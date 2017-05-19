Блог из Луганска: "Чему я научилась за три года в "ЛНР"

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Итак, прошло три года после "референдума" 2014 года. Это немалый срок для сравнения жизни "до" и "после".

Самое главное мое наблюдение: к войне невозможно подготовиться. Можно подойти к этому с точки зрения быта - запастись свечами, спичками и солью, но подготовиться к страху, хаосу и неопределенности невозможно.

Возможно, есть какие-то тренинги, где военных журналистов или врачей готовят к чему-то подобному в экстремальных условиях, но обычный человек с мирной профессией к ней не подготовится никак.

В мае 2014-го моя начальница принесла в наш отдел статью о войне в Хорватии. В ней гражданский житель описывал, как укрепил свое жилье, как добывал воду, обеззараживал ее, какие лекарства у него были и благодаря чему он выжил.

Я прочитала этот автобиографический и далекий от литературного рассказ раз десять, и многое приняла во внимание.

И ничего из этого мне не понадобилось! Вырыть колодец оказалось нереально, оружие мне было не нужно, а еду можно было получать только за деньги. Наша война оказалась какой-то другой, и навыки требовались тоже другие.

Стать ближе друг другу

Привычки. Это какое-то особое открытие для меня в первые два года жизни после 2014 года. Ни к чему, кроме семьи, нельзя привыкнуть.

В дом может попасть снаряд, машину могут забрать, работу можно потерять. И мы остаемся наедине с собой после всех этих мытарств: наши навыки, умения, человеческие качества.

Еще летом 2014 года я открыла в себе, насколько я была зависима от своей работы, коллектива, мыслей. И это мешало, беспокоило, не давало идти вперед.

Мне снилась работа, я писала и звонила бывшим коллегам, я плакала, встретив знакомых из других отделов... И только на третий год я начала избавляться от этого наваждения. Прошлое, наконец, перешло в разряд прошлого.

Я перестала говорить о потерянной работе в настоящем, будто я нахожусь на больничном. Пока еще без будущего, но уже хотя бы с четким пониманием прошедшего времени в моей жизни.

Оказавшись на расстоянии сантиметров друг от друга, объединенные общим страхом друг за друга и нашим домом, мы стали намного ближе, чем за все предыдущие годы вместе взятые

И вместе с этим пришло понимание роли семьи для меня. Это очевидные вещи, это понятно. Но за работой и карьерой они воспринимались слишком обыденно.

Оказавшись на расстоянии сантиметров друг от друга, объединенные общим страхом друг за друга и нашим домом, мы стали намного ближе, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

И еще одним откровением для меня стало то, что никто из нас не боялся за себя в самые страшные минуты. Самые большие страхи были друг за друга - больше, чем за свою жизнь.

И это было видно во всем - в стремлении накрыть собой, быть рядом, хотя бы в постели, чтобы подхватить, успеть.

Неожиданно я услышала рассказ школьницы о том лете 2014-го: несмотря на все лишения и страх, ей нравилось то время. Потому что в ее прежней жизни родители были заняты собой и работой. И только тем летом они читали вслух, играли в шашки и карты, вместе ходили за водой, разговаривали.

Радоваться мелочам

Навыки. Это совсем не умение добывать огонь трением палочек. Это что-то неуловимое: терпение, способность приспосабливаться, ждать, радоваться мелочам, жить, не загадывая наперед. Мой знакомый развлекался тем, что добывал электричество из старых батареек или сырого картофеля.

Вспомнил, что когда-то учил в школе и стал экспериментировать. Он жил при тусклом свете и развлекался, как мог, этими экспериментами.

Знаю, что женщины пекли хлеб, вспомнив этот ненужный в цивилизованной жизни навык. Наши соседи сняли насос и установили ручник, обеспечив себя водой. И все эти ненужные в мирное время навыки пригодились.

А после того лета многие оказались безработными и начали искать себя и свое место под солнцем.

Взгляды

Копірайт зображення Reuters Image caption "Парад" в честь Дня победы в "ЛНР"

Ты можешь быть за или против, но, по большому счету, это не имеет вообще никакого значения для "республики".

Я знаю тех, кто ходил на этот "референдум" и уехал, не дождавшись лучшей жизни. И знаю достаточно тех, кто вообще никуда не ходил и был против изменений, и именно эти люди живут здесь и работают, не очень скрывая свои взгляды и отношение ко всему.

Ты можешь быть за или против, но, по большому счету, это не имеет вообще никакого значения для "республики"

И даже с такими противниками, не наносящими вреда, корабль под названием "ЛНР" все равно плывет.

Иногда мне кажется, что рулевым вообще все равно, кто с ними на борту, главное - вовремя поднять флаги и включить бравурную музыку, чтобы с других судов нас было видно и слышно издалека.

Жить здесь и сейчас

Хорошее свойство - планировать. Но здесь оно совершенно ни к чему.

Важны совсем другие составляющие жизни - умение логистически выстраивать маршруты, просить ввозить для тебя деньги, лекарства, посылки.

И самое главное, жить одним днем ​​- с сегодня на сегодня. С бюджетом на один день, с запасом продуктов к ужину, с планами до вечера, с радостями на сутки.

Спросив о планах на следующий месяц, есть большая вероятность нарваться на грубость: "Здесь не знаешь, что завтра будет, а вы о таком спрашиваете!"

Жить сегодня - вынужденная мера. Это как инстинкт самосохранения.

Жители "республики" давно поняли, что нельзя ничего загадывать и ждать, нельзя ничему верить, а все обещанные сроки следует умножать в разы.

И от этого такое странное отношение ко времени, обстоятельствам и всему, что происходит. Отстраненное, будто ты зритель собственной жизни, а не непосредственный ее участник.