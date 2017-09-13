Екс-посол України в НАТО керуватиме Службою зовнішньої розвідки
- 13 вересня 2017
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Колишнього голову місії України при НАТО Єгора Божка призначили керівником Служби зовнішньої розвідки. Про це свідчить указ президента України.
"Я знаю Єгора Божка давно - як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи", - зазначив пан Порошенко.
За словами президента, робота пана Божка у Місії України при НАТО посилила "обороноздатність держави".