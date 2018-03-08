圖輯：壯觀的波蘭宮殿和城堡

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波蘭的"盧瓦爾河谷"

從克沃茲科（Kłodzko）到瓦烏布日赫（Wałbrzych）要經過90分鐘的火車車程，一路穿越下西裏西亞（Lower Silesia）起伏的地貌，從綠色的草地到森林遍布的山頂，再經過靜寂的村落，幾乎每個村落都矗立著一座宏偉的宮殿。根據下西裏西亞社會政策中心（Lower Silesian Centre for Social Policy）的數據，下西裏西亞的宮殿和城堡數量佔波蘭全國的四分之一，被稱為"有100座宮殿的地方"，並且常常與以城堡聞名的法國盧瓦爾河谷（Loire Valley）相提並論。

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城堡遍布

這裏的景觀遍布中世紀的堅固城堡、新文藝復興時期的奢華宮殿、巴洛克風格的宮殿和歷史悠久的莊園。這些建築當中有樸素的舊居，也有龐大的建築群，如19世紀中葉為荷蘭國王威廉一世（William I）的女兒瑪麗安·奧蘭斯卡公主（Princess Marianne Orańska）建造的華麗的Kamieniec Ząbkowicki宮殿（如圖）。

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動蕩的歷史

下西裏西亞位於波蘭西南部與捷克共和國的邊境線一帶，悠久而動蕩的歷史給這裏的景觀留下了印記。最古老的城堡可以追溯到中世紀時期，這個地區當年分為不同的波蘭城邦。像希隆斯克地區宗布科維採（Ząbkowice Śląskie）城堡（如圖）這樣的建築物是為了保護土地，防範入侵者。這座城堡建於14世紀，位於幾條歐洲主要貿易路線的交匯處，守衛著這片令人垂涎的領土。

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壯觀的轉變

1742年，下西裏西亞由普魯士（Prussian）統治。在此期間，許多普魯士貴族遷往下西裏西亞。在那裏，他們將過去的堡壘重建為壯麗的宮殿和雄偉的莊園。初建於16世紀中期的奧萊希尼察城堡（Oleśnica Castle）（如圖）成為強大的普魯士霍亨索倫（Prussian Hohenzollern）家族的夏季住所，他們將這座中世紀的堡壘改成了文藝復興風格的宮殿。

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遺失寶藏的傳言

該地區最神秘的宮殿之一是克西澤（Książ）（如圖），這座宏偉的城堡不拘一格，周圍是瓦烏布日赫山脈（Wałbrzyskie Mountains）茂密的森林。二戰期間，下西裏西亞仍然是德國的一部分，一些歷史學家推測，阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）曾打算將克西澤作為納粹的總部，而美聯社則報道說，傳言說這裏的地下可能埋藏著神秘的納粹寶藏火車。從城堡下方輻射出納粹挖掘的龐大的隧道系統，進一步助長了關於火車的傳聞。

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對壓迫的提醒

二戰後，德國政治重組，下西裏西亞地區經歷了重大的人口和文化變遷。當時，該地區成為蘇聯支持的共產主義波蘭人民共和國的一部分，德國人被迫離開，為新來的波蘭定居者騰出空間。正是在這個時期，宮殿遭到忽視和破壞，因為當地的新居民認為這些宮殿代表著之前的佔領者。一些宮殿被用作倉儲設施，而另一些被當做建築材料遭到洗劫。

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和解的象徵

1989年，共產主義在波蘭垮台，引發了人們保存宮殿的興趣。隨著20世紀後半葉旅遊業的蓬勃發展，下西裏西亞的宮殿煥發出新的生命。有些宮殿被私人投資者買走，並改為豪華酒店和餐館，如18世紀的卡緬尼茨宮（Kamieniec）（如圖）。其他宮殿則由國家重新修整，現在設有互動式博物館和文化中心。復興宮殿的過程，象徵著這個國家與動蕩的過去和解。

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