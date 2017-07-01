Мессі одружився з подругою дитинства
В аргентинському місті Росаріо, що за 300 км від столиці Буэнос-Айреса, пройшла весільна церемонія футболіста Ліонеля Мессі і його нареченої Антонелли Рокуццо.
Аргентинська преса вже назвала церемонію 30-річного нападника футбольного клубу "Барселона" "весіллям століття".
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На свято до розкішного готелю в рідному місті Мессі запросили 260 гостей, серед них зірки світового футболу і інші знаменитості - гравці "Барселони" Суарес, Неймар і Піке з дружиною Шакірою.
Частина гостей прибули на весілля на приватних літаках. Біля місцевого аеропорту зібрався натовп людей з надією побачити когось з відомих гостей.
За даними місцевих ЗМІ, запрошень не отримали Дієго Марадона і тренери, з якими працював Мессі, в тому числі Пепе Гвардіола.
Охороняють весілля кілька сотень поліцейських. 150 журналістів акредитовані висвітлювати цю подію, але у них немає повного доступу до церемонії.
Мессі і Антонелла Рокуццо познайомилися ще дітьми, коли йому було 5 років. Вона - кузина його найкращого друга Лукаса Скаглія, який також став професійним футболістом.
Зараз у футболіста і його 29-річної нареченої двоє синів. Родина живе у Барселоні.
Ліонель Мессі вважається одним з найкращих футболістів сучасності і є найтитулованішим аргентинським гравцем в історії.
Мессі став справжнім героєм у рідному Росаріо. З міста походить ще один знаменитий аргентинець Че Гевара.
Минулого року Ліонель Мессі і його батько Хорхе Орасіо Мессі були визнані винними в трьох випадках ухиляння від сплати податків. Навряд чи футболіст потрапить до в'язниці - вирок йому можуть замінити умовнним терміном або штрафом.