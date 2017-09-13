Екс-посол України в НАТО керуватиме Службою зовнішньої розвідки

  • 13 вересня 2017
Єгор Божок Копирайт изображения president.gov.ua

Колишнього голову місії України при НАТО Єгора Божка призначили керівником Служби зовнішньої розвідки. Про це свідчить указ президента України.

"Я знаю Єгора Божка давно - як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи", - зазначив пан Порошенко.

За словами президента, робота пана Божка у Місії України при НАТО посилила "обороноздатність держави".

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