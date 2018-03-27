В Україну не пропустили небезпечну турецьку міль

Копирайт изображения AFP Image caption Томатна міль може знищити 100% врожаю томатів

У помідорах, які завозилися в Україну з Туреччини, виявили небезпечну томатну міль.

Про це йдеться на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

Інцидент трапився на митному комплексі "Іллічівськзовніштранс" у Чорноморську ще 21 березня, але відомо про нього стало лише тепер.

Під час перевірки 20 тонн свіжих томатів фітосанітарні інспектори виявили в них відсутню в Україні південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr).

Заражений вантаж повернули назад до Туреччини.

Південноамериканська томатна міль - небезпечний шкідник, який є об'єктом карантину в багатьох країнах.

Найбільше комаха шкодить томатам, але також масово вражає картоплю, баклажани та перець.

Втрати врожайності в результаті пошкодження шкідником можуть досягати до 35-100%.