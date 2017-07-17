На Донбасі підірвався на вибухівці трактор: є постраждалі
- 17 липня 2017
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У Гнутовому Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.
Постраждали двоє людей, повідомляє поліція Донецької області.
Інцидент стався близько 11 ранку.
Трактор наїхав колесом на міну в полі за 1,5 кілометри від житлових будинків на виїзді з селища, кажуть у поліції.
Водій-тракторист отримав осколкові та опікові травми. Ще в одного пасажира 1994 року народження попередньо констатували контузію і шок.
Обох потерпілих доставили до лікарні.
Трактор повністю згорів, каже поліція.