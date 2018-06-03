康沃爾餡餅：失落在墨西哥的不列顛風情

Image copyright Getty Images

當我費力穿過人群的時候，瑪麗安·希蒙德（Marion Symonds）正在中央廣場忙碌著，此刻她正把一個長4.5米的面皮從一邊折起。所有人的目光都聚焦在這位製作康沃爾餡餅的麵包師身上，人們看著她手裏拿著充滿彈性任其揉捏的麵糰，用指尖輕輕捲起麵糰邊緣，把包裹在麵糰中的牛肉、土豆和洋葱封緊。

看著周遭傾斜的紅屋頂和修剪得整整齊齊的花園，你一定會覺得希蒙德和我正身處故鄉英格蘭。其實我們是在墨西哥中部伊達爾戈州的一個小鎮米內拉爾-德爾蒙特（Real del Monte）上。在這個體積龐大的餡餅另一頭，一位墨西哥廚師正按照當地的做法將它折起，然後用手掌一側拍打麵餅，將合口處壓實。

在墨西哥中部這個英倫風十足的小鎮上，一個巨大的餡餅融合了墨西哥和英國康沃爾的烹飪技藝，為了釐清這一切， 我們需要回到兩百年前，去聽一聽墨西哥英國協會（Mexico's British Society）的埃斯塔維略（Bridget Galsworthy Estavillo）給我們講個故事，其主題是康沃爾的礦工們如何來到了墨西哥。

Image copyright Getty Images Image caption 米內拉爾-德爾蒙特。墨西哥傾斜的紅屋頂和修建得整整齊齊的花園讓人彷彿置身英倫。

19世紀初葉英國康沃爾的錫礦工人以一流的採礦裝備和優秀的採礦技術享譽世界。埃斯塔維略告訴我，正因為如此，康沃爾的礦工們帶上他們的先進設備受聘來到位於米內拉爾-德爾蒙特銀礦（Mines of Real del Monte）的紳士冒險者公司（Company of Gentleman Adventurers），幫忙開採此地的銀礦。

1825年第一批康沃爾礦工在墨西哥東海岸的韋拉克魯斯州（Veracruz）登陸，向西長途跋涉400公里後來到墨西哥中央高原（Central Highlands of Mexico）。他們在這裏開採銀礦，同時興建緊密團結的英國人社區，來迎接每年從康沃爾過來的一批又一批移民，一直持續到1840年為止。

埃斯塔維略很快注意到，「第一批康沃爾礦工來墨西哥並非為生活所迫」，然而之後來墨西哥的礦工到真的是為了生計，因為19世紀玻利維亞和馬來西亞發現了錫礦，這直接導致康沃爾的很多錫礦關閉並引發了嚴重的經濟蕭條，這讓礦工們別無選擇，只有遠赴重洋投奔那些已經有康沃爾移民聚居的社區，墨西哥就是其中之一。

礦工們在康沃爾移民聚居地安家落戶，也把頗具英倫風情的傾斜屋頂和深愛的餡餅也帶到了這裏，他們的傳統文化在伊達爾戈州日漸興旺。

Image copyright Getty Images Image caption 19世紀初葉康沃爾礦工來到墨西哥米內拉爾-德爾蒙特開採銀礦。

米內拉爾-德爾蒙特與英國長達數百年的淵源卻遠遠不止於此。埃斯塔維略說「米內拉爾-德爾蒙特的驕傲」 在於Panteón Inglés，這在英語中是指康沃爾墓園（Cornish Cemetery），墓園坐落在一個小山坡上，從那兒可以俯瞰整個小鎮。

她告訴我，這片墓園中除了一座墳墓之外其他所有墳墓都朝向東北方的英格蘭故鄉；這個墓園「別具一格，淒美而悲愴」。埃斯塔維略還告訴我，那座唯一沒有朝向東北方，有點歪斜的墓碑，主人是一位生於約克郡的開礦工程師（並不是當地傳聞所說的英國醜星里查德·貝爾（Richard Bell）），之所以沒有朝向英國故土是一些粗大的樹根將碑石扭轉了方向。

到20世紀初葉，伊達爾戈州已經成為英國移民最多的墨西哥州份，米內拉爾-德爾蒙特也不再是唯一具有英國色彩的小鎮。伊達爾戈州的首府帕丘卡（Pachuca）位於米內拉爾-德爾蒙特以西大約14公里的位置。班科默工商銀行（Bancomer bank）大廈就在這裏，大樓氣勢恢弘，是頗具影響力的前康沃爾礦工魯爾（Francis Rule）出資興建的諸多大廈之一。

