На Миколаївщині пасажирський потяг загорівся на ходу

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Потяг № 122 "Миколаїв-Київ" загорівся на ходу на півночі Миколаївської області, на 150 км залізничного перегону "Новополтавка-Новий Буг". Жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє ДСНС.

Загорівся локомотив. Попередньою причиною називають коротке замикання.

Пасажирські вагони відчепили від локомотива та відігнали на безпечну відстань. Пожежу гасили вогнегасниками, згодом прибули рятувальники. Площа пожежі - дев'ять кв.м..

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Пасажири дві години чекали, щоб прибув новий локомотив.

Об 23:05 потяг вирушив у дорогу.