У небі показався "головний супермісяць року" - фото
У ніч проти 2 січня в небі можна було побачити рідкісну повню, яку вже назвали головним супермісяцем 2018 року.
Супермісяць - це коли Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти.
За даними астрономів, саме цієї ночі можна було спостерігати найближчу до нас повню за цілий рік.
Місяць підійшов до Землі о 23:56 за Києвом, а о 4:25 можна було побачити повний місяць.
У такі моменти Місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.
Попередній супермісяць можна було побачити в грудні.
А наступного слід чекати 31 січня. Може, того дня над Києвом не буде хмар?