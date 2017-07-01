Мессі одружився з подругою дитинства

Копирайт изображения Reuters Image caption 30-річний футболіст одружується

В аргентинському місті Росаріо, що за 300 км від столиці Буэнос-Айреса, пройшла весільна церемонія футболіста Ліонеля Мессі і його нареченої Антонелли Рокуццо.

Аргентинська преса вже назвала церемонію 30-річного нападника футбольного клубу "Барселона" "весіллям століття".

На свято до розкішного готелю в рідному місті Мессі запросили 260 гостей, серед них зірки світового футболу і інші знаменитості - гравці "Барселони" Суарес, Неймар і Піке з дружиною Шакірою.

Копирайт изображения AFP Image caption Піке і Шакіра прилетіли на весілля до Мессі

Частина гостей прибули на весілля на приватних літаках. Біля місцевого аеропорту зібрався натовп людей з надією побачити когось з відомих гостей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Натовп перед аеропортом

За даними місцевих ЗМІ, запрошень не отримали Дієго Марадона і тренери, з якими працював Мессі, в тому числі Пепе Гвардіола.

Охороняють весілля кілька сотень поліцейських. 150 журналістів акредитовані висвітлювати цю подію, але у них немає повного доступу до церемонії.

Мессі і Антонелла Рокуццо познайомилися ще дітьми, коли йому було 5 років. Вона - кузина його найкращого друга Лукаса Скаглія, який також став професійним футболістом.

Копирайт изображения AFP / GETTY IMAGES Image caption Мессі на полі з родиною

Зараз у футболіста і його 29-річної нареченої двоє синів. Родина живе у Барселоні.

Ліонель Мессі вважається одним з найкращих футболістів сучасності і є найтитулованішим аргентинським гравцем в історії.

Копирайт изображения AFP / GETTY IMAGES Image caption Мурал з Мессі у його рідному Росаріо

Мессі став справжнім героєм у рідному Росаріо. З міста походить ще один знаменитий аргентинець Че Гевара.

Минулого року Ліонель Мессі і його батько Хорхе Орасіо Мессі були визнані винними в трьох випадках ухиляння від сплати податків. Навряд чи футболіст потрапить до в'язниці - вирок йому можуть замінити умовнним терміном або штрафом.