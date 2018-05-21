「亞洲美食之都」吉隆坡？ 美食藏在夜幕降臨後

Image copyright Getty Images Image caption 晚上是體驗吉隆坡飲食文化的好時候，夜市（pasar malams）則是絶佳的去處。

吉隆坡常被當地人稱作「大熔爐」，因其豐富多元的文化、語言、宗教在此友好交融，不同的傳統也得到尊重和包容。

吉隆坡既是馬來西亞的首都，也是馬來西亞最大的城市。人們將其形容為"大熔爐"並不只是一種比喻，而是事實。吉隆坡寶貝飯店（Babe restaurant）的米其林星級廚師拉姆塞（Jeff Ramsey）說：「要了解某地的文化，食物是最單刀直入的方式。馬來西亞的食物完美融合了中華菜系、印度菜系與馬來菜系等，而又在此基礎上發展出了別處吃不到的獨特風味。」他還舉了個例子，像是在這兒吃的很多中華美食，跟在中國吃的味道絶對不一樣。

Image copyright Getty Images Image caption 從當地豐富各異的飲食就能看出吉隆坡是個多元文化交融的地方。

不光是飲食風味多樣，吉隆坡還有多元的城市風情。這裏有現代摩登大廈：高達452米的國家石油公司雙子塔（Petronas Twin Towers，在當地也被稱為「雙子星大廈」），也有如建於1910年的有古典摩爾式風格的殖民地時期建築：吉隆坡老火車站。原籍吉隆坡，目前居住在美國的葉小姐（Emily Yeap）說：「吉隆坡融匯古今，趣味盎然。它是一座有活力的城市，總有新奇事兒，充滿新鮮勁兒。」

為何人人都愛吉隆坡？

在吉隆坡，超有誘惑力的美食文化得天黑以後才能全然體味。傍晚七點左右，人們呼朋喚友，外出覓食（馬來語稱之為「jalan jalan cari makan」）。網絡博主齊米雷斯卡（Zuzanna Chmielewska）於2012年自波蘭搬至吉隆坡，目前運營一個介紹吉隆坡生活的博客「祖讚娜在亞洲」（Zu in Asia）。她介紹說：「每個居民區或行政區每周都有夜市，夜市上各種攤販會出攤。夜市上的路邊攤小吃有各式咖喱、餃子、炒飯，還有一些外來的時新食物像是彩虹土司和獨角獸甜筒冰淇淋等。」這種社交活動通常持續到深夜。齊米雷斯卡還補充道，像嘛嘛檔*（ mamaks）這樣二十四小時營業的大排檔在凌晨時分還人頭攢動。

不光是晚上，天亮後也能在這裏吃不停。拉姆塞說：「夜歸的第二日清晨來碗上好的肉骨茶提神又醒腦。」肉骨茶是豬肉大排混合桂皮、大蒜、八角、茴香等香料熬制的濃湯，再配上蒜蓉，醬油和泰國鳥眼辣椒碎製成的蘸醬。「這道早點若是有啤酒配就再好不過了，但得確保白天沒什麼重要的事情要做。」

多元文化交匯於此。初來乍到者總能在吉隆坡不斷發現新奇。齊米雷斯卡說：「我最愛在吉隆坡街頭四處走走，發現那些隱秘的美好，偶爾能與賣蜥蜴肉製成的咖喱菜餚的小攤或是中國鬼節的街頭表演不期而遇。」因為當地不同宗教信仰交融意味著遵照不同的教歷，每個月至少有好幾個要慶祝的節日。

這些慶典都對幾乎所有人開放。齊米雷斯卡介紹道，「吉隆坡有開放日（Open House）的傳統，在選定的地點，各家各戶會凖備餐點，裝飾屋子，開門迎接大家。雖說來的客人大多是主人家的親戚朋友，但其實大門是對所有人敞開的，只要想加入就可以進屋共同慶祝。」

對初來者來說，想快速融入成為當地群體的一員相當容易。齊米雷斯卡解釋說，「吉隆坡人民早就適應來自世界各地的人們來到這裏，外來人士想融入當地生活不成問題。」

在吉隆坡生活是一種什麼樣的體驗？

吉隆坡氣候高溫多雨，暴風雨天氣頻繁，易有交通擁堵。齊米雷斯卡告訴我們：「這里路況複雜，即便你是個土生土長的本地人，開車也離不開GPS導航。」

Image copyright Getty Images Image caption 由於路況複雜且交通擁堵，吉隆坡當地居民大多選擇公共交通工具出行

當地交通狀況使得居民大多會選擇以輕軌為主的公共交通出行。如果沒法搭輕軌，建議外來人士別搭的士，而是使用固定收費的打車類應用軟件，比如「搭車」（Grab）等。因為的士有時會「宰」外國人。

大多數僑民住在滿家樂（Mont Kiara，位於市中心西北方約11公里）區域，附近有國際學校和購物中心等。但如果你想更好地融入當地生活，可以選擇住在民族特色更鮮明的地區，包括蕉賴（Cheras，華人聚集地），甘榜峇魯（Kampung Baru，馬來人聚集地），十五碑（Brickfields，印度人聚集地）。雖然有部分地區相較來說更有民族封閉性，但原則上僑民住哪裏都可以。

去吉隆坡還需要了解什麼？

遠離主幹道的小路犯罪率較高，幾乎每天都有罪案發生：銀行提款機附近是搶劫案高發地，而路邊攤附近有很多扒手出沒。因此當地居民建議出門盡量少帶現金，也不要獨自走夜路。

Image copyright Getty Images Image caption 多元文化在吉隆坡交匯融合。初來乍到者總能在吉隆坡發現新奇不斷。

與西方國家或亞洲一些國家如日本、新加坡等地的大都市相比，吉隆坡生活成本較低，但這幾年也在不斷攀高。葉小姐說：「當地住房、交通和外出餐飲等費用越來越高。新來到這邊的人要知道林吉特（當地貨幣單位）不如以前耐花了。」

正因為吉隆坡是個多元文化並存的地方，初來者得認識到它的獨特之處，可不能把照搬硬套原有的或其他人的生活方式。齊米雷斯卡告誡道∶「即便是你有個也在吉隆坡工作的朋友，並不意味著你倆在這兒的生活會完全相似。興許你工作的團隊裏大多是馬來西亞華人，而他的同事都是馬來人，如此一來，你們公司的文化氛圍，放假安排等也會大不相同。就順其自然吧！以開放的心態擁抱全新的體驗。只要你尊重別人的文化，對方也會投桃報李。」

注：嘛嘛檔或瑪瑪檔（馬來語：Gerai Mamak）是指由馬來西亞的淡米爾裔穆斯林所經營的飲食檔；在馬來西亞，淡米爾裔回教徒被俗稱為"嘛嘛"，傳統的嘛嘛檔是在路旁擺攤經營，但較新生代則以轉為餐館或咖啡屋的方式經營。其獨有的特點是價格實惠、全年無休、全天廿四小時營業。

訪問 BBC 閲讀英文原文