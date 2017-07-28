Сенат США підтримав санкції проти Росії

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Верхня палата парламенту США, Сенат, переважною більшістю голосів підтримала закон, який запроваджує нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї попри заперечення Білого дому.

За законопроект проголосувало 98 сенаторів, лише двоє з них висловилися проти.

Палата представників схвалила цей законопроект раніше цього тижня.

Після того, як законопроект підтримали обидві палати парламенту, його передадуть на підпис президента США.

Але Дональд Трамп, який раніше заявляв, що хоче налагодити стосунки з Росією, може ветувати законопроект попри політичну підтримку.

Водночас президентське вето можна подолати двома третинами голосів обох палат парламенту, де лише декілька політиків голосували проти законопроекту.

США розпочали запроваджувати санкції проти Росії ‎через анексію Криму у 2014 році.

Але дискусія щодо нових обмежувальних заходів відбулася на тлі розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року.

Пан Трамп неодноразово заперечував будь-яке втручання Росії у вибори, щоби допомогти його кампанії.

Політичні кореспонденти кажуть, що спроба ветувати нові санкції може викликати підозри, що він надто підтримує Кремль.

Що передбачають нові санкції?‎

Речник Палати представників Пол Раян назвав законопроект, який підтримали 419 ‎конгресменів, пакетом санкцій, який "закручує гайки нашим найнебезпечнішим ‎супротивникам задля безпеки американців".‎

Окрім Росії, він також накладає обмежувальні заходи на Іран і Північну Корею.‎

Якщо законопроект ухвалять, то він:‎

‎Штрафуватиме компанії, включно із європейськими, які працюють у сфері розвитку ‎російської енергетики, зокрема над проектом "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.‎

‎Скоротить терміни надання позик російським банкам і нафтовим й газовим компаніям з ‎боку американських банків.‎

‎Заморозить активи російських державних гірничодобувних і залізничних компаній.‎

‎Забере у президента Дональда Трампа можливість одноосібно послабити санкції - для ‎цього, згідно із новим документом, йому доведеться консультуватися із конгресом.

У Білому домі заявили, що вивчають документ і поки невідомо, чи президент ветує його.

"Поки президент підтримує посилення санкцій щодо Північної Кореї, Ірану та Росії, Білий дім вивчає документ палати представників Конгресу і чекає на кінцевий пакет законів на підпис до президента", - йдеться у заяві нової речниці Білого дому Сари Сандерс.

Також в адміністрації Дональда Трампа додали, що стурбовані нормами закону, які обмежують можливість президента скасовувати санкції. За законом, він тепер буде змушений консультуватися з Конгресом.

Законопроект вже розкритикували деякі європейські країни, зокрема Німеччина. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що "ЄС повністю прихильний режиму санкцій ‎проти Росії", проте побоюється "непередбачуваних односторонніх наслідків, що вплинуть на ‎європейські інтереси у сфері енергетичної безпеки".‎‎