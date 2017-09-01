Блог из Луганска: как коммерческие центры заменили банки

Копірайт зображення Yana Victorova

Одна из самых прибыльных схем нового бизнеса в Луганске - это коммерческие центры.

Частных банков, как известно, в "республике" нет.

Существует единственный "государственный" банк, который обещает в ближайшее время выйти на новый уровень - обслуживать через банкоматы и электронные терминалы, а значит, зарплаты и пенсии теперь пойдут на банковские карточки.

Коммерческие центры по "республике" - на каждом шагу.

Преимущественно там работают бывшие банковские работники или те, кто хоть как-то дружит с компьютером.

Чаще берут молоденьких девочек, которым такая работа в радость - чистый офис, много людей, процент от сделок, работа в помещении.

В таких коммерческих центрах можно провернуть буквально любую операцию.

Снять деньги с украинских банковских карт и положить на них деньги, купить билеты на поезд и пополнить телефон, получить денежный перевод и отправить его в любую точку мира. В общем, все, что делают в обычных банках. Кроме оплаты коммуналки - это уже через местный "госбанк" или почтовое отделение.

Как это работает? А очень просто.

Копірайт зображення Yana Victorova Image caption "Государственный" банк "ЛНР" только сейчас собирается вводить карточки и банкоматы

Есть несколько банковских карт - российских и украинских. С карточки клиента переводят деньги на карточку своего человека. Клиент получает деньги по местному курсу или за минусом комиссии от операции.

То есть, если вам хотят прислать перевод, вы заранее берете реквизиты их человека, а потом получаете сумму минус 5% от суммы сделки.

Можно найти и меньший процент - в этом коммерческие центры и конкурируют.

Иногда привлекают клиентов накопительными карточками, иногда кулерами с водой, иногда вазами с карамельками.

Для людей старшего возраста улыбка девочек-операционисток и привычка важнее процента. Они упорно ходят туда, где их знают по имени и улыбаются.

В местных новостях как-то показывали открытие такого коммерческого центра.

В зале поставили стулья, пригласили скрипача и саксофониста.

Пока играла живая музыка, бабушек и дедушек в верхней одежде кормили бутербродами с докторской колбасой. Затем с ними провели лекцию о том, почему украинские пенсии можно снимать только в их коммерческих центрах.

Еще интересный штрих - все эти коммерческие центры открывают в помещениях и на оборудовании филиалов бывших частных банков. Даже антураж остался тот же - цветовая гамма, реклама на стенах.

От этого не покидает ощущение, что это все агентства "Рога и копыта" - сегодня есть, а завтра уже нет. И что все это создано только для зарабатывания быстрых денег, пока эту лавочку не прикрыли, пока есть такая возможность, пока к ним идут.

Из моего опыта, недостатков в работе таких систем очень много.

В одном месте тебе выдадут рубли с твоей гривневой карточкой под 5% комиссии, через несколько метров - под 3%, а если еще поискать, то и под 1%.

Часто бывает так, что на входе висит привлекательная сумма обмена валюты, а внутри оказывается, что это был рекламный трюк - только чтобы зашел.

Копірайт зображення Yana Victorova Image caption Коммерческие центры растут, как грибы после дождя

Еще удивляет, что с тебя берут 5% от суммы денежного перевода, но вполне искренне обещают, что ты будешь участвовать в розыгрыше брелоков или чашек через полгода.

А завтра может оказаться, что этого центра на этом месте уже нет - его "съели" конкуренты.

Но даже в этой системе есть определенная закономерность - появляются целые сети со своей рекламой, грамотами лучших работников, внутренними конкурсами, форм-галстуками и другими атрибутами крупных корпораций.

В одной из таких схем работает моя знакомая. Работа очень простая - снимать украинские пенсии, выдавать их в рублях, получая свой процент.

Любой пользователь электронного банкинга умеет это делать.

Но моя знакомая искренне считает, что у нее лучшая работа из возможных в "республике". Она учится на экономиста на дневном отделении в одном из местных вузов.

В вузе бывает только на сессии, остальное время она работает.

И она, и ее родственники полагают, что она таким образом практикуется в своей будущей профессии. И что у нее работа лучшая для девушки - ей повезло. Она уже не стажируется, а сама стажирует новичков.

Копірайт зображення Yana Victorova Image caption Продавать наклейки - это тоже бизнес

Вполне вероятно, что лет через двадцать местные бизнесмены расскажут свои истории о том, как открывали в "республике" военторг, штамповали наклейки "ЛНР" для машин или принты на футболки, а, может, накопили свой первый миллион именно на этих пяти процентах с бабушкиной пенсии, которые тоннами переводили в наличные.