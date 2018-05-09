百慕大之最——兩秒鐘就能跨過的吊橋

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坐車通過百慕大的薩默塞特橋（Somerset Bridge）平均耗時2秒，打個噴嚏，你可能就錯過了。

薩默塞特橋是世界上最小的吊橋，僅56厘米寬，只夠一艘帆船穿過。不過，這座橋將薩默塞特島主島的南端和西南岸的桑茲區（Sandys Parish）連了起來，曾經為百慕大居民的出行節省三個小時的時間。

Image copyright Bermuda Tourism Image caption 百慕大的薩默塞特橋是世界上最小的吊橋。

百慕大國家博物館的前館長哈里斯博士（Dr Edward Harris）說："乘搭百慕大的小單桅帆船從百慕大的中西部地區到外海，從薩默塞特橋航行是最短的路線，不用繞過百慕大北部和東海岸的漫長水道。"

今天，這裏有10座橋將8座島嶼與百慕大主島連起來，但在4個世紀以前，從一座島到另一座島的唯一辦法就是坐船。1620年，百慕大大會（Bermuda General Assembly）決定建造首批三座橋樑以方便居民往來，其中就包括薩默塞特橋。當時，船對於生活在百慕大的大多數人來說，是用來捕魚和一般出行的工具，但猛烈的西南風使百慕大水域很難航行。

在17世紀初，有人發明了一種裝備了高高的傾斜桅桿和三角帆的船，幫助島民逆風而行。這種船的創新設計最終演變成了百慕大帆，19世紀的英國海軍和1930年代的美洲杯帆船賽使用的都是這種帆。直至今日，仍然廣受歡迎。

Image copyright Intersection Photos / Alamy Stock Photo Image caption 薩默塞特橋上有一個56厘米的缺口，足夠一艘帆船的桅桿穿過去。

除了為防止行人落水而裝上的四根小黃鏈，薩默塞特橋看起來還是400年前的樣子，棕櫚樹和翠綠的蕨類植物高聳在覆蓋著青苔的石牆兩側。雖然這座橋被稱為吊橋，但並不是以傳統方式開合。

橋的兩邊若是可以升降的話，需要一個更為複雜的設計，而這裏的水道不夠寬，僅夠一艘單桅帆船通過。於是，建橋者在橋中間留了一個56厘米的空隙，用一塊活木板蓋在上面。

當帆船靠近這座橋時，守橋人就把木板從橋面拿起，方便過船。然後，守橋人會協助船長駕駛帆船穿過狹窄的缺口，待船安全過去後，再把木板蓋上。

20世紀中葉以前，百慕大的主要交通工具都是帆船。但隨著汽車流量增加，而船運流量減少，百慕大政府決定讓這座吊橋退休。"這座橋還是可以使用，但之所以不開放，是因為它是連接英格蘭最大的區域和最東邊區域，即桑茲區與南安普敦的主幹道的重要組成部分，"羅傑斯島旅行社（Rogers Transfers & Island Tours）的老闆羅傑斯解釋。

但這座橋仍然受到居民和遊客的喜愛。作為百慕大最熱門的旅遊景點之一，薩默塞特橋被印在了百慕大2009年版鈔票上，2015年被正式指定為歷史遺跡。

Image copyright MJ Photography / Alamy Stock Photo Image caption 建於1620年的薩默塞特橋，在2015年被指定為歷史遺跡。

儘管薩默塞特橋很小，但保養工作也不能少。"我剛剛完成了這座橋兩個人行道的木工活：位於南北的兩個入口處，"百慕大公共工程部建築和維護工程師查爾斯（Curtis Charles）說，他在這座橋上工作了25年。

"以前的木材已經用了16年，木板之間受潮腐爛，都需要更換。這次我們一定要把木材處理好，確保更耐用，希望能用上20年左右。"

查爾斯和他的團隊每月給橋做一次檢查；更換有汽車碾過的橋段下面的墊子，並檢查人行道木板和瀝青。他認為薩默塞特橋值得精心保護。

"這正是薩默塞特橋令人自豪的關鍵所在，"他說。

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