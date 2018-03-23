這是世界上第一個能量棒嗎？

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有關肯德爾薄荷糕（Kendal mint cake）的來源可以追溯至史前，在英格蘭湖區（Lake District）的洞穴裏，獨特的地質條件造成一種味道發甜，有大理石紋路的沉積物。當地礦工會冒著風險用鎬頭挖掘這些可用來充饑的東西。當然，這不過是湖區一位叫科林·鮑登（Colin Bowden）的糖果商人講的故事。

而肯德爾薄荷糕的真實歷史同樣充滿傳奇色彩。肯德爾薄荷糕其實與蛋糕沒有什麼關係，它是一種糖棒，十分受登山或遠足者的青睞，當作一種能量補充物食用。

它的誕生完全是一個意外。1869年在英格蘭一個叫肯德爾的小鎮，一位叫約瑟夫·韋珀（Joseph Wiper）的糖果製造商正在製作薄荷糖。一不留神，一些糖稀開始凝固，並變得渾濁……於是肯德爾薄荷糕誕生了。

Image copyright Getty Images Image caption 肯德爾薄荷糕的誕生地肯德爾鎮（圖片來源： Getty Images）

今天，這種薄荷糕依然保持著簡單的製作方法和材料，食糖、葡萄糖漿、水和薄荷油。肯德爾薄荷糕歷史最悠久的製造商Quiggin's的薄荷糕成分裏還會加一點點鹽。

如此簡單的一款糖果卻在登山歷史上佔據了一席之地。1953年，當登山先驅埃德蒙德·希拉里（Edmund Hillary）和丹增·諾爾蓋（Tenzing Norgay）在人類首次征服珠穆朗瑪峰時，口裏就嚼著它。

那次登山行動的組織者曾經在一本登山雜誌中讀到過介紹肯德爾薄荷糕的文章。1952年，他給肯德爾薄荷糕製造商Romney's寫信，訂購了大約17公斤這種薄荷糕，選擇的是紅糖製作的。雖然他本人從來沒吃過，但他信中說，聽說這是一種極好的高原食品。

Image copyright Alamy Image caption 1953年登山先驅首次登上珠穆朗瑪峰時吃的薄荷糕是紅糖製作的（圖片來源： Alamy）

當時正值二戰結束後第七個年頭，英國仍處於食物短缺期，實行定量供應。為了製作這一大訂單，Romney's不得不申請獲得更多紅糖來製作這批產品。

希拉里和諾爾蓋最終成為首次登上珠穆朗瑪峰的人，而這款薄荷糕，正如登山隊裏的一位成員寫的："它成為我們在高海拔地區行動時最受歡迎的東西，我們唯一的抱怨是，帶得太少了！"

後來，肯德爾薄荷糕因為易於攜帶和能保持體力而一直受到世界各地登山者、騎行者和遠足者的喜愛。英國紐卡斯爾大學的運動科學教授艾瑪·斯蒂文森（Emma Stevenson）教授說："它葡萄糖含量很高，能夠迅速在體內消化轉為能量，所以遠足者都很喜歡它。"

由此，肯德爾薄荷糕被人稱為世界上第一款能量棒。在高海拔地區糖分非常有用，當身體缺乏糖分時其他食物卻很難轉化成糖。而它的薄荷芳香也極受喜愛，因為在高原地區人的味蕾變得遲鈍。

Image copyright Alamy Image caption 在高海拔地區，人體需要高糖成分（圖片來源： Alamy）

人類首登珠穆朗瑪峰後60多年過去了，肯德爾薄荷糕的製作和成分都沒有什麼變化。

至少一家薄荷糕生產商仍然是家族企業。約翰·巴倫（John Barron）是Romney's公司的現任經理，也是經營該公司的巴倫家族第四代。從小他就在學校放假期間在工廠裏打工。現在他與妻子葆拉（Paula）和妻弟一起經管公司運作。他們希望，將來他們的兩個兒子能接手公司運營。不管怎樣，他們從不考慮是否會出售公司。"它是我們家族和後代未來生活的保障。"葆拉說。

這家創建於1914年的公司，至今仍然保持著大部分最初的生產程序。

Image copyright Alamy Image caption Romney's公司已經生產肯德爾薄荷糕100多年了（圖片來源： Alamy）

來到Romney's公司，一股薄荷的清香味飄然而來。進入工廠，薄荷味愈加濃烈了。工廠規模比你可能想像的要小：只有三間屋子。巴倫家族對擴大生產感到擔憂，葆拉說，如果工廠太大"可能剝奪去我們現在的生活質量和愉悅"。

實際生產只在一間屋子裏進行。首先，將一個大桶加熱，加入糖、葡萄糖和水，下一步要用手工操作。糖漿倒入一個將近有一百年老舊的銅鍋裏，工人向糖漿裏加入薄荷油，攪拌過程中使糖稀變得渾濁。然後將其倒入各種形狀和尺寸的硅膠模具中——模具上有小孔以方便薄荷糕分離取出。

大約30分鐘後，薄荷糕便凝固變硬。工人們可以根據質地和顏色變化得知是否已經成形。接下來，薄荷糕被切塊稱重，然後在另一個車間包裝起來，凖備出售。

當然，肯德爾薄荷糕並不受到所有人喜歡。它薄荷味極濃，你吃下去很久之後還能感覺到薄荷味。巧克力味薄荷糕的味道會清淡一點。不過，對酷愛它的人，甚至有特濃版薄荷糕。可以說這是一種能量食物而不是甜點，它的功能性更勝於美食。

Image copyright Getty Images Image caption 深受登山和遠足者喜愛的英格蘭湖區，自然是薄荷糕的誕生地（圖片來源： Getty Images）

英格蘭西北的坎布裏亞郡（Cumbria）以湖區的優美景色而受到戶外運動愛好者的青睞，16個如鏡的湖泊，連綿的群山和豐厚的文化遺產吸引著絡繹不絶的訪問者。2017年7月，聯合國教科文組織將湖區列上世界文化遺產地名錄，由此定會吸引來更多遊客。

而湖區人對自己的本地特產格外自豪，在肯德爾到處可見肯德爾薄荷糕，它裏裏外外都保留了自己老式的傳統本質。"它一點都沒變，仍然手工製作。"葆拉說。

不管湖區的旅遊前景如何，這款登山者必帶的薄荷味甜品，將繼續作為能量棒而受到人們的喜愛。

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