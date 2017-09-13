Ураган "Ірма": у будинку для літніх людей загинуло шестеро
У будинку для літніх людей у штаті Флорида, на який обрушився руйнівний ураган "Ірма", загинули шестеро людей.
Через стихію заклад у місті Голлівуд залишався без світла продовж кількох днів. За температури 32 градусів у приміщенні не працювали кондиціонери.
Поліція евакуювала 115 мешканців будинку.
Трьох людей знайшли мертвими на місці, ще троє померли у лікарні.
Керівник поліції Голлівуду Томаш Санчес заявив, що проводиться розслідування.
Заклад мав генератор, співробітники могли готувати їжу, але кондиціонери не працювали.
Без світла через ураган досі залишається 10 мільйонів людей у штатах Флорида, Джорджія, і Кароліна.
Ураган "Ірма" забрав понад 20 життів у США. До цього стихія вдарила по островах Карибського басейну, де загинули близько 40 людей.