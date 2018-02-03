У центрі Києва протестують проти УПЦ МП

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Акція на підтримку заарештованих активістів відбувається поблизу Національного історичного музею України.

Її учасники вимагають звільнити з під арешту архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка. 27 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував їх на 2 місяці за спробу підпалити Десятинний монастир УПЦ Московського патріархату.

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Окрім того, учасники мітингу вимагають демонтувати незаконну, за їхніми словами, будівлю самого храму, яка розташована неподалік.

На заході також пристуня велика кількість прихильників УПЦ Московського патріархату. Вони організували молебень на захист так званого Десятинного монастиря.

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Як повідомляла столична поліція, двох активістів затримали за підпал монастиря 25 січня.

В той же день представники націоналістичних організацій демонтували інформаційний стенд біля "Десятинного монастиря".