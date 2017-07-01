В Італії арештували українського бійця за підозрою у вбивстві

Копирайт изображения unian Image caption В 2014 році під Слов'янськом йшли бої

В Італії арештували українського бійця Віталія Марківа за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера у травні 2014 року поблизу міста Слов'янськ. Про це написав у Facebook заступник генпрокурора Євген Єнін.

Підозру у вбивстві громадянина Італії Андреа Рокеллі висунула прокуратура м. Павія.

Єнін зауважив, що Генпрокуратура здивована арештом Марківа.

За його словами, українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії та його російського напарника Андрія Миронова. Генпрокуратура співпрацює з італійськими колегами, надає результати допитів свідків, результати експертиз, повідомив Єнін.

Також він наголосив, що за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася "внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ".

"Генпрокуратура вже звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа Віталія або його негайного звільнення", - повідомив Єнін.

Росія заперечує присутність своїх регулярних військ на сході України.