Юристи розглядають нову версію вбивства Ноздровської

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Юристка Ірина Ноздровська зникла 28 грудня, а 1 січня її тіло виявили у річці

Розслідування загибелі Ірини Ноздровської, яке ведуть незалежні юристи паралельно з поліцією, не пов'язує її смерть зі справою проти Дмитра Россошанського. Про це ВВС Україна розповів адвокат Віталій Мацелюх, який раніше працював з Ноздровською у справі Россошанського.

"Розглядаємо версії, одразу запідозрили інших осіб, тому за версією наших детективів, холдингу "Шериф", є інші підозрювані. Ми це зараз опрацьовуємо", - відзначив юрист.

У поліції Київщини заявили, що версія про вбивство Ірини Ноздровської через її участь у справі проти Россошанського, є однією з основних. Про можливу помсту родичів чи друзів Дмитра Россошанського раніше говорили й рідні загиблої, зокрема її дочка.

"Під сумнівом, що це - помста Россошанських. Дуже нерозумно так робити, адже всі підозри одразу на них", - пояснив Віталій Мацелюх.

Він відзначив, що незалежне розслідування розглядає версію "не пов'язану з Россошанськими взагалі, але й не по політичній діяльності".

Юрист розповів, що "останні два роки Ірина Ноздровська.... жила лише справою сестри".

Віталій Мацелюх додав, що їхня версія "пов'язана зі сферою її життя", однак більше деталей розкривати не став.

За його словами, свою роботу незалежне розслідування з правоохоронцями поки що не координує: "Вони не йдуть нам назустріч, а ми поки не відкриваємо їм наші карти".

Але юристи просять доступу до результатів судово-медичної експертизи: "Коли його отримаємо.... то в нас вже є план дій".

"Ми тихо працюємо і хочемо розібратися, у чому проблема й хто це зробив. І покарати цю особу", - розповів Віталій Мацелюх.

Версії

Копирайт изображения УНІАН Image caption Правоохоронці обіцяють розслідувати загибель жінки із залученням найкращих слідчих

Раніше у поліції озвучили кілька версій вбивства Ірини Ноздровьскої: професійна діяльність як юриста, хуліганство, спроба зґвалтування та діяльність у справі про загибель сестри Ірини Ноздровської Світлани Сапатинської.

Згодом, за попередніми даними судово-медичної експертизи, правоохоронці відкинули версію про згвалтування.

"Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть", - розповів напередодні речник поліції Київщини Микола Жукович у коментарі УНІАН.

Офіційних даних судово-медичної експертизи ще немає.

Як повідомили друзі Ірини Ноздровської у соцмережах, слідчі призначили комплексну експертизу й скільки вона триватиме невідомо.

Через це відкладається поховання жінки.

Справа Дмитра Россошанського

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП у 2015 році

Сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська загинула 30 вересня 2015 року. Її збив автомобіль.

За кермом машини був житель села Демидів Дмитро Россошанський, якого згодом засудили до семи років в'язниці. Сам він вину не визнав і наполягав на тому, що трагедія сталася через те, що його засліпило сонце.

Ірина Ноздровська як юрист брала активну участь у суді.

27 грудня минулого року суд відхилив запит адвокатів Дмитра Россошанського про те, щоб їхнього підзахисного достроково звільнили з в'язниці за законом про амністію.

"Суд апеляційної інстанції врахував всі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи в суді першої інстанції, і направив матеріали справи на новий розгляд", - написала Ірина Ноздровська у своєму останньому пості на Facebook 28 грудня.

Близькі Ірини Ноздровської пов'язують її смерть саме з цією справою й заявляють, що жінці та її родині неодноразово надходили погрози від сім'ї Дмитра Россошанського, зокрема його батька.

Про це згадується й у судовому вироку по справі Россошанського. Там наводять слова Ірини Ноздровської, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".

У родині Россошанського ситуацію не коментують.

Один з товаришів Ірини Ноздровьскої розповів ВВС Україна, що, за його даними, батька Дмитра Россошанського вже допитували у поліції.

Також є дані про конфлікт Ірини Ноздровської з колишнім чоловіком її сестри через право опіки над дитиною. Жінка звинувачувала його у тому, що він перешкоджає її родині бачитися з дитиною та підтримує на суді Дмитра Россошанського.

Сам пан Сапатинський такі звинувачення публічно не коментує.

Поліція продовжує допити по справі Ноздровської. Однак про те, чи висунули комусь офіційні підозри, поки що не повідомляється.

Жінка зникла 28 грудня 2017 року по дорозі з Києва додому - села Демидів Вишгородського району. 1 січня її тіло виявили у річці в цьому ж селі.