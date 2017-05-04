Блог историка: 1917 год. Как украинский театр стал государственным
4 мая 1917 года навсегда вошло в историю украинской культуры. В этот день украинский театр начал двигаться к статусу государственного.
Собственно, украинские театральные труппы существовали и раньше - Марка Кропивницкого, Николая Садовского и др. Но украинский театр при поддержке государства - такое впервые.
До 1917 году все было иначе: Российская империя препятствовала украинской Мельпомене (и не только ей). Как только Николай II в отрекся трона, а Украина начала борьбу за независимость, в Киеве основали Комиссию по созданию Украинского национального театра.
Ее заседания проходили в помещении Музыкально-драматической школы имени Н. Лысенко. Это здание на Большой Подвальной, 15 (ныне Ярославов Вал) - не сохранилось.
Первое заседание - 4 мая 1917 года.
Председателем комиссии был избран Владимир Винниченко - не только известный писатель и театральный драматург, но в то время и заместитель председателя Центральной Рады.
Правда, самого Владимира Кирилловича на заседании не было. Постановили: "Известить В. Винниченко об избрании его Председателем Комиссии".
Казначеем избрали Марию Грушевскую, супругу председателя Центральной Рады, тогдашнюю "первую леди". Вообще весь состав комиссии - люди известные и весьма уважаемые.
Три театра
Почти сразу комиссия поставила вопрос об открытии "по возможности" трех театров.
Первый - "театр чистой драмы для спектаклей украинской драмы и украинских переводов мирового репертуара". Для него следует создать "драматическую труппу украинских актеров". Решили "тотчас же искать среди театров г. Киева более или менее соответствующее помещение" в качестве временного. А в идеале - построить собственное помещение для этого коллектива.
Второй - "образцовый народный театр, в котором ставились бы бытовые пьесы, оперетты и т.д.". Его запланировали разместить в Троицком народном доме (ныне - Национальный театр оперетты).
Третий - украинский оперный театр. Вообще-то Оперный городской театр в Киеве уже существовал. Речь шла именно об украинском оперном. Решили обратиться в Киевскую городскую думу с требованием обеспечить функционирование в одном помещении двух театров - существующего и нового. Последнему предоставлять сцену несколько дней в неделю.
"Оказать влияние на антрепренера"
Винниченко так и не явился на заседание комиссии. Не потому, что пренебрегал проблемами театра. Писатель полностью сосредоточился на политической деятельности: его перу принадлежат почти все декларации и законодательные акты УНР. А вскоре - в июне - он стал премьер-министром.
Между тем, комиссия уполномочила ряд своих членов (среди которых Василий Кричевский, Лесь Курбас, Иван Марьяненко) осмотреть театральные помещения Киева, которые годились для драматического украинского театра. И выяснить, какие из них еще не сданы в аренду частным антрепренерам.
Другая группа - Людмила Старицкая-Черняховская, Александр Олесь, Зиновий Маргулис - должна была "завести отношения" с антрепренером Варским, арендатором Троицкого народного дома, и договориться о передаче помещения украинскому театру.
Также поручено Марии Старицкой, Александру Олесю и Николаю Вороному "оказать влияние на оперного антрепренера г-на Багрова, чтобы в оперном Киевском театре еженедельно ставились: один день - украинская опера, а второй день - опера на украинском языке".
Накануне первого сезона
Вскоре комиссия превратилась в Комитет украинского национального театра, вошедший в состав Генерального секретариата (министерства) образования - приобрел статус государственной структуры.
На одном из заседаний рассмотрели вопрос о создании театральной библиотеки и театрального издательства, создании драматических школ по всей Украине, созыве Всеукраинского съезда театральных деятелей, а также об организации Фонда украинского театра.
В июле Генеральный секретариат образования заключил соглашение с Киевской городской думой об аренде Троицкого народного дома. Правительство выделило театру 20 тысяч рублей. Утвердили репертуар - 32 пьесы.
Это были произведения И. Котляревского, И. Тобилевича, Н. Кропивницкого, И. Франко, С. Васильченко, М. Старицкого и других украинских классиков, а также зарубежных драматургов - Г. Ибсена, Ж.-Б. Мольера, В. Сарду, В. Шекспира, Ф. Шиллера.
Относительно формирования труппы театра решили: не брать за основу любую другую труппу, а создавать свою. Причем актеров зачислять индивидуально, не группами.
Имени Марии Заньковецкой
Первый театральный сезон открылся 14 сентября 1917 года. Режиссеры Иван Марьяненко и Григорий Раевский сделали все, чтобы поразить зрителя - театр имел собственный хор, оркестр.
Однако результаты первого сезона оказались неутешительными. Из-за разнообразного репертуара труппа оказалась слишком велика, это негативно сказалось на финансовых показателях.
Решили со следующего сезона разделить коллектив на четыре отдельных: традиционно бытового направления, нового литературно-психологического, театральную студию и государственную оперу.
В августе 1918-го появился "Законопроект о создании в городе Киев Государственного Народного театра (в Троицком народном доме)". Речь шла об изменении статуса - национальный театр стал государственным. Его директором, режиссером и ведущим актером стал корифей украинской сцены Панас Саксаганский.
Театр финансировался из госбюджета и пользовался правом беспошлинного получения всех зарубежных материалов, устройств и приспособлений, необходимых для работы.
С другими запланированными театрами ничего не вышло. Разве что функции театральной студии - некоей экспериментальной площадки с участием молодых талантов - взял на себя Молодой театр Леся Курбаса, который арендовал трехэтажку на Прорезной, 17. Но статус имел частный - Товарищество на доверии "Молодой театр в Киеве". Коллектив пользовался небольшой субсидией от государства.
А Государственный Народный театр, меняя названия и "прописку", получил в январе 1923 года имя Марии Заньковецкой - по случаю 40-летия ее творческой деятельности.
В 1944-м театр окончательно "поселился" во Львове. Сейчас это - Национальный академический украинский драматический театр им. М. Заньковецкой.