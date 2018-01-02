У небі показався "головний супермісяць року" - фото

У ніч проти 2 січня в небі можна було побачити рідкісну повню, яку вже назвали головним супермісяцем 2018 року.

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Супермісяць - це коли Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сомерсет, Англія

За даними астрономів, саме цієї ночі можна було спостерігати найближчу до нас повню за цілий рік.

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Місяць підійшов до Землі о 23:56 за Києвом, а о 4:25 можна було побачити повний місяць.

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У такі моменти Місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Копирайт изображения EPA Image caption Гори Швейцарії

Попередній супермісяць можна було побачити в грудні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак над аеропортом Гітроу

А наступного слід чекати 31 січня. Може, того дня над Києвом не буде хмар?

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Копирайт изображения Reuters Image caption Супермісяць та різдвяні вогні на Мальті