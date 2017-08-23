Блог историка: как заключали пакт Молотова-Риббентропа

Копірайт зображення AFP Image caption 23 августа 1939 года. Сталин жмет руку Риббентропу

23 августа 1939 года СССР и Германия подписали в Кремле "Соглашение о ненападении".

Его подписали руководители ведомств по иностранным делам Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп.

И хотя этот документ вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа, его правильнее считать пактом Сталина-Гитлера - два душегуба надеялись обмануть друг друга в большой геополитической игре.

В результате проиграла вся Европа, став кровавой ареной Второй мировой войны.

Сталин: "Какая гарантия, что немецкое правительство, которое так легко рвет свои международные обязательства, будет придерживаться пакта о ненападении? Никакой гарантии нет".

Станислав Цалик Писатель, краевед, сценарист, автор более тысячи эссе, посвященных малоизвестным страницам истории Киева и Украины.

Гитлер: "Полагаться на верность договорам такой варварской формации, как Советский Союз, можно примерно так же, как на понимание дикарем математических формул. Поэтому соглашения с этой страной, собственно говоря, не имели бы никакой цены".

Так они говорили за несколько лет до заключения кремлевского договора. Но, несмотря на все, приказали своим министрам подписать соглашение. Почему?

Главный аргумент

Сталин вел лукавую игру. В мае 1939-го в Москве начались трехсторонние переговоры с Англией и Францией о союзе против Гитлера.

Дела продвигались быстро - в августе военные миссии трех стран обсуждали заключение военной конвенции в случае немецкой агрессии.

Неожиданно 21 августа в 17 часов 25 минут советская сторона прекратила переговоры.

Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Image caption Карикатура на вероломство СССР "Любовь в политике". Большевик говорит: "Итак, Франция, я тебя люблю, но одной любовью не проживешь, а Германия дает мне неплохие деньги!". Польша, 1934 год

Удивленные британцы и французы все поняли только через несколько часов - в 23 часа 15 минут радио Берлина, прервав вечернюю программу, сообщило: "Имперское правительство и советское правительство согласились заключить пакт о ненападении. Имперский министр иностранных дел прибудет в Москву в среду, 23 августа, для завершения переговоров".

Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Image caption Сталин рассуждает: "Гитлер покончил с Веной, покончил с Судетами, покончил с Прагой, то на этот раз, вероятно, очередь за мной". Польша, 1939 год

Как выяснилось позже, в начале июля Гитлер приказал командованию вермахта готовиться к боевым действиям - окончательно решил атаковать Польшу.

Кампания имела значительные шансы на успех при условии невмешательства СССР.

Немецкие дипломаты пригласили нескольких работников советского посольства в Берлине в ресторан. На конфиденциальном ужине, состоявшемся 26 июля, дали понять, что в случае нейтралитета Москва может рассчитывать на определенные территории Восточной Европы.

Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Image caption Обложка специального выпуска советского юмористического журнала с красноречивым лозунгом: "Крокодил пересекает границу". Вот так, по-кремлевски просто: отбросил пограничный столб, взял вилы и пошел наводить свои порядки в соседнем государстве. "Крокодил", №27, 1939 год

Именно этот аргумент склонил Сталина на сторону Германии. Ведь Франция и Великобритания не соглашались с территориальными претензиями СССР.

19 августа Сталин послал в Берлин проект будущего соглашения с уточнением: "Договор вступает в силу только в случае одновременного подписания специального протокола по внешнеполитическим вопросам, представляющим интерес для Высоких Договаривающихся Сторон".

На следующий день посол Германии в Москве гарантировал Сталину подписание секретного протокола - в советскую зону влияния отойдут Восточная Польша, Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия. Посол подчеркнул готовность Германии "идти навстречу пожеланиям Советского правительства".

21 августа в 15:00 Сталин получил личное приветствие Гитлера. Через два часа ответил, что согласен принять Риббентропа 23 августа. Через 25 минут переговоры с Францией и Британией прекратились.

