學習，每個人都應該可以做到。"塞西說，他認為甚至只學會幾句實用漢語句子，都會有助於你購物、訂餐或打車。

了解一些基本的中國社會文化習俗也非常有用，特別是"關係"和"面子"這樣的事兒。潘那福特說，"在西方，人們習慣於直截了當的談話，而在中國，當地人對自己的面子很在意。如果你顯得傲慢，讓當地人感到不舒服，那可是絶對不應該做的事。"

還有什麼應該注意的事呢?

雖然應當嘗試著融入當地文化中，但你有時候也得稍微硬氣點兒。"否則，你肯定會吃虧，"來自美國舊金山的博主米基·吳（Mikey Wu）建議說。

Image copyright Getty Images Image caption 了解一點中國傳統習俗對外國人來說很有用（圖片來源： Kevin Frayer/Getty Images）

米基·吳說，他的建議特別適合在市場買東西時，"一定要討價還價！除非是在正規商店裏，在市場買東西一定要還價。買東西也要注意貨物質量，因為你可能會受騙上當。"

揮之不去的空氣污染也是令人頭疼的問題，雖然政府近年來做出了努力，使情況有所緩解。居民們常常選擇在暖和季節進行戶外活動，遊覽那些北京傳統胡同或逛逛公園，因為那時的空氣污染比較輕。

諾頓說："這裏有各種各樣的藝術和音樂活動，豐富的夜生活，歷史古蹟，超現代商業區和傳統老胡同並存，北京是一座可以無窮探索的城市。"

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