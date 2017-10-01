Австрія заборонила паранджу на все обличчя у громадських місцях
З 1 жовтня в Австрії офіційно заборонили носити в громадських місцях хустки або головні убори, які повністю закривають обличчя: переважно нікаби і бурки.
- Згідно з текстом закону, головний убір не має закривати обличчя від лінії волосся до підборіддя.
- Бундестаг схвалив часткову заборону носіння паранджі
- Чому я ношу хіджаб?
Тому хіджаб (хустку, яка залишає обличчя відкритим) не заборонили.
Крім традиційних мусульманських предметів одягу та головних уборів заборонили також медичні та клоунські маски, балаклави і респіратори.
Їх, однак, можна носити через медичні показання, під час виконання професійних обов'язків, на народних гуляннях і карнавалах.
Жіночий одяг в ісламі
- Хіджаб - одяг, що покриває тіло жінки з голови до ніг, але обличчя залишається відкритим.
- Паранджа - верхній одяг із довгими рукавами, що покриває все тіло, а також голову.
- Чадра - великий легкий халат-покривало, який прикриває все тіло.
- Нікаб - головний убір, який залишає очі і область навколо очей відкритими.
- Бурка - різновид паранджі, поширена в Пакистані. Закриває все тіло і голову. Для очей - невеликий проріз або сітка.
Влада країни наполягає, що новий закон спрямований на захист традиційних цінностей Австрії.
Мусульманська громада засудила закон, заявивши, що лише незначна кількість австрійських мусульманок носить нікаб і бурку. Згідно з підрахунками, це всього лише 150 жінок на всю країну.
Представники турбізнесу теж незадоволені - вважають, що заборона відлякає туристів із мусульманських країн.
У Франції та Бельгії заборону на бурку і нікаб ввели в 2011 році. Аналогічний закон зараз обговорюють у парламенті Нідерландів.
У Британії такої заборони немає.