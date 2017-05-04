Блог историка: 1917 год. Как украинский театр стал государственным

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption В этом доме на Большой Подвальной, 15 заседала в 1917 году Комиссия по созданию Украинского национального театра

4 мая 1917 года навсегда вошло в историю украинской культуры. В этот день украинский театр начал двигаться к статусу государственного.

Собственно, украинские театральные труппы существовали и раньше - Марка Кропивницкого, Николая Садовского и др. Но украинский театр при поддержке государства - такое впервые.

До 1917 году все было иначе: Российская империя препятствовала украинской Мельпомене (и не только ей). Как только Николай II в отрекся трона, а Украина начала борьбу за независимость, в Киеве основали Комиссию по созданию Украинского национального театра.

Ее заседания проходили в помещении Музыкально-драматической школы имени Н. Лысенко. Это здание на Большой Подвальной, 15 (ныне Ярославов Вал) - не сохранилось.

Первое заседание - 4 мая 1917 года.

Председателем комиссии был избран Владимир Винниченко - не только известный писатель и театральный драматург, но в то время и заместитель председателя Центральной Рады.

Правда, самого Владимира Кирилловича на заседании не было. Постановили: "Известить В. Винниченко об избрании его Председателем Комиссии".

Казначеем избрали Марию Грушевскую, супругу председателя Центральной Рады, тогдашнюю "первую леди". Вообще весь состав комиссии - люди известные и весьма уважаемые.

Три театра

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Дмитрий Антонович, сын выдающегося историка, подписывал протоколы заседаний Комиссии как "товарищ", то есть заместитель, председателя

Почти сразу комиссия поставила вопрос об открытии "по возможности" трех театров.

Первый - "театр чистой драмы для спектаклей украинской драмы и украинских переводов мирового репертуара". Для него следует создать "драматическую труппу украинских актеров". Решили "тотчас же искать среди театров г. Киева более или менее соответствующее помещение" в качестве временного. А в идеале - построить собственное помещение для этого коллектива.

Второй - "образцовый народный театр, в котором ставились бы бытовые пьесы, оперетты и т.д.". Его запланировали разместить в Троицком народном доме (ныне - Национальный театр оперетты).

Третий - украинский оперный театр. Вообще-то Оперный городской театр в Киеве уже существовал. Речь шла именно об украинском оперном. Решили обратиться в Киевскую городскую думу с требованием обеспечить функционирование в одном помещении двух театров - существующего и нового. Последнему предоставлять сцену несколько дней в неделю.

"Оказать влияние на антрепренера"

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Мария Старицкая, дочь известного писателя и театрального деятеля, также замещала председателя комиссии и принимала активное участие в ее работе

Винниченко так и не явился на заседание комиссии. Не потому, что пренебрегал проблемами театра. Писатель полностью сосредоточился на политической деятельности: его перу принадлежат почти все декларации и законодательные акты УНР. А вскоре - в июне - он стал премьер-министром.

Между тем, комиссия уполномочила ряд своих членов (среди которых Василий Кричевский, Лесь Курбас, Иван Марьяненко) осмотреть театральные помещения Киева, которые годились для драматического украинского театра. И выяснить, какие из них еще не сданы в аренду частным антрепренерам.

Другая группа - Людмила Старицкая-Черняховская, Александр Олесь, Зиновий Маргулис - должна была "завести отношения" с антрепренером Варским, арендатором Троицкого народного дома, и договориться о передаче помещения украинскому театру.

Также поручено Марии Старицкой, Александру Олесю и Николаю Вороному "оказать влияние на оперного антрепренера г-на Багрова, чтобы в оперном Киевском театре еженедельно ставились: один день - украинская опера, а второй день - опера на украинском языке".

Накануне первого сезона

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption В помещении Троицкого народного дома начал свою работу Украинский национальный театр

Вскоре комиссия превратилась в Комитет украинского национального театра, вошедший в состав Генерального секретариата (министерства) образования - приобрел статус государственной структуры.

На одном из заседаний рассмотрели вопрос о создании театральной библиотеки и театрального издательства, создании драматических школ по всей Украине, созыве Всеукраинского съезда театральных деятелей, а также об организации Фонда украинского театра.

В июле Генеральный секретариат образования заключил соглашение с Киевской городской думой об аренде Троицкого народного дома. Правительство выделило театру 20 тысяч рублей. Утвердили репертуар - 32 пьесы.

Это были произведения И. Котляревского, И. Тобилевича, Н. Кропивницкого, И. Франко, С. Васильченко, М. Старицкого и других украинских классиков, а также зарубежных драматургов - Г. Ибсена, Ж.-Б. Мольера, В. Сарду, В. Шекспира, Ф. Шиллера.

Относительно формирования труппы театра решили: не брать за основу любую другую труппу, а создавать свою. Причем актеров зачислять индивидуально, не группами.

Имени Марии Заньковецкой

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Режиссер Украинского национального театра Иван Марьяненко в роли Игната ("Безталанна" И. Карпенко-Карого)

Первый театральный сезон открылся 14 сентября 1917 года. Режиссеры Иван Марьяненко и Григорий Раевский сделали все, чтобы поразить зрителя - театр имел собственный хор, оркестр.

Однако результаты первого сезона оказались неутешительными. Из-за разнообразного репертуара труппа оказалась слишком велика, это негативно сказалось на финансовых показателях.

Решили со следующего сезона разделить коллектив на четыре отдельных: традиционно бытового направления, нового литературно-психологического, театральную студию и государственную оперу.

В августе 1918-го появился "Законопроект о создании в городе Киев Государственного Народного театра (в Троицком народном доме)". Речь шла об изменении статуса - национальный театр стал государственным. Его директором, режиссером и ведущим актером стал корифей украинской сцены Панас Саксаганский.

Театр финансировался из госбюджета и пользовался правом беспошлинного получения всех зарубежных материалов, устройств и приспособлений, необходимых для работы.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Директор и режиссер Государственного Народного театра Панас Саксаганский в образе Казака-гуляки ("Чорноморці" Я. Кухаренко и М. Старицкого)

С другими запланированными театрами ничего не вышло. Разве что функции театральной студии - некоей экспериментальной площадки с участием молодых талантов - взял на себя Молодой театр Леся Курбаса, который арендовал трехэтажку на Прорезной, 17. Но статус имел частный - Товарищество на доверии "Молодой театр в Киеве". Коллектив пользовался небольшой субсидией от государства.

А Государственный Народный театр, меняя названия и "прописку", получил в январе 1923 года имя Марии Заньковецкой - по случаю 40-летия ее творческой деятельности.

В 1944-м театр окончательно "поселился" во Львове. Сейчас это - Национальный академический украинский драматический театр им. М. Заньковецкой.