Сеул запропонував Пхеньяну провести військові переговори

Копирайт изображения CHUNG SUNG-JUN Image caption Переговори можуть пройти в демілітаризованій зоні між державами.

Південна Корея запропонувала КНДР провести військові переговори щодо зменшення напруженості на Корейському півострові.

Якщо переговори відбудуться, то це буде перша зустріч на високому рівні з 2015 року.

Ідею відновлення діалогу між двома державами висунув президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час візиту до Німеччини.

Якщо Пхеньян погодиться на пропозицію, переговори пройдуть в демілітаризованій зоні між двома державами.

Представники Міноборони Південної Кореї заявили, що сподіваються на позитивну відповідь з боку КНДР.

Передбачається, що військові переговори відбудуться 21 липня. Також Сеул запропонував відновити діалог по лінії товариств Червоного Хреста.

Копирайт изображения Reuters Image caption На початку липня державні ЗМІ КНДР опублікували фото "успішного" запуску балістичної ракети

На початку липня влада КНДР оголосила про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-14".

Пхеньян повідомив, що це перше в історії країни успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Останні декілька місяців Північна Корея різко збільшила кількість запусків - цього року зафіксовано вже 11 запусків.

США вважають, що КНДР здатна завдати ракетного удару по Алясці. Водночас експерти сумніваються, що ракета зможе влучити в задану ціль.

Влада Північної Кореї вже заявила, що їхня ракета може вразити ціль у будь-якій точці світу.