這座大廈的護牆上有六處地方繪有英國國旗圖案。之所以選擇這樣設計據說是因為城市官員不允許魯爾在大樓外豎起真正的英國國旗。不過魯爾最為人稱道的工程則要數他出資興建的帕丘卡新古典主義鐘樓，這座鐘樓非常壯觀，其機械裝置和倫敦大本鐘一樣出自同一家奧地利工廠。

還有一項運動在墨西哥經久不衰，那就是足球，這同樣要歸功於康沃爾礦工。當地有一項傳統，即每天下午四點人們會踢一場小足球賽，這項傳統很可能是19世紀晚期的礦工們帶來的。

民間對於足球運動的熱愛催生了20世紀初帕丘卡足球俱樂部的誕生，早期俱樂部的參賽球隊很多都以英國康沃爾郡常見姓氏冠名，如彭傑利（Pengelly）或本尼茨（Bennetts）之類。現在帕丘卡被譽為墨西哥足球的誕生搖籃（cuna del fútbol），當地還有一座薩爾曼德拉法馬足球博物館（Salón de la Fama football museum），記載了這項運動在墨西哥的發展歷程。

Image copyright Getty Images Image caption 米內拉爾-德爾蒙特的康沃爾墓園中除了一座墓碑之外其他所有墓碑都朝向英格蘭。

讓我們把視線再轉回到米內拉爾-德爾蒙特和那個康沃爾大餡餅（墨西哥人稱之為麵餅）。康沃爾移民的生活也許離不開特製的礦工餐，豐盛的肉菜組合用美味可口的貝殼狀麵餅包起來便可帶走，而且質地結實，一路帶到隧道裏都不會變形。於是礦工們的妻子在伊達爾戈州做起了康沃爾餡餅，後來還教會了當地人。

康沃爾餡餅在墨西哥如此之風行，在餡餅的故鄉康沃爾礦井已逐漸關閉的時候，米內拉爾-德爾蒙特的礦工仍然保持在礦井吃餡餅午餐的傳統。

因此也就不難理解：在這個擁有全球首個餡餅博物館的州，本地的餡餅師傅每逢國際麵餅節（Festival Internacional del Paste）都會站在街道兩旁展示手藝來慶祝康沃爾移民的美味「遺產」。

饒有興趣的旅客們從墨西哥全國各地趕來搶購成箱的麵餅，米字旗和康沃爾黑白十字旗迎風招展。如果不是因為正喝著米謝拉達（michelada：一種混合飲料，以番茄汁為基底，並混合墨西哥啤酒和雞尾酒，口感辛辣），我真會覺得自己身處8000公里之外的英國。

Image copyright Getty Images Image caption 墨西哥帕丘卡鐘樓的機械裝置和倫敦大本鐘一樣。

希蒙德住在英國康沃爾，不過常常到墨西哥旅遊，米內拉爾-德爾蒙特當地人把她稱為「餡餅之母」。這個暱稱是國際麵餅節創始人、「餡餅之父」 阿拉德羅（Aladro）給她取的，因為希蒙德一直致力於在康沃爾舉辦類似的餡餅慶祝活動。

「康沃爾餡餅裏面一定要有土豆、瑞典甘藍、洋葱和牛肉。麵餅要很結實，能夠拿在手裏不變形，還要放很多胡椒粉」，她告訴我。

200年過去了，如今的墨西哥麵餅和200年前的康沃爾麵餅仍然有著密不可分的聯繫。餡餅外形兩者很相似，不過希蒙德發現墨西哥人是即做即食，而不像康沃爾人那樣先把餡餅放上一天。兩者最顯著的區別是麵餅裏面的餡。

墨西哥人喜歡更辛辣的口味，而且墨西哥無法種植瑞典甘藍（康沃爾餡餅中的一種常見成分），因此墨西哥麵餅中會放一些墨西哥傳統風味的餡，比如說摩爾（mole：一種味道辛辣的巧克力辣椒汁）或者廷加（tinga：醃泡於番茄幹紅辣椒汁中的碎肉）。甚至經典的土豆肉餡餅吃起來也辛辣刺激，因為添加了鐘形青椒粉或者墨西哥胡椒。

Image copyright Getty Images Image caption 餡餅被康沃爾礦工引入米內拉爾-德爾蒙特，成為當地居民至今仍受歡迎的小吃。

今日的米內拉爾-德爾蒙特已納入墨西哥政府的魔幻小鎮（pueblos mágicos）旅遊促進計劃。小鎮周圍群山如畫，無論我在這裏狼吞虎咽地吃掉多少個塞著辣椒的辛辣餡餅，我總會有一種幻覺，彷彿自己正徜徉在古色古香的英國小鎮大街上，沉浸其中難以自拔；畢竟這裏有傾斜的屋頂，整潔的花園和餡餅店。濃郁的康沃爾色彩一直影響著這片土地。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。