Блог из Луганска: чем развлечься в "республике"

Луганск порой становится теснее смирительной рубашки. До лета 2014 года у меня такого ощущения не было. Кто-то вырывается из этой "духоты" и едет куда подальше от войны, а кто-то ищет удовлетворения в "республике".

Попробуем разобраться, чем сейчас можно занять себя в Луганске.

Пикник под подъездом

Летом придумать себе досуг проще, потому что тепло. Шашлыки часто жарят прямо под балконами - это удобно.

Сеть фирменных магазинов "Луганские деликатесы" продает уже замаринованное мясо. Лидеры продаж - куриные крылышки и бедра в маринадах карри и барбекю от 150 до 200 рублей за кило (69 и 92 грн соответственно). По курсу в коммерческих центрах сегодня 1 грн = 2 руб. 17 коп.

Купить курицу и замариновать ее дома получится дешевле, но часто сама идея пикников появляется именно у прилавков с полуфабрикатами.

Пикник с алкоголем, соусами и овощами будет стоить 150-200 рублей (69 -92 грн) с человека.

Зоной отдыха для многих стала площадка возле гаража и под подъездом, хотя запахи и голоса разносятся повсюду. Но идти в лес сейчас опасно - об этом постоянно предупреждает местное радио.

С водоемами намного сложнее - входной билет на луганское море (водоем в пределах Луганска) обойдется в 50 рублей (23 грн). Еду и напитки брать с собой запрещено.

Бокал пива в пляжной зоне стоит 50 рублей (25 грн), салат - 100 (46 грн).

Кино с гонконгскими вафлями

В городе два больших кинотеатра: "Мир" на востоке Луганска и "Русь" (до осени 2014 года "Украина") в самом центре.

Сходить с ребенком в кино днем ​​- 60 рублей (28 грн) за билет. Вечером - от 80 (37 грн) до 120 рублей (55 грн).

Попкорн стоит 80-150 рублей (37-69 грн), еще в 60 рублей (28 грн) обойдется маленькая бутылка воды. Если покупать в фойе кинотеатра мягкое мороженое или гонконгские вафли (где мы, а где Гонконг?), потратите еще рублей 300 (138 грн).

Зал кинотеатра почти всегда пустой. Если на сеанс приходят только двое, его отменяют: не выгодно.

На дне акций от общественного движения "Мир Луганщине" приглашения раздают бесплатно, и в кино идут буквально все. В такие дни под эгидой патриотического воспитания можно попасть на "Смурфиков" или популярные американские мультики. Только непонятно, почему именно этот мультфильм организаторы акции выбрали как патриотический и воспитательный.

Репертуар кинотеатров обновляется не часто. Мультфильм "Балерина", например, шел с апреля по август. И если ходить в кино раз в неделю, через месяц смотреть будет просто нечего.

Театры и филармония - забыть о стрессе

Нужно признать, что культурная жизнь "республики" кипит. Театры держат довоенный уровень, обновляют репертуар и стремятся угодить всем возрастным группам.

Несколько моих знакомых, когда приезжают в Луганск, пытаются попасть в театры и филармонии. Говорят, только там можно забыть о трудностях дороги и стрессах настоящего. Билеты на спектакли и концерты стоят 60-100 рублей (28-46 грн).

Цирк и сопутствующие развлечения

Чуть ли не самый дорогой вид досуга: цены на билеты колеблются от 300 до 600 рублей (138-276 грн). К этой сумме нужно добавить стоимость развлечений, которые предлагают уже у входа в цирк.

Они больше похожи на обычное выкачивание денег.

Катание на лошади - 300 рублей (138 грн), в коляске на пони - 200 рублей (92 грн), сладкая вата - 100 рублей (46 грн) и далее круговерть блестящей мишуры, рассчитанной, как все хорошо понимают, на один раз.

По словам родителей, поход в цирк обходится в 1500-2000 рублей (691-921 грн). Репертуар обновляется раз в полтора-два месяца. То есть за сезон можно посмотреть четыре разных представления.

Кафе - все, как у людей

Кафе - самый дорогой вариант отдыха. Минимальный ужин обойдется в 500 рублей с человека (230 грн). Но нужно искать места.

Днем в центре Луганска можно выпить свежесваренный кофе за 20 рублей (9 грн), съесть что-то попроще за 15-20 рублей (7-9 грн).

Наиболее распространены в городе пиццерии или суши-бары. С доставкой готовой продукции, скидками и акциями. При заказе на 500 рублей (230 грн) и более можно сэкономить на доставке.

Варианты - самый популярный и самый простой

Самый популярный - бассейн. 45 минут в бассейне "Юность" для одного человека будет стоить 60 рублей (28 грн). Для этого нужно принести справку от врача и, судя по контингенту посетителей, это проще всего сделать пенсионерам.

А самый простой и универсальный вариант отдыха для большинства жителей "республики" сейчас - это алкоголь, который компенсирует все недостающие возможности.

Люди пьют много и часто. От трудностей, безысходности, безденежья, отсутствия перспектив.

Каждый имеет свои веские причины пить и не в силах бросить употреблять алкоголь.

И каждый вечер вместо нарядно одетых горожан я вижу уставших, разочарованных людей навеселе. И их так много, что оставаться трезвым кажется нонсенсом.