На Донбасі підірвався на вибухівці трактор: є постраждалі

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У Гнутовому Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.

Постраждали двоє людей, повідомляє поліція Донецької області.

Інцидент стався близько 11 ранку.

Трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища, кажуть у поліції.

Водій-тракторист отримав осколкові та опікові травми. Ще в одного пасажира 1994 року народження попередньо констатували контузію і шок.

Обох потерпілих доставили до лікарні.

Трактор повністю згорів, каже поліція.