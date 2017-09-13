Ураган "Ірма": у будинку для літніх людей загинуло шестеро

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У будинку для літніх людей у штаті Флорида, на який обрушився руйнівний ураган "Ірма", загинули шестеро людей.

Через стихію заклад у місті Голлівуд залишався без світла продовж кількох днів. За температури 32 градусів у приміщенні не працювали кондиціонери.

Поліція евакуювала 115 мешканців будинку.

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Трьох людей знайшли мертвими на місці, ще троє померли у лікарні.

Керівник поліції Голлівуду Томаш Санчес заявив, що проводиться розслідування.

Заклад мав генератор, співробітники могли готувати їжу, але кондиціонери не працювали.

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Без світла через ураган досі залишається 10 мільйонів людей у штатах Флорида, Джорджія, і Кароліна.

Ураган "Ірма" забрав понад 20 життів у США. До цього стихія вдарила по островах Карибського басейну, де загинули близько 40 людей.