Блог из Луганска: как получить права в "республике"

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Можно удивляться сколько угодно быстротечности жизни, но, как показывает мой опыт, выплывают те, кто плывет, а не наблюдает за изменениями жизни с берега.

А жизнь продолжается и диктует свои условия: люди женятся или просто сходятся, рожают детей, расходятся, делят имущество, получают наследство и покупают машины. И на каждый запрос, как в поисковых системах интернета, находится ответ, ибо, как известно, спрос рождает предложение.

Я хочу рассказать о том, как сейчас можно получить водительское удостоверение в "республике".

Казалось бы, кому нужны эти местные водительские удостоверения, действительные только в "ЛНР-ДНР" и, может, еще в России. Говорю "может", потому что сама этого не проверяла.

А при этом множество (и я не шучу) людей идут учиться сейчас. Ведь было бы странно учиться несколько месяцев где-нибудь в другом месте, снимая жилье, кормя себя да еще и с отрывом от работы.

И автошкол в "республике" наберется около двух десятков. И снова я не шучу. При этом после войны открылись на две автошколы больше, чем было до лета 2014 года.

Условия у всех, на первый взгляд, одинаковые: лекционный курс, практика, экзамен в ГАИ и получение водительских прав местного образца. Все похоже, так как в чем бы могла быть разница? Стоимость обучения 10 тысяч рублей, еще 4 тысячи - за топливо и масла на время водительской практики. Можно найти немного дешевле со "студенческой" скидкой или просто дешевле, поскольку между школами есть определенная конкуренция.

Конечно, среди автошкол есть лидеры. Одна из них - автошкола с именем и репутацией в два десятилетия. Кажется, только среди моих знакомых найдется с десяток тех, кто закончил именно ее.

Потом есть ДОСААФ. Это якобы "государственная" автошкола. Якобы - потому что зарегистрирована она не как частный предприниматель, а как общество с ограниченной ответственностью. Что-то такое, что подкупает тем, что она все еще "государственная", а для многих это репутация, опыт, имя, классический стиль преподавания.

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Хотя учат все, скажу честно, одинаково. Теорию читает дедушка-сотрудник ГАИ на пенсии, практику ведут ГАИшники-пенсионеры или те, кто пришел к инструкторской деятельности странными путями жизни, оборудовав свою машину под учебный автомобиль.

Кстати, владельцами почти всех автошкол являются бывшие ГАИшники. Есть тонкая разница в обучении. Столь тонкая, что "зеленый" ученик может ее и не заметить.

Те школы, которые с опытом, доводят до экзамена и проводят через экзамен, не бросая ученика. Те же, кто пришел на этот рынок услуг, чтобы быстро "срубить" денег, оставляют учащихся в ГАИ сдавать экзамен самостоятельно или пересдавать его множество раз.

Еще права можно купить и без обучения. Стоит это 17 тысяч российских рублей. Да, водительские права только местные, но и на такие есть спрос. А если просто покупать часы водительской практики, стоит это 400 рублей в час (200 - инструктору и 200 на горючее).

Получить местные права можно, только имея местную прописку

Еще интересная вещь - по чем учат. По украинским правилам дорожного движения.

На этих книгах - в цвете и с пояснениями - сейчас можно делать большие деньги. Ввозить их контрабандой в "республику" и сдавать в местные книжные магазины. Я искала такую ​​книжечку для себя. Обошла три книжных магазина - нет, нет, нет. Все разобрали, очень популярная эта литература сейчас, почти бестселлер.

Обещали привезти, взяли мой номер телефона. Стоит такая вещь в цвете под 300 рублей в наших книжных (вы видели эту небольшую книгу вообще?). В последнем магазине я нашла остатки правил за 2011-й и 2012-й годы за 11 рублей. Да, в цвете. Но вы же чувствуете разницу, как в детских задачках "Во сколько раз дешевле"?

Слышала неоднократно, что сейчас в "республике" пишут местные правила дорожного движения, за основу берут российские правила.

Но пока эта "книга" не увидела свет. Говорят, будут там некоторые различия местного значения, однако сейчас все готовятся по украинским правилам, а инструкторы настаивают дополнительно проходить тесты по вождению, чтобы тщательно подготовиться к экзамену в ГАИ.

Те, кому мало границ "республики", сдают экзамены на территории, контролируемой украинской властью. Выезжают, сдают, возвращаются. Живут и работают с украинскими правами, потому что верят этому документу больше, чем местному.

Кстати, получить местные права можно, только имея местную прописку. Если с этим проблемы - получай местный "паспорт" и приходи. Никаких других вариантов не существует.

А чтобы получить местный паспорт, надо пройти семь кругов ада - это очереди, очереди, очереди ... Руководительница Октябрьского паспортного стола в сердцах произнесла в толпу: "Это же быдло", а парень с контузией бросил пустую бутылку из-под водки в очередь. И это все надо пройти, чтобы доказать, что ты достоин местного водительского удостоверения, что ты - "гражданин республики".

Но это уже совсем другая история.