探索華沙表面下的內在活力

Image copyright Getty Images Image caption 深入了解華沙的人仍然能夠發現華沙的優雅風格（圖片來源：John and Tina Reid/Getty Images）

華沙（Warsaw）曾因其巴洛克（Baroque）美景被稱為"東方巴黎"，在第二次世界大戰的蹂躪中，超過85%的建築遭到破壞。波蘭首都雖然有著苦難的過往，但它不斷從灰燼中崛起——曾經聞名的優雅風格仍然能夠被那些深入了解它的人發現。

"一位智者曾告訴我：當你環顧華沙時，問問自己：'那是一棟醜陋的建築，還是一棟骯髒的建築？'"阿爾德蓋特集團（Aldgate Strategy Group）公關代理合伙人納特·埃斯皮諾（Nate Espino）說。20年前他從舊金山（San Francisco）搬來這裏。"這改變了我的看法，過去的兩到三年中一些難看的老建築經過噴砂處理，現在閃閃發光。"

對許多華沙居民來說，這座城市真正的吸引力完全不在於其外表，而在於其充滿活力的內在生活。"我搬來華沙時，並不確定在新的地方如何找到自我，"勇敢旅行都市歷險（Intrepid Travel Urban Adventures）的領隊卡羅利娜·雷茲瓦（Karolina Lyzwa）表示。她是從波蘭中部的羅茲（Łódź）搬來的。"在一個陽光明媚的夏季，我花了很多時間，騎著自行車，從小咖啡館觀察充滿活力的生活，在維斯瓦（Wisla）河畔休息，了解這個神奇城市的艱難和繁榮時代。"

長期居民認為華沙是一座需要一些探索——以及很多耐心——才可以有所發現的城市。

為什麼喜歡？

波蘭首都在意想不到的地方充滿了驚喜。"我在市中心發現了一個滑雪站，在維斯瓦河上發現了一處熱帶沙灘，還在瓦津基公園（Łazienki Park）發現了一隻自在生活的鹿，但我只見過一次，"法裔俄羅斯人薩莎·納蘭（Sasha Naslin）說。她三年前從比利時（Belgium）搬到這裏，為另類旅遊指南（The Alternative Travel Guide）撰寫日誌。

這座城市被維斯瓦河分成兩邊，沒有確切的城市中心，相反，兩邊有著不同的人文特點。"西岸激情四射，夜生活很熱鬧，而東岸被藝術家們重新發現，用不同尋常的事物傳達出一種真實的情調，"雷茲瓦說。

Image copyright Getty Images Image caption 維斯瓦河將華沙分成具有不同人文特點的兩邊（圖片來源：Westend61/Getty Images）

納蘭喜歡探索東側河岸的波西米亞普拉加（Bohemian Praga）區，那裏有可供選擇的酒吧、劇院，還有街頭藝術。

居民們尤其讚賞這座人性化的城市，使得新來者也能做好安排，順利到達目的地。"18個區中的每個區都有一個當地的新鮮食品市場；一個公園，夏季會有很多活動；還有當地特色的酒吧以及發現新藝術家的地方，"雷茲瓦說。

華沙的活力源於其持續不斷的改造狀態以及城市中一直在進行的重建工作。"克拉科夫（Kraków）有15世紀以來一直營業的酒吧，而華沙在過去的十年間見證了整個夜生活區域的變化，"埃斯皮諾說。埃斯皮諾將這種活力和北京相比，"就在一種可控的範圍內"。

生活感覺

新居民需要學習的第一件事是如何在混亂的街道上繞行。"華沙的生活節奏很快。你必須學會和波蘭的其他任何地方都不同的駕駛方法，"雷茲瓦說。"必須要靈活，利用一切機會擠進來，並在改變車道的同時快速做出決策。"

Image copyright Getty Images Image caption 華沙的公共交通費用比倫敦低近70%（圖片來源：Christian Kober/Getty Images）

對想要避開混亂的人來說，相對較新的地鐵能夠提供喘口氣的機會。"交通太差勁了，所以我堅持乘地鐵，雖然它仍不成熟，但也很好，我會避開高峰期，"埃斯皮諾說。根據價格比較網站Expatistan.com的數據，公共交通費用相當實惠，比倫敦低69%。

實際上，這座城市和其他歐洲首都相比，住房費用約為60%，食物成本是倫敦或巴黎的一半，居民對這裏的物價很滿意。

生活需知

據當地人稱，新來者應在春季或夏季來到這裏，開始他們的生活。"冬季天空是灰色的，白天短，而且天氣又冷，"埃斯皮諾說。在陽光明媚的月份搬過來可以讓最初的調整容易一些。

能否在華沙快樂生活，取決於交當地的朋友，能夠在線上線下與社交群體接觸，參加促進這些聯繫的活動。"加入一個團體，跑步俱樂部、划船俱樂部、飲酒俱樂部，什麼都行，"埃斯皮諾建議。開始的地方可以是伏特加品嚐之旅，或者去華沙酒吧（Pub Crawl Warsaw）。有記錄顯示，這種烈酒早在8世紀就起源於波蘭，因此在波蘭，伏特加具有自己的文化重要性。學會正確飲用——和其他酒類搭配、不加冰塊、不調成雞尾酒——是融入當地居民的第一步。

Image copyright Getty Images Image caption 納特·埃斯皮諾："當你環顧華沙時，問問自己：'那是一棟醜陋的建築，還是一棟骯髒的建築？'"（圖片來源：Dave G. Houser/Getty Images）

在華沙，很多人能講流利的英語，所以作為一個說英語的新來者來說，出行很簡單。但是居民強調，學習波蘭語對於真正融入Varsovians（指華沙當地人）很重要。

"波蘭人講英語和講波蘭語時是不同的，"埃斯皮諾說。"他們講英語時更加少言寡語，因為這是他們商用的語言，不是社交語言。"

但是做這種（語言學習）投資是值得的，可以發現華沙內在的歷史和能量。"城市精神藏在故事中，"雷茲瓦說。"所以，和華沙人交朋友吧，讓他們帶你去他們喜歡的地方。"

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