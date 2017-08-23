Блог историка: как заключали пакт Молотова-Риббентропа
23 августа 1939 года СССР и Германия подписали в Кремле "Соглашение о ненападении".
Его подписали руководители ведомств по иностранным делам Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп.
И хотя этот документ вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа, его правильнее считать пактом Сталина-Гитлера - два душегуба надеялись обмануть друг друга в большой геополитической игре.
В результате проиграла вся Европа, став кровавой ареной Второй мировой войны.
Сталин: "Какая гарантия, что немецкое правительство, которое так легко рвет свои международные обязательства, будет придерживаться пакта о ненападении? Никакой гарантии нет".
Гитлер: "Полагаться на верность договорам такой варварской формации, как Советский Союз, можно примерно так же, как на понимание дикарем математических формул. Поэтому соглашения с этой страной, собственно говоря, не имели бы никакой цены".
Так они говорили за несколько лет до заключения кремлевского договора. Но, несмотря на все, приказали своим министрам подписать соглашение. Почему?
Главный аргумент
Сталин вел лукавую игру. В мае 1939-го в Москве начались трехсторонние переговоры с Англией и Францией о союзе против Гитлера.
Дела продвигались быстро - в августе военные миссии трех стран обсуждали заключение военной конвенции в случае немецкой агрессии.
Неожиданно 21 августа в 17 часов 25 минут советская сторона прекратила переговоры.
Удивленные британцы и французы все поняли только через несколько часов - в 23 часа 15 минут радио Берлина, прервав вечернюю программу, сообщило: "Имперское правительство и советское правительство согласились заключить пакт о ненападении. Имперский министр иностранных дел прибудет в Москву в среду, 23 августа, для завершения переговоров".
Как выяснилось позже, в начале июля Гитлер приказал командованию вермахта готовиться к боевым действиям - окончательно решил атаковать Польшу.
Кампания имела значительные шансы на успех при условии невмешательства СССР.
Немецкие дипломаты пригласили нескольких работников советского посольства в Берлине в ресторан. На конфиденциальном ужине, состоявшемся 26 июля, дали понять, что в случае нейтралитета Москва может рассчитывать на определенные территории Восточной Европы.
Именно этот аргумент склонил Сталина на сторону Германии. Ведь Франция и Великобритания не соглашались с территориальными претензиями СССР.
19 августа Сталин послал в Берлин проект будущего соглашения с уточнением: "Договор вступает в силу только в случае одновременного подписания специального протокола по внешнеполитическим вопросам, представляющим интерес для Высоких Договаривающихся Сторон".
На следующий день посол Германии в Москве гарантировал Сталину подписание секретного протокола - в советскую зону влияния отойдут Восточная Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия. Посол подчеркнул готовность Германии "идти навстречу пожеланиям Советского правительства".
21 августа в 15:00 Сталин получил личное приветствие Гитлера. Через два часа ответил, что согласен принять Риббентропа 23 августа. Через 25 минут переговоры с Францией и Британией прекратились.
Двухнедельный нейтралитет
22 августа советские газеты опубликовали сообщение ТАСС о намерениях СССР и Германии "разрядить напряженность в политических отношениях между ними, устранить угрозу войны и заключить пакт о ненападении. В связи с этим на днях должен состояться приезд немецкого министра иностранных дел г-на фон Риббентропа в Москву для соответствующих переговоров".
На следующий день Риббентроп прилетел в Москву.
В 15 часов 30 минут встретился со Сталиным и Молотовым - переговоры продолжались три часа.
"При обсуждении выяснилось, - телеграфировал в Берлин в 20 часов 05 минут, - что последним препятствием к окончательному решению будет требование россиян признать порты Либава и Виндава входящими в их сферу интересов".
Гитлер велел согласиться и, не дожидаясь подписания, назначил срок нападения на Польшу: 26 августа, полпятого утра. Переговоры в Кремле возобновились в 22 часа и завершились подписанием советско-немецкого соглашения и тайного протокола. Оба документа датированы 23-м августа.
На следующий день сообщение о договоре между СССР и Германией напечатали главные советские газеты "Правда" и "Известия" (но ни слова о секретном протоколе со "сферами влияния"). В тот же день в 13 часов 25 минут Риббентроп вылетел в Берлин.
25 августа Великобритания демонстративно заключила военный союз с Польшей. Гитлер такого не ожидал - и передвинул вторжение на 1 сентября.
Так определилась дата начала Второй мировой войны.
Дальнейшие события известны. 1 сентября Германия напала на Польшу. Через два дня Великобритания и Франция формально объявили Германии войну - но боевые действия не начали.
Москва в течение двух недель соблюдала нейтралитет. Когда вермахт приблизился к оговоренной демаркационной линии, Сталин, презрев договор о ненападении с Польшей, приказал оккупировать соседнюю страну. Почти полумиллионная Красная армия напала на Польшу.
Начался раздел Европы, затем - прямое столкновение временных "друзей".
Украинские парадоксы
Безусловно, тайный протокол о "сферах влияния" - документ преступный. И договариваться о "территориально-политическом переустройстве" суверенных государств - тоже преступление.
Поэтому СССР на протяжении полувека (вплоть до 1989 года!) категорически отрицал существование секретного протокола.
Но, если большинство стран Европы, пострадавших от немецких и советских оккупантов, события Второй мировой войны - кроме смертей, крови, разрушений, горя и т.д. - воспринимают как смену одного агрессивного чужака на другого, то украинская ситуация иная.
Ведь именно из-за подписания пакта Молотов-Риббентроп в состав Украины наконец вошли Галичина, Волынь и Буковина.
Это не значит, что мы должны одобрять или оправдывать преступный пакт. Ведь изменение государственных границ не происходит без применения оружия (как минимум - благодаря политическому давлению).
Пакт Молотова-Риббентропа сделал одних украинцев оккупантами (по крайней мере в Восточную Польшу вторглись войска Киевского особого военного округа, которыми командовал командарм 1-го ранга и депутат Верховного Совета УССР Семен Тимошенко), а других - жертвами этой оккупации (мирное население).
Необходимо еще осмыслить все коллизии, которые для Украины создал пакт, подписанный в Кремле в ночь с 23 на 24 августа.
Так или иначе, в 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 августа - в память о пакте Молотова-Риббентропа - Общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма.