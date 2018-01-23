В Японії прокинувся вулкан і зійшла лавина: є жертви

Копирайт изображения KYODO/REUTERS Image caption Вулкан Кусацу-Ширане

Один японський солдат загинув внаслідок сходження лавини в центральній Японії, яка може бути викликана виверженням вулкану Кусацу-Ширане.

Щонайменше 14 людей поранені, деякі з них знаходяться в критичному стані. Зокрема травми отримали чотири людини, які їхали на курорт.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, через виверження вулкану великі масиви гірської породи обрушилися на кілометрову територію поблизу гірськолижного курорту Кусацу.

Відео з камер відеоспостереження показує велику хмару чорного попелу та уламки гірської породи, що падають вниз, повідомляє кореспондент BBC у Токіо Руперт Вінгфілд-Хейз.

Виверження вулкану Кусацу-Шіране, який знаходиться в 150 км від Токіо, сталося у вівторок вранці. Проте не зрозуміло, чи саме виверження спричинило сходження лавини.

Уламки гірської породи падають вниз

Згідно з повідомленням японської суспільної телерадіокомпанії NHK, уламки гірської породи впали на відстані одного кілометра від гори.

"На вершині гори збільшилася хмара чорного диму, і через 30 хвилин нам сказали евакуюватися", - повідомив NHK очевидець з курорту.

За його словами, близько сотні людей евакуювали.

Японське агентство, яке займається гасінням пожеж та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, попередило, що уламки гірської породи можуть падати на територію за два кілометри від вулкану, повідомляє Reuters.

Японія є однією з країн світу з найбільшою сейсмічною активністю.

У вересні 2014 року 63 людини загинули внаслідок раптового виверження японського вулкану Онтаке.