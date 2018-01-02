У небі показався "головний супермісяць року" - фото

  • 2 січня 2018

У ніч проти 2 січня в небі можна було побачити рідкісну повню, яку вже назвали головним супермісяцем 2018 року.

супермісяць Копирайт изображения EPA

Супермісяць - це коли Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти.

супермісяць Копирайт изображения Reuters
Image caption Сомерсет, Англія

За даними астрономів, саме цієї ночі можна було спостерігати найближчу до нас повню за цілий рік.

мальта Копирайт изображения Reuters

Місяць підійшов до Землі о 23:56 за Києвом, а о 4:25 можна було побачити повний місяць.

супермісяць Копирайт изображения EPA

У такі моменти Місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

супермісяць Копирайт изображения EPA
Image caption Гори Швейцарії

Попередній супермісяць можна було побачити в грудні.

супермісяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Літак над аеропортом Гітроу

А наступного слід чекати 31 січня. Може, того дня над Києвом не буде хмар?

П'яцца дель Пополо в Римі Копирайт изображения AFP
супермісяць Копирайт изображения Reuters
Image caption Супермісяць та різдвяні вогні на Мальті
супермісяць Копирайт изображения Getty Images
Image caption Дубаї

Новини на цю ж тему