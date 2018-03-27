圖輯：探秘倫敦城市綠地花園

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私家花園

切爾西花卉展（Chelsea Flower Show）廣受矚目，但倫敦一年一度的花園廣場開放日（Open Garden Squares Weekend）（今年6月9日至10日）卻鮮為人知。在開放日裏，200多個私人綠地為公眾開放。從摩天大樓樓頂上的蔬菜園，到國王十字車站（Kings Cross）裏的塑料桶花園，我們在遊客到來之前，不妨先睹為快。

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綠線

地下空間通常不會綠意環繞，但倫敦中心的巴比肯地鐵站卻在革風易俗：100米長的廢棄平台上擺滿了花卉和蔬菜盆栽。布置這個花園的挑戰在於適時而耕：必須在清晨，火車尚未開出時完成。"我們從凌晨一點開始工作，順著階梯用雙手搬運四頓重的泥土，"負責統籌花園廣場開放（Open Garden Squares）的布萊爾（Marion Blair）說。打造這些小區花園還有什麼困難呢？"要找到人來維護它們，"布萊爾說。

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黃金栽培

倫敦金融城北部邊緣有一個政府住房項目——黃金巷居民區（Golden Lane Estate），居民在2010年提出了在高層居民樓當中栽種食物的倡議，當時這裏還是個廢棄的幼兒園遊戲場。對於那些喜歡在倫敦中心種植農產品的居民來說，這塊土地備受歡迎。今年已有40個箱子固定在這裏，裏邊生長著茂密的水果和蔬菜。還有一個公共草藥園、幾顆蘋果樹，和一個微小的野生動植物園，吸引著蜜蜂、蝴蝶翩翩起舞。有人還種植了幾株葡萄藤，興許期待著來日能釀造葡萄酒。

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中世紀根源

倫敦有些私家花園歷史淵源深厚。這座庭院的所在地位於方濟會教堂（Franciscan Church of Greyfriars），教堂的歷史可追溯到1225年。庭院的構造在1666年倫敦大火中燒燬。新教堂由雷恩爵士（Sir Christopher Wren）設計，於1687-1704年間建造。在1940年的二戰突襲中，新教堂也被大火吞噬。僅有西邊的塔樓還殘存於此。

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玫瑰紀念

這座花園為紀念遭受納粹德國轟炸的教堂而建。鐵線蓮和攀援的玫瑰花交織在十個木製的塔樓上，這些塔樓支撐著舊時的屋頂。箱形的玫瑰花壇曾是教堂長椅所在地，林蔭大道則是昔日的中殿。"植物就是當初的教徒啦，"布萊爾說。

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倫敦"空中公園"？

山毛櫸花園（Beech Gardens）在倫敦廣受討論。這座花園由曾設計伊莉薩白女王奧林匹克公園種植方案的鄧尼特（Nigel Dunnett）設計。巴比肯住宅區（Barbican Estate）建於六、七十年代，鄧尼特在住宅區中間栽種了三萬株草本植物，令周圍居民樓的現代混凝土顯得柔和了一些。鄧尼特的方式引發爭議，有人想要一座花朵環繞的花園。但也有人把這個"大草原式種植"與國際城市潮流比較——那種潮流的靈感源於紐約市的"高線空中公園"，即讓這個21世紀的綠色幹線在古老的火車軌道高地上延伸。

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碧草如茵律師所

安睿（Eversheds）是國際上最大的律師事務所之一。在位於伍德街一號的總部大樓上，有座頗具魅力的屋頂花園。

當初設計安睿屋頂花園是為了滿足城市建築對於綠化的要求。底部種植的景天屬植物是一種常年生闊葉植物，星形的花朵簇擁在一起。幹草、野花和木柴堆夾雜其中，不僅豐富了地形，還吸引了鳥類、昆蟲駐足。幾個鳥巢箱也設計其中，吸引毛腳燕、遊隼、雨燕和稀有的赭紅尾鴝來此處安居。

最近這些年，安睿的職員格拉迪克（Marta Gradek）和布裏格蘭（Julie Bridglan）還培植了一個蔬菜園，並同時建造了幾個蜂箱。"我們種的植物不僅受蜜蜂歡迎，還能給餐廳員工供應草藥，" 布裏格蘭說。這兩位園丁榮獲了城市花開（City in Bloom）獎項中2014年最佳創意設計獎（Most Innovative in Design）和2015年傑出食物種植獎（Outstanding Food Growing）。

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遠離塵囂

這群迷宮似的庭院由聖殿騎士團（Knights Templar）在12世紀建造，位於艦隊街和泰晤士河岸之間，尊稱為聖殿（Temple）。後來傳給了醫院騎士團（Knights Hospitaller），之後又傳給了律師。今天成了英國法律業的總部所在。（欲了解更多，請看《聖殿騎士團的私密世界》）。

主人居（The Master's House）歸聖殿教堂（Temple Church）的牧師（即聖殿座堂牧師Master of the Temple）所有。它位於聖殿建築群的北部，僻靜而隱秘。儘管今天看起來華麗而幽靜，這裏其實發生過多次大屠殺。和葛萊菲基督堂（Christchurch Greyfriars）花園一樣，這裏在二戰時期遭到轟炸，許多參天大樹亦未能倖免於難。以喬治亞風格設計的牧師住所也遭到德國的炸彈轟擊。現存大樓是按照圖紙完美重建。、

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門後風景

主人花園（Master's Garden）於2016年的花園廣場開放日首次公之與眾。對園丁來說，最有趣的事莫過於土壤帶來的難題。土壤位於高地之上，水往低處流使得土壤異常乾燥。但園丁馬卡米奇（Bob McMeekin）說，這個花園也有其地理優勢："倫敦市中心有自己的微氣候。受到周圍建築物的保護，花園可免於污染。"

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莎翁布景

中殿（Middle Temple）的主幹花園在莊嚴的中世紀大廳映襯下，蔚為壯觀。這裏是倫敦歷史上最悠久的律師會所之一的總部。草坪中混雜著灌木、玫瑰，沿著泰晤士河綿亘不絶。莎士比亞（William Shakespeare）的《第十二夜》（Twelfth Night）在這裏首映。莎翁還選擇了聖殿花園（Temple Gardens）作為金雀花（Richard Plantagenet）和博福爾（John Beaufort）會面的場景。這次會面引發了玫瑰戰爭（Wars of the Roses）， 莎翁把它編入八部戲劇中，其中以理查德三世（Richard III）最富盛名。

這裏有一座中世紀果園，由14世紀的玫瑰園擴建而成。16世紀90年代，梯田如走廊般鋪排開來，靜謐深幽。18世紀初，這裏建立了當時流行的"威廉與瑪麗時代"（"William and Mary"）的丹麥風格花園，包括三個長方形草坪，由碎石徑分割開來，零星樹木點綴其中。

但這並不是設計方案令人戀戀不忘，而是一個細節：主人居（Master's House）庭院中一個小小的蔬菜園。與花園開放日（Open Gardens Weekend）展示的眾多綠地一樣，這是由一位愛好種植的業餘專家打理出來的。在此情形下，如果從附近的律師會所中走出一名法律學徒，他一定會像其他人一樣，覺得這個秘密花園美妙絶倫。

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