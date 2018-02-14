烤鯡魚——新英格蘭這道美味拯救了國家
約瑟夫·什亞（Joseph Shea）和他的徒弟們正在忙著烤鯡魚，他們把鯡魚釘在一塊塊木板上，再把釘滿鯡魚的木板放在火上烤制。火苗舔著橡木板塊，這種康涅迪格州鯡魚漸漸沁出了魚油，這道鯡魚佳餚離它們曾經生存的河流僅幾步之遙。
隨著主廚的一聲招呼，一個烤魚廚師從火上拿起一板烤魚匆匆穿過草地，在那兒侍者們把烤好的魚從木板上拆下，裝盤上桌，猶如流水線一樣迅速而精確：從收拾魚到烤好上桌不到30分鐘。
這道烤鯡魚佳餚在美國東海岸已經存在了100多年，家庭烤鯡魚食譜可以在18世紀早期的烹調書中看到，不過像什亞他們那樣的大規模烹制鯡魚法則始於19世紀後期。當時旅遊業開始吸引中產階級家庭到郊區來體驗悠閒的鄉村生活。
直到今天，這一傳統仍然生生不息，特別在康涅迪格州的埃塞克斯小鎮（Essex），那裏自1958年以來每年都舉辦烤鯡魚節。
康涅迪格州是我的故鄉，每年春天都以這種獨特的方式大量烤制鯡魚。先要除去魚身上許許多多細小的魚刺，然後把魚釘到反覆使用已經變黑的木板上，再將釘滿魚的木板擺到火堆周圍，角度要合適，這樣使多餘的魚油烤出後滴到下面的淺鍋中，並使魚產生一種獨特的美味。
人們常常將這種烤魚的味道與少油的三文魚相比，除了燒烤味道很少加其他調料，在烤之前，通常會加上一條鹹豬肉片和一點辣椒粉增香。
不過跟更加受食客青睞的三文魚不同，鯡魚更經常被視為藍領勞工的菜餚。康涅迪格河道博物館（Connecticut River Museum）策展人艾米·特羅特（ Amy Trout ）說，她去年春天策展了一個鯡魚展。鯡魚在北大西洋的馬尾藻海度過一生後，於4月到6月回到它們出生的河流裏產卵。每年這個時候，人們突然看到數十萬條魚出現在東海岸的河流裏，無疑它們就成了寒冬過後當地人最珍貴和容易獲得的佳餚。
"甚至在殖民時期這就成了傳統，人們停止耕種，停止手裏的任何工作，人人都變成了漁民，因為鯡魚太多了。"特羅特說，"正是這些鯡魚餵飽了農民、漁民和工人。當時這就是他們的日常飲食，於是康涅迪格人也逐漸發明了這種烤鯡魚法。"
康涅迪格河道博物館總監克里斯·道布斯（Chris Dobbs）說，在殖民時期，由於鯡魚作為食物如此之多，有報道說，該地區的囚犯曾經集會抗議吃鯡魚——每周若有好幾天都吃鯡魚被認為是飲食懲罰，而一些僕人的合同裏也要限制吃鯡魚的次數。
是否以鯡魚為食可以顯示人們的社會地位：因為鯡魚實在是太多了，它們就成了窮人的食物，由此也成為貧困的代表。研究鯡魚歷史的馬薩諸塞大學教授斯蒂芬·奧布里斯·傑卡萊拉（Stephen Olbrys Gencarella）說。
在新英格蘭地區有關鯡魚的傳說可多了 。根據道布斯的說法，或許最廣為人知的一個傳說，也更有歷史佐證的是，那年冬天駐扎在福爾熱峽谷（Valley Forge）的喬治·華盛頓軍隊饑寒交迫，多虧了那年早春，鯡魚提前來到出生地河流產卵，才使華盛頓軍隊免於餓死。可以說鯡魚在美國革命中立了一功。
據傑卡萊拉說，到了20世紀初，美國中產階級開始崇尚旅遊，使得烤鯡魚從家庭製作演變成今天我們看到的製作規模，成為人們聚會時餐桌上的亮點和地方特色美食。
在大西洋沿岸各州，從新澤西到南卡羅萊納，都有這一飲食傳統。傑卡萊拉說，在華盛頓特區，甚至有此類飲食大賽，在政客們競選期間常常可見。
傑卡萊拉說，雖然或許最先發明烤鯡魚的不一定是康涅迪格州人，"但我認為我們將烤魚方法做到了極致。我們雖然不是唯一有烤鯡魚的地方，但在這裏有最好吃的烤鯡魚。"
用不同方法烹制鯡魚，味道也會不同：用烤箱烤制鯡魚，魚肉常常帶有魚油腥味；如果未能完好地剔掉魚刺，它身上1000多魚刺讓人吃起來很擔心。如果烹制和凖備得當，鯡魚是非常美味的魚類，在拉丁文裏，它叫 alosa sapidissima，意為"最美味的魚"。
"鯡魚是那種你會喜歡吃，但並不完美的魚，"特羅特說，"我不認為它是最美味的魚，跟其他魚比起來它的肉不那麼醇厚，多刺。但鯡魚曾經是很多人賴以生存的食物，是某種地方生活方式，也是人們對傳統的慶祝。"
對我來說，鯡魚沉浸在我的記憶中。我父親最愛吃鯡魚，每年4月鯡魚到來的季節，我母親總是早早從魚店買回幾條鯡魚，撒上一點調料，放進烤箱裏烹制。雖然這種做法可能遠遠不如在火上烤鯡魚那麼美味，但母親的鯡魚菜總是提醒我們，夏天就快來了。
如今，真正的康涅迪格河鯡魚在商店裏很難見到了，那些漫長的春季夜間在河裏撒網捕魚的人群也漸漸老去。
"已經到了這一天，我們確定了那些仍在康涅迪格河裏捕魚的人是最後的鯡魚捕撈者。"傑卡萊拉說，"雖然或許這種說法並不一定凖確，但我們已經到了這一傳統的末期。"
埃塞克斯勞特裏俱樂部（The Essex Rotary Club）的烤鯡魚傳統明年就60年了，一些歷史學家擔心，這種烹調方式是否將來會變成失落的藝術。什亞和他的徒弟們是康涅迪格河畔現在僅剩的鯡魚捕魚者、剔魚者和烤魚師傅，污染和經濟壓力使這一傳統行業難以為生。道布斯說，20世紀中葉河流就受到污染，此外還有河道水壩，都使鯡魚數量逐漸減少。
不過，希望總是有的。康涅迪格州能源和環境保護部（Connecticut's Department of Energy and Environmental Protection）已經採取措施，保護和恢復河流環境以改善鯡魚棲息地，魚的數量正在恢復。
"遺憾的是，跟很多事都一樣，都有潮流。上世紀60年代和70年代吃鯡魚不那麼流行了。"道布斯說，"但現在由於康涅迪格河的環境改善，我們看到鯡魚的數量開始增加了。"
回到烤鯡魚的火爐邊，一個廚師助手剛從釘鯡魚處返回，他端著一板釘滿鯡魚的木塊。他們把木塊小心地一一放在適當角度的位置，大廚在位置上記下凖確的時間，不到半小時，這個程序會再次重覆，直到聚會上的700人都品嚐了這一豐富的春季美味。他們對這一古老的鯡魚傳說而心動，期盼著明年春天的再次聚會。
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