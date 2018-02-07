圖輯：冰雪掩映下的中國名山

Image copyright Dave Stamboulis

壯麗的地貌

位於中國東部安徽省境內的黃山國家公園以其壯麗的花崗岩石峰而聞名。很多石峰高達1,000米，峰尖掩映在無邊無際的雲海之中，壁立萬仞的石峰之間分佈有瀑布、石洞和溫泉。

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驚艷壯麗的景色

每年夏季，山間的小道都會擠滿絡繹不絶的遊客。然而，如果你在滴水成冰的隆冬時節來到這裏，就不僅能享受到清靜，遊人稀少的環境，還能體驗欣賞到可能是黃山最為雄魅壯麗的景象。

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雲海成冰

在一年最為寒冷的季節，霧氣中的水滴會出現凝華現象，並凍結在樹木和岩石表面。這種名為"霧淞"的自然景象一般出現在氣溫降至-10℃~-2℃時。一旦天氣情況適宜，整片山就會罩在一層雪白的冰晶裏。

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霧淞的黃金條件

早在1990年就被聯合國教科文組織列入世界遺產目錄的黃山氣候濕潤。夏季期間，平均每月降水量超過300毫米。在冬季，寒流後的濃霧會持續數天，從而給霧淞的形成創造了條件。

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冰晶包裹下的樹木

凝結在樹木和山體表面的霧淞牢固度很高，並且可以在冬季存留很長時間。濃霧在寒風的脅裹下凍結在樹上，形成的針狀結晶會覆蓋整棵大樹。有趣的是，很多樹上的霧淞只覆蓋樹木一側，而另一側則毫無異常。

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靈感來源

霧淞現象在很多地方都有，但真正讓黃山獨樹一幟的是這裏扭曲遒勁的黃山松。黃山松生長在陡峭崎嶇的岩壁上。在中國東部，這種松樹只分佈在黃山地區。扭曲盤旋的松樹枝幹在賦予黃山以獨特美感的同時，也成為千百年來中國畫家和詩人的靈感源泉。據稱好萊塢影片《阿凡達》（Avatar）中"哈利路亞山（Hallelujah Mountains）"的造型設計也是受到了黃山的影響。

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人間天上山

在他的五言詩《曉看黃山》裏，中國唐朝大詩人李白寫道："日際雲頭樹，人間天上山。九州人共仰，千載鶴來還。"一千多年後，詩中描寫的自然美景仍然讓遊客流連忘返，尤其在樹木和山石都銀裝素裹的時候。

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