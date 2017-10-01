Австрія заборонила паранджу на все обличчя у громадських місцях

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий австрійський закон забороняє, зокрема, носіння нікабів у громадських місцях

З 1 жовтня в Австрії офіційно заборонили носити в громадських місцях хустки або головні убори, які повністю закривають обличчя: переважно нікаби і бурки.

Згідно з текстом закону, головний убір не має закривати обличчя від лінії волосся до підборіддя.

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Чому я ношу хіджаб?

Тому хіджаб (хустку, яка залишає обличчя відкритим) не заборонили.

Крім традиційних мусульманських предметів одягу та головних уборів заборонили також медичні та клоунські маски, балаклави і респіратори.

Їх, однак, можна носити через медичні показання, під час виконання професійних обов'язків, на народних гуляннях і карнавалах.

Жіночий одяг в ісламі

Хіджаб - одяг, що покриває тіло жінки з голови до ніг, але обличчя залишається відкритим.

Паранджа - верхній одяг із довгими рукавами, що покриває все тіло, а також голову.

Чадра - великий легкий халат-покривало, який прикриває все тіло.

Нікаб - головний убір, який залишає очі і область навколо очей відкритими.

Бурка - різновид паранджі, поширена в Пакистані. Закриває все тіло і голову. Для очей - невеликий проріз або сітка.

Влада країни наполягає, що новий закон спрямований на захист традиційних цінностей Австрії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бурка найбільше закриває обличчя. Вуаль повністю закриває обличчя і тіло

Мусульманська громада засудила закон, заявивши, що лише незначна кількість австрійських мусульманок носить нікаб і бурку. Згідно з підрахунками, це всього лише 150 жінок на всю країну.

Представники турбізнесу теж незадоволені - вважають, що заборона відлякає туристів із мусульманських країн.

У Франції та Бельгії заборону на бурку і нікаб ввели в 2011 році. Аналогічний закон зараз обговорюють у парламенті Нідерландів.

У Британії такої заборони немає.