Двухнедельный нейтралитет

22 августа советские газеты опубликовали сообщение ТАСС о намерениях СССР и Германии "разрядить напряженность в политических отношениях между ними, устранить угрозу войны и заключить пакт о ненападении. В связи с этим на днях должен состояться приезд немецкого министра иностранных дел г-на фон Риббентропа в Москву для соответствующих переговоров".

На следующий день Риббентроп прилетел в Москву.

В 15 часов 30 минут встретился со Сталиным и Молотовым - переговоры продолжались три часа.

"При обсуждении выяснилось, - телеграфировал в Берлин в 20 часов 05 минут, - что последним препятствием к окончательному решению будет требование россиян признать порты Либава и Виндава входящими в их сферу интересов".

Гитлер велел согласиться и, не дожидаясь подписания, назначил срок нападения на Польшу: 26 августа, полпятого утра. Переговоры в Кремле возобновились в 22 часа и завершились подписанием советско-немецкого соглашения и тайного протокола. Оба документа датированы 23-м августа.

Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Image caption Вот так советские карикатуристы издевались над разгромленным государством. "На этом, дети, - говорит школьный учитель, - мы заканчиваем изучение истории польского государства". Николай Радлов "Недолго музыка играла", 1939 год

На следующий день сообщение о договоре между СССР и Германией напечатали главные советские газеты "Правда" и "Известия" (но ни слова о секретном протоколе со "сферами влияния"). В тот же день в 13 часов 25 минут Риббентроп вылетел в Берлин.

25 августа Великобритания демонстративно заключила военный союз с Польшей. Гитлер такого не ожидал - и передвинул вторжение на 1 сентября.

Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Image caption Польские СМИ сразу назвали эту войну мировой. И только советские люди наивно считали, что живут в мирный период, а все поняли только летом 1941-го. "Warszawski Dziennik Narodowy", 4 сентября 1939 года

Так определилась дата начала Второй мировой войны.

Дальнейшие события известны. 1 сентября Германия напала на Польшу. Через два дня Великобритания и Франция формально объявили Германии войну - но боевые действия не начали.

Москва в течение двух недель соблюдала нейтралитет. Когда вермахт приблизился к оговоренной демаркационной линии, Сталин, презрев договор о ненападении с Польшей, приказал оккупировать соседнюю страну. Почти полумиллионная Красная армия напала на Польшу.

Начался раздел Европы, затем - прямое столкновение временных "друзей".

Украинские парадоксы

Безусловно, тайный протокол о "сферах влияния" - документ преступный. И договариваться о "территориально-политическом переустройстве" суверенных государств - тоже преступление.

Поэтому СССР на протяжении полувека (вплоть до 1989 года!) категорически отрицал существование секретного протокола.

Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Image caption Оперативная сводка 28 сентября информирует, что Красная армия приблизилась к демаркационной линии. Следовательно, предварительная договоренность с Германией о разделе территории Польши была. "Правда", 29 сентября 1939 года

Но, если большинство стран Европы, пострадавших от немецких и советских оккупантов, события Второй мировой войны - кроме смертей, крови, разрушений, горя и т.д. - воспринимают как смену одного агрессивного чужака на другого, то украинская ситуация иная.

Ведь именно из-за подписания пакта Молотов-Риббентроп в состав Украины наконец вошли Галичина, Волынь и Буковина.

Это не значит, что мы должны одобрять или оправдывать преступный пакт. Ведь изменение государственных границ не происходит без применения оружия (как минимум - благодаря политическому давлению).

Пакт Молотова-Риббентропа сделал одних украинцев оккупантами (по крайней мере в Восточную Польшу вторглись войска Киевского особого военного округа, которыми командовал командарм 1-го ранга и депутат Верховного Совета УССР Семен Тимошенко), а других - жертвами этой оккупации (мирное население).

Необходимо еще осмыслить все коллизии, которые для Украины создал пакт, подписанный в Кремле в ночь с 23 на 24 августа.

Так или иначе, в 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 августа - в память о пакте Молотова-Риббентропа - Общеевропейским днем ​​памяти жертв сталинизма и нацизма.