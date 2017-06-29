На Волині від блискавки загинули двоє дітей
У Волинській області від розряду блискавки загинуло двоє дітей - 15-ти та 12-ти років. Про це повідомляє ДСНС.
Трагедія сталась у селі Поступель Ратнівського району.
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Через складні погодні умови в області без світла залишились 55 населених пункти, відключено 15 ліній електропередач та 232 трансформаторні підстанції.
Зірвало дахи з кількох будинків. Дерева впали на проїжджу частину та лінії електропередач.
Раніше від удару блискавки у Львові також загинули двоє людей - батько та донька.