Блог з Луганська: у правовому полі?

Image caption Оптимізм контрастує з настроями

Найскладніший із аспектів проживання в "ЛНР" - юридичний, бо хліб як продавали влітку 2014 року, так продають і зараз, ліки можна купити в місцевих аптеках або замовити контрабандою. Втім, відчувати себе впевнено, це - "вибачайте".

Або потрібно жити так, щоб як у картковій грі виймаючи карту з будиночка, побудованого з колоди, не зачепити жодної сусідньої карти, або ризикувати, знаючи, як їх компенсувати.

Восени 2014 мої друзі-бізнесмени, повернувшись до Луганська з моря, почали шукати свій мікроавтобус. На платній стоянці їх чекало письмове звернення одного з "командирів" із датою та нерозбірливим підписом, що їхній транспорт вилучили на службу армії.

Власність без права?

Які претензії до сторожа тієї стоянки - що він один міг зробити проти людей зі зброєю? Вони і не мали до нього претензій, нарікали тільки на себе і свою недалекоглядність.

Довгі пошуки по "військових" об'єктах, налагодження зв'язків із якимись "Льошамі" і "Лешими" дали результат - їм дали письмову відповідь: у серпні 2014 у їхній мікроавтобус потрапив снаряд, транспортний засіб ремонту не підлягає і його залишили на полі бою. Жодних підтверджень або доказів. Їдь, шукай, пересвідчуйся особисто. І якби не ланцюжок друзів і друзів тих друзів, то можна вважати, що це ошуканство.

Image caption Господарюють нові власники "ЛНР"

Через три роки, можна сказати, що на цій територій запрацювали бодай якісь закони. По-перше, з квітня 2017 року для купівлі-продажу нерухомої власності вже не потрібно залишати межі "республіки". Раніше покупці і продавці виїжджали до найближчого українського міста для нотаріального підтвердження угоди.

Це, звісно, звичайно, спрощує увесь процес, але й підніжок тут достатньо. Найбільша - Україна ці угоди не визнає , тому угоди можуть анулювати після повернення української влади.

Продаж і купівля житла в іпотеку

Невже банки пробачать новим власникам квартир борги і відсотки, або з легкістю спишуть пристойні суми з колишніх власників?

Усе залежить від упевненості покупця і переконливості продавця. Хоча, обидва впевнені, що Україна вже сюди не повернеться, тому й віддавати нікому нічого не треба.

Найпоширеніша відповідь на дзвінки з банків: "Так, я у Луганську! Приїжджайте і заберіть у мене все, що я вам заборгував!"

Але люди, розуміють, що житло впало в ціні. Якщо позбутися квартири, то за ці гроші ніде нічого не купиш. Платити за комунальні послуги у закритих квартирах дорого, але продати квартиру за безцінь, як мінімум, нерозумно.

Знецінене майно

Image caption Обіцяють багато, але наскільки воно все законно?

Ціна на нерухомість дійсно впала в понад тричі, якщо порівнювати із довоєнним часом. Це й причина нервових зривів для багатьох, хто купив собі квартиру напередодні війни, і досі сплачує борги.

Ба більше, з квітня 2017 року в "республіці" з'явився свій реєстр, який дозволяє вступати в спадщину. Натовпи людей поспішили до БТІ, аби дізнатися, що всі документи до літа 2014 року - недійсні. Потрібен новий техпаспорт, нова оцінка власності, квитанції для сплати в місцевих банках. Прикро за витрачений час, сили, кошти.

З рухомою власністю інакше. Закони щодо персонального автотранспорту обіцяють прийняти в вересні. Але вже зараз можна продавати і купувати машини за генеральними дорученнями, які видають місцеві нотаріуси.

Максимальний термін довіреності - три роки. Вартість - 2000 рублів (909 грн). Дійсні такі "довіреності" лише на цих територіях. Ніхто не виключає, що власник транспорту не заявить на території України про викрадення його машини. Все тримається на слові продавця. А машина може бути в кредиті в українському банку. Потрібні документи, які засвідчують, що кредит виплатили.

"Під чесне слово"

У місцевому комісійному автосалоні мені сказали: "Наше ім'я - гарантія того, що з машиною все в порядку". Дивно це. Салону нема й року, а вони про гарантії. Хоча автосалони дійсно перевіряють машини в українських МРЕО на кредити чи розшук. Кажуть, вже обпікалися на таких продажах. Але ці ж автосалони за 100 доларів допоможуть зробити довіреність в Україні.

А ще тут діють суди лише у кримінальних справах. Розлучитися, оскаржити батьківство або вимагати від сусідів компенсацію за потоп у квартирі - не можете.

З найбільш затребуваних "юридичних" приватних послуг на цій території: вклеювання фотографій у паспорт, продовження банківських карток, а також проходження ідентифікації в українських банках.

Багато пенсіонерів вірять слову "юридичні", і вважають, що їх не обдурять. Жителі наївно вірять в те, що живуть у правовому полі, а гарантом їхньої безпеки є держава.