「堪比黃金」的加拿大育空自然景觀

Image copyright Vivien Mary Cumming

黃金國度

加拿大西北部的育空（Yukon）19世紀末掀起著名的克朗代克淘金熱（Klondike Gold Rush），成千上萬的男男女女湧入育空的群山峻嶺試試自己的發財運氣。

百多年後，如今也有很多人造訪育空，但是他們的目的截然不同。有些人前來探尋歷史，一睹淘金熱背後的故事。有些人前來欣賞山脈、野外探險、觀賞種類繁多的野生動物，包括野熊、麋鹿、駝鹿、山貓、狐狸、野山羊、麝牛和土撥鼠。

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另一重大發現

還有一些人前來育空，實現他們自己的"淘金熱"。地質學家前來尋找沉積岩，為雪球地球（Snowball Earth）理論提供證據——地球氣候導致主要冰層有規律的鬆動——這一事件發生在7.5億至6億年前。

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原始荒野

2014年7月，我和哈佛大學、麥吉爾大學的其他幾位地質學家一同前往育空尋找新證據，以便繪製這一氣候極端變化時期的景象。

到達目的地並非輕易之事。這片荒野之地四周是廣闊的山巒，通過陸路基本無法涉足，荒無人煙。有些山脈甚至連名字都叫不出，許多更是人跡罕至。

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尚未涉足之地

具體目的地的確定通常包括研究原有航拍照和地質圖，但這對育空地區卻不太現實，該地區從未有人涉足。我們計劃在梅奧（Mayo）小鎮以北、育空中心的韋內克（Wernecke）山上安營扎寨。這些山脈屬於阿拉斯加到墨西哥南部的綿延山脈——北美科迪勒拉山（North American Cordillera）的最北段。

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顛簸之旅

此次旅行的第一站迫使我們乘坐雙螺旋槳飛機從東北部的梅奧小鎮抵達位於育空東部荒野之地舊礦的機場跑道雷克拉（Rackla）。之後，由直升機送我們前往山脈65公里深處的營地。

當我們接近目的地時，雲團滾滾而來。飛行員駕駛直升機在濃密的水汽和鋸齒狀的山峰中間穿來避去。他一副若無其事的樣子，但當他穿過突然從身旁雲層裏現出的岩石尖頂時，我們的脊背一陣發涼。最終，他在兩山之間找到了一塊平坦之地，平穩降落，把我們安全送回了地面。

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感恩大自然

當直升機的轟隆聲在遠處消失時，我意識我們現在任由天氣、地形和野生環境的擺佈，除非天候允許直升機降落，我們是沒有地方可以逃命避難的。

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安營扎寨

接下來幾周，我們就要以此為家了。營地四周是黑沉沉的山峰，因此我們稱其為（魔戒裏的）"魔多"（Mordor）。營地在2000多米的林木線以上，光禿禿的只有岩石，沒有植被覆蓋。但這也意味著野熊並不會來，因為這裏沒有他們的獵物。

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野熊岩石

總有幾天我們不得不冒險進入山谷深處幾百米。有一天，我們正在返回營地的途中，看到前方出現一隻龐大的棕熊，聽到土撥鼠發出尖銳的警報叫聲。

我們拿出防熊噴霧劑，開始制定逃生計劃。我們的計劃討論了至少半個小時，但那只熊一動不動。最後，我們覺得膽子變大了，就慢慢向前靠近，這才意識到我們錯了：前方根本不是熊，只不過是一塊棕色巨石。返回營地之後，我們很晚才吃上晚飯，但用餐氣氛非常愉快，伴隨著歡聲笑語和不時的咒罵聲。

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雪球地球事件的證據

"路遇野熊"那天，我們為雪球地球事件找到了第一個證據。隨著岩石和沙堆的積累，層狀結構在海底形成，但當冰雪覆蓋地球時，隨著沉積物沉積減少，層狀結構變薄。同時，冰蓋帶著更大的岩石和巨石一起移動到冰層表面。當冰融化時，巨石落入海底，對之前形成的層狀結構造成破壞，然後被新的沉積物緩慢包圍。

巨石嵌在偏遠山谷的岩壁上，堆在精細的沉積層裏，這些沉積層被落入精細海底沉積物表面上的更重岩石破壞。這一地質現象十分罕見，有助於證明雪球地球理論。

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堪比黃金的重大發現

與許多年前的那些克朗代克淘金者不同的是，我們的育空探索之旅並不能發財致富。我們在一個月之後回家時，收獲的是一桶桶岩石，雖然數以百計，但完全沒有金錢價值。儘管如此，對於揭秘地球神秘歷史線索的科學家來說，他們堪比黃金。

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