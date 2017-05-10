Блог из Луганска: образцово-принудительные майские праздники

Копірайт зображення Яна Викторова

Студенты, школьники и просто молодые люди украшают себя георгиевскими лентами странными способами. А мой сосед облепил свой "Мерседес" наклейками патриотическо-юмористического содержания везде, где только мог.

Это уже что-то в духе массовой культуры, когда под этот день реализуются изделия, изготавливаются таблички для марша "Бессмертный полк" и - фабричным способом - георгиевские ленты, чтобы занять свое место на полках магазинов., в киосках "Союзпечати" и комиссионках.

Я даже узнала о новом термине в контексте майских праздников - "накопитель". Не дисковый или какой-то еще, а "человеческий накопитель".

Говорили, что сбор на митинги объявляется за два и более часа до их начала. Что людей намеренно собирают в резервуарах улиц для того, чтобы, выпустив всех по команде, создать видимость большого движения.

И потом снимают все это с нужных ракурсов - движется огромная толпа.

Копірайт зображення Яна Викторова

Наверное, это и есть одна из целей - показать, что город живет, - назло тем, кто говорит, что здесь жизни нет.

Не секрет, что все эти меры образцово-принудительные. По разнарядке, по телефонограмме, с указанием нужного количества участников, списки с личными данными, с проверкой явки. Как в "старые добрые времена", к которым мы так стремимся.

Мне кажется, это своего рода плата за жизнь здесь. Митинги, марши, субботники - из разряда необходимых мер для бюджетников, учителей, врачей, студентов, школьников, работников "министерств". Конечно, присоединиться к этому движению может каждый.

Копірайт зображення Яна Викторова

Это что-то вроде массовых политтехнологий. С телеэкрана это выглядит как образцовая картинка, когда хочется присоединиться, помочь, поддержать.

На первомайской демонстрации были гости из 20 стран мира, которые не смогли оставить Луганск в этот день без своего внимания. А на предприятиях бросали жребий: кто идет 1-го, кто 9-го, а кто 12 мая на эти бесконечные мероприятия...

Наверное, действительно те, кто хочет участвовать в этом просто так.

Однако чаще всего я вижу тех, кто говорит, что еще один выходной испорчен митингом, на который будет даром потрачено больше чем полдня, а завтра на работу, и почему этот выходной называют выходным, если участвовать в маршах нужно обязательно, - непонятно.

Копірайт зображення Яна Викторова

Все понимают, что таков замысел создателей всего процесса. И заоблачные цены, и мизерные, несоизмеримые с ценами зарплаты - все это подталкивает принимать единственное "правильное" решение: выезжать на заработки или идти "служить" в местную "армию", которая обещает избавление от бедности и проблем.

А с телеэкрана все выглядит благополучно и ярко.