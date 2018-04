玻利維亞人買新車的奇特風俗

Image copyright Getty Images

我的第一感覺是,玻利維亞的科帕卡巴納(Copacabana)看起來很像意大利的阿馬爾菲海岸(Amalfi Coast)。從遠處看,在的的喀喀湖(Lake Titicaca)暗黑色的洶湧湖水的另一邊,這片土地看起來與阿馬爾菲海岸相似,但略顯乾旱,山坡上坐落著色彩斑斕的房屋和土紅色酒店。多岩石的海岸上坐落一道狹窄的白色沙灘。

但是一旦我進入廣場,所有與阿馬爾菲有關的想法都消失了。

Image copyright Jenny Adams Image caption 科帕卡巴納是從秘魯進入玻利維亞的主要入境點(圖片來源:Jenny Adams)

在科帕卡巴納崎嶇顛簸的中心,在破舊的鵝卵石路面和明亮的市場之間,科帕卡巴納聖母大教堂(Basilica of Our Lady of Copacabana)拔地而起,除了拱門旁邊小巧精緻的瓷磚之外,其餘部分全部都是白色。這座城鎮海拔3841米,令人難以置信。城鎮在玻利維亞明麗的藍天之上,空氣稀薄。

"對於玻利維亞人和秘魯人來說,這都是一個非常神聖的地方,"我的玻利維亞旅遊嚮導古斯塔沃·莫拉萊斯(Gustavo Morales)告訴我。他解釋說,科帕卡巴納是從秘魯進入玻利維亞的主要入境點。

"每年都有數千人來到這裏,祈求帕查瑪瑪(Pachamama),或者說大地母親賜福。據說,科帕卡巴納的聖母可以延長機器和人類的壽命。任何時候購買任何汽車,你的第一次公路旅行一定要到科帕卡巴納來,祈求未來的旅途安全。屆時會有盛大的儀式。"

Image copyright Jenny Adams Image caption 人們把新車開到科帕卡巴納,祈求保佑(圖片來源:Jenny Adams)

我們徒步穿越數十輛怠速車,這些車的保險杠至擋泥板都用鮮花加以裝飾。身披充滿活力的阿瓜約(傳統編織披肩)的老太太提起沉重的黑色裙子爬上梯子。他們在車頂放上劍蘭,而祭司走在他們身後,用塑料桶裏的聖水衝洗引擎。我可以聽到西班牙語和艾馬拉(Aymara)原住民安第斯語的敬酒和對話的熱烈嘈雜聲。

"很多來這裏的車都是二手車,"莫拉萊斯說。"但因為這些車對擁有他們的人來說是新車,所以它們需要祝福。這些祝福實際上是為了祈禱新車裏的駕駛員和乘車者旅途平安。"

他說,有些人從拉巴斯(La Paz),奧魯羅(Oruro),甚至聖克魯斯(Santa Cruz de la Sierra)或波托西(Potosí)來朝聖。

莫拉萊斯解釋說,祝福之後,車主和當地人將啤酒倒在汽車上,為帕查瑪瑪解渴。我可以看到在他們潑灑啤酒的地方,鵝卵石被弄髒了。

"祭司不會倒啤酒,但有時如果天氣炎熱,你可能會看到有人會喝一口啤酒,"他說。"啤酒真的是車主自己慶祝的標誌。在一輛車被祝福之後,就是慶祝的時間了。並且,玻利維亞人和秘魯人都愛喝酒,所以慶祝儀式越來越熱鬧。"

"玫瑰花瓣有什麼用呢?"我問道。

"玫瑰花瓣是身份的象徵,"莫拉萊斯說。"它們被扔在車上,啤酒幫助花瓣粘住。這樣,你開車回家的時候,路上遇到的每一個人都知道你有一輛新車,並且已經在科帕卡巴納得到了祝福。"

Image copyright Jenny Adams Image caption 祝福結束後,車主們將啤酒倒在汽車上,為帕查瑪瑪,或者說地球母親解渴(圖片來源:Jenny Adams)

根據莫拉萊斯的說法,這種奇特的汽車和啤酒祝福始於20世紀40年代或50年代,當時大多數玻利維亞人和秘魯人都能買得起一輛家用汽車。無法將船隻、房屋、牲畜或土地帶到科帕卡巴納聖母大教堂,那些尋求好運的人就把他們擁有的最昂貴、而且可以移動的大件物品——他們的汽車——帶到了這個信仰聖地。

