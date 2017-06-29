На Волині від блискавки загинули двоє дітей

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У Волинській області від розряду блискавки загинуло двоє дітей - 15-ти та 12-ти років. Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталась у селі Поступель Ратнівського району.

Через складні погодні умови в області без світла залишились 55 населених пункти, відключено 15 ліній електропередач та 232 трансформаторні підстанції.

Зірвало дахи з кількох будинків. Дерева впали на проїжджу частину та лінії електропередач.

Раніше від удару блискавки у Львові також загинули двоє людей - батько та донька.