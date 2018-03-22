圖輯：印度洋荒島上的殖民遺跡

Image copyright Neelima Vallangi

風景如畫的印度島嶼

印度的安達曼和尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）位於孟加拉灣（Bay of Bengal），由572個獨立的熱帶島嶼組成，其中目前只有38個島上有人居住。這裏在航海位置上比印度更靠近東南亞，以美麗的沙灘、富饒的海洋生物、豐富多彩的珊瑚礁以及基本未被破壞的原始森林而聞名。但在風景如畫的背後隱藏著黑暗的過去。

Image copyright Neelima Vallangi

殖民地的神秘遺跡

其中一個島嶼羅斯島（Ross Island）是一個具有病態吸引力的鬼城，19世紀英國殖民地的遺跡已成為廢墟。這個島在20世紀40年代就被遺棄，現在被自然收復。豪華平房、大教堂、舞廳甚至墓地，都處於不同程度的破落狀態，而現在這一切都被無畏的森林接管了。

Image copyright Neelima Vallangi

一處偏遠的流放地

1857年，為應對一場未預料到的印度民族起義，大英帝國選擇這些偏遠的島嶼作為印度叛亂者的流放地。1858年，英國人押解200名印度罪犯最初到達該群島時，這裏被原始熱帶叢林覆蓋，無法通行。由於取水便利，面積僅為0.3平方公里的羅斯島被選為第一處罪犯定居點。清理茂密叢林的任務落在了罪犯身上，軍官則留在船上。

Image copyright Neelima Vallangi

新的開始

隨著流放地的擴張，罪犯被轉移到附近島嶼的監獄和營房中。羅斯島成為行政總部，同時也是高級軍官及其家人的專門住所。由於水傳播病，這些孤立的島嶼上死亡率很高，羅斯島上的人想盡一切辦法，把這裏變成了迷人的居住地。大宅子裏都是當時的家具，有修剪整齊的草坪，還建有網球館，以及長老會（Presbyterian）教堂（如圖）、水淨化廠、軍營和醫院。

Image copyright Neelima Vallangi

最終的撤離

一個配備柴油發電機的發電站（如圖）點亮了這個偏遠小島，使其成為遠離外界喧囂的閃亮天堂。

1938年英國人被迫釋放所有政治罪犯，到1942年，這處流放地幾乎不能正常運作。剩下的英國軍隊因日本人即將入侵而逃離該島——但不久後戰爭結束，它又再次被英國人控制。不久後，印度於1947年獲得獨立，此後該島只能聽天由命。到1979年，印度海軍才接管此處。

Image copyright Neelima Vallangi

順其自然

島上未經破壞的廢墟讓人們窺見它那殘酷的殖民歷史。人字屋頂、繁忙街市、意大利瓦和彩色玻璃窗都不復存在了，而行政長官官邸（Commissioner's Bungalow）、下屬俱樂部（Subordinates Club）、長老會教堂以及其他的無名牆還留著，和野蠻生長的彎曲榕樹根纏繞在一起，一片混亂。

Image copyright Neelima Vallangi

狩獵計劃失敗

20世紀早期，英國軍官向安達曼群島引進了多種鹿類進行狩獵遊戲。然而，由於沒有任何天敵，梅花鹿成為有害物種，大肆繁衍。他們啃食幼苗，嚴重影響新森林的生長。如今，它們與野兔和孔雀成為羅斯島上僅有的動物，非常適合遊客觀賞。

Image copyright Neelima Vallangi

未來一瞥

下屬俱樂部（如圖）是為下屬軍官修建的娛樂場所，裏面的柚木舞池曾經必定有音樂的迴響。如今，鳥鳴是這個俱樂部破爛的大廳裏唯一的聲音來源。

此處不再作為流放地，結束了印度殖民地歷史的黑暗篇章，距今已近八十年。羅斯島現在是印度洋中一處被遺忘的污點，它讓我們清楚地瞥見，一旦人類消失，世界不可避免地任由自然接管，那麼將是怎樣一番景象。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。