然而,這座城市作為一個朝聖地崛起的時間遠遠早於人們買得起汽車的時間。事實上,在發明汽車的大約3個世紀之前,這裏就被視為聖地了。

"科帕卡巴納是打開古老的印加神廟伊斯拉德爾索爾(Isla del Sol)入口的地區,"聖克魯斯加利福尼亞大學(University of California at Santa Cruz)教授兼人類學家、玻利維亞文化專家吉耶爾莫·德爾加多(Guillermo Delgado)說。"故事開始於科帕卡瓦納(Copacawana)——這個城鎮的原名——那裏有一個專門用於敬拜太陽的神廟,被認為是印加人之神。科帕卡瓦納成為被選中的貞女的神廟和住所。"

當16世紀初基督教徒從西班牙抵達時,牧師們迫切希望將當地的艾馬拉居民轉變為天主教徒。除現有的太陽和地球母親,他們追加了對聖母瑪利亞的敬拜。

"這是一個所謂的'跨文化'的過程……對以前的基督教文化層面的認知,"德爾加多說。"他們幾乎相互補充,而不是互相反對"。

Image copyright Jenny Adams Image caption 古斯塔沃·莫拉萊斯:"啤酒真的是車主自己慶祝的標誌"(圖片來源:Jenny Adams)

這些宗教協同工作,有助於鞏固科帕卡巴納作為一個聖地的聲譽——這一點還得到了兩個傳說的支持。

第一個是在16世紀後期,據說一位名叫蒂托·尤潘基(Tito Yupanqui)的印加商人使用一種特別黑的木頭雕刻了一尊1米多高的聖母瑪利亞雕像。有些故事宣稱尤潘基甚至不是一個藝術家,而是在神的指導下,專門學會了雕刻這一個被浪漫地稱為莫裏納(Morena)、黑暗聖母(Dark Virgin)或黑麥當娜(Black Madonna)的雕像。

第二個傳說以巴西漁民為中心,據說他們捲入了的的喀喀湖上的一場可怕風暴,是被黑暗聖母雕像安全地帶到岸邊,或者因為向聖母瑪利亞(Virgin Mary)祈禱,才免於溺水身亡。巴西著名的科帕卡巴納海灘因此而得名,以表達對玻利維亞科帕卡巴納神聖雕像的敬意。

"據了解,1621年,奧古斯丁牧師拉莫斯·加維蘭(Ramos Gavilán)撰寫了一部包含科帕卡巴納聖母的132個'神跡'的故事集。"德爾加多說。"巴西漁民'神跡'似乎是同類故事的變種中最受歡迎的一個。"

Image copyright Jenny Adams Image caption 早在汽車發明之前,科帕卡巴納就已成為朝聖之地(圖片來源:Jenny Adams)

儘管沒有人能確切地說出雕像究竟是如何誕生的——但它確實存在。它啟發了人們在16世紀80年代建造用於專門存放它的小教堂。那座小教堂在幾個世紀以來不斷擴建,於1620年左右建成一座大教堂,並最終演變成現在的科帕卡巴納聖母大教堂,該大教堂於1805年完工。遊客如今依然能在這裏找到黑暗聖母雕像。

"這座雕像永遠不能從聖殿中移走,"莫拉萊斯說,"因為人們認為那樣會導致一場可怕的洪水。"

在科帕卡巴納著名的大教堂內,華麗的金絲飾品圍繞著廊柱和拱門。鮮花擺滿聖壇,蠟燭在昏暗的燈光下閃爍。在閃光的裝飾的中央,這座雕像就矗立在一個帶有機械底座的雕刻花紋的小型壁龕內。這使得牧師能夠轉動她,讓她能夠面向大教堂中的眾多教徒,也能夠俯瞰在邊上更加私密的小教堂裏的人。還有人說,這樣聖母就可以兼顧秘魯和玻利維亞兩國。

Image copyright Jenny Adams Image caption 在科帕卡巴納,祭司會任何一天祝福汽車,但星期六和星期日是最受歡迎的日子(圖片來源:Jenny Adams)

在科帕卡巴納,祭司們會在一周的任何一天祝福汽車。然而,最受歡迎的日子是星期六和星期日,最喜慶的時期是狂歡節和復活節等宗教節日,以及分別在7月下旬和8月初的秘魯和玻利維亞的獨立日。

我想知道,除了你的車,你需要帶些什麼?

"汽車祝福大約需要花費200玻利維亞諾(Bolivianos)……人們最常購買的是一打一品脫的啤酒,"莫拉萊斯告訴我。"他們會用兩到三瓶潑灑在車身,為帕瑪查查解渴,然後把剩餘的幾瓶喝掉。理想情況下,最好在周末抵達並且過上一夜,因為在科帕卡巴納,為新車祈福總是慶祝太過頭。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。