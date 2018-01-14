Огиенко: украинизатор образования и церкви, который заставлял писать "в" Украине
14 января 1882 родился украинец, который объединил в себе ученого, патриота и духовного лидера. Иван Огиенко переводил Библию на украинский, составлял словари, руководил министерством образования УНР, а затем Украинской автокефальной православной церковью.
Он был первым из украинцев, выделившим "родноязычную политику" в отдельную науку:
"... литературный язык наш, хотя имеет неисчерпаемый источник жемчужин в живом своем языке, - невыработан ... сама наука его не может похвастаться важными трудами, так как гражданство не поощряет своих ученых украинистов к труду".
Иван Огиенко - один из первых ученых, аргументировавших употребление предлога "в", а не "на" Украине.
Первый украиноязычный преподаватель
Звание приват-доцента и приглашение на кафедру русского языка и литературы Киевского университета Святого Владимира Иван Огиенко получил через два года после того, как он успешно окончил историко-филологический факультет.
Ректорат вуза сначала отказал выпускнику из-за украиноязычных публикаций в киевских изданиях, однако изменил решение после публикации в его защиту в московской газете.
С начала украинской революции Иван Огиенко не только одним из первых преподавал по-украински, но и без согласования ученого совета начал читать новый курс - "История украинского языка".
Кроме работы в университете, языковед создавал учебники для изучения языка, в частности "Краткий курс украинского языка и правописания", "Родной язык в украинской школе".
Николай Тимошик насчитал около двадцати учебных книг, которые в 1917-1918 годах вышли тиражами от десяти до ста тысяч экземпляров.
Они были адресованы различным категориям населения - школьникам, военным, священникам и госслужащим.
Неудивительно, что министр образования Центральной Рады поручил Ивану Огиенко составить правописание для школьников. Через несколько месяцев языковед утвердил украинское правописание, когда возглавил министерство образования правительства Директории.
Украинизатор образования и церкви
Министр Иван Огиенко впервую очередь уволил чиновников, которые противились украинизации учебного процесса.
Чиновник организовал акт объединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики и предложил считать 22 января государственным праздником.
Министерство образования под руководством Ивана Огиенко приняло законы и решения об украинизации средних школ, открытии новых украинских гимназий, обязательном всеобщем обучении и помощи украинским образовательным издательствам.
Украинизаторскую политику он продолжил в должности министра вероисповеданий. Иван Огиенко призвал священников читать проповеди, проводить службы, чтение и пение только на родном языке.
Чиновник убеждал, что украинский народ был нераздельным с Богом, а одной из главных причин поражения украинского государства считал то, что "... революция пошла без своей церкви, не обратила на нее должного внимания".
После поражения УНР Огиенко выехал на Запад - сначала в Польшу, а затем в Канаду.
"Родной язык" - не просто журнал
В кругу интересов Ивана Огиенко как ученого была украинская культура, история церкви, языка и правописания. Языковед работал над словарями.
Он пропагандировал идею соборного литературного языка и считал его культурным маркером каждой нации:
"Народ, который не понимает силы и значения родного языка и не работает для увеличения культуры его, не скоро станет сознательной нацией и не стоит на пути к государственности".
Поэтому в течение семи лет с воодушевлением редактировал ежемесячный научно-популярный журнал "Родной язык", посвященный проблематике украинского языка - его истории, семантике и этимологии слов, произношению, ударениям, диалектам, методике преподавания и анализу ошибок писателей.
Журнал распространялся во всем мире за исключением советской Украины. Редакция рассчитывала на широкий круг читателей - представителей интеллигенции, крестьян, ремесленников и учеников.
Редактор Огиенко: "в", а не "на" Украине
Редакция дополнительно издавала "Языковое руководство для редакторов, издателей и работников пера" - своеобразный журнал в журнале, в котором кратко и с примерами рассматривались различные языковые вопросы. В частности, в 1935 году Иван Огиенко аргументировал употребление "в", а не "на" Украине:
"В 1917-1920 годах существовала Украина как независимое государство ... Мы должны принять только выражение "в Украине", как говорим: в России, в Италии ..., выбросив окончательно из нашего употребления грамматический признак нашего бывшего порабощения - рабскую форму "на Украине".
На страницах журнала публиковали правила "о родноязыковых обязанностях" для госслужащих, священников, ученых, театралов, спортсменов и родителей.
Среди постоянных рубрик "Родного языка" была "Грамматика маленькой Леси". В ней в форме диалога или повествования с захватывающим сюжетом редактор давал языковые уроки детям.
Кстати, этот раздел он назвал в честь маленькой дочери Леси и каждый раз подписывался "Дедом Огием".
Доминика "меня сделала украинцем"
Так писал Иван Огиенко о своей жене, с которой прожил почти 30 лет. Она всегда помогала - делала всю "черновую" работу: списывала и сортировала нужный материал, переписывала готовые труды, вычитывала их вместе с автором.
Даже будучи прикованной тяжелой болезнью к постели, просматривала корреспонденцию в адрес "Родного языка" и вечером отчитывалась мужу.
Доминика готовила вкусные блюда для частых гостей, среди которых были иностранцы, чиновники, несколько раз - Симон Петлюра. Считала, что "первое задание женщины - служить семье, создать ее такой, чтобы все члены ее сознательно и преданно служили Родине".
Перевод Библии был мечтой жизни
Иван Огиенко не женился во второй раз. Он постригся в монахи и принял церковное имя Иларион.
Архимандрита Илариона рукоположили в епископы в Польской православной церкви. Через несколько лет он возглавил Украинскую автокефальную Православную Церковь, которая действовала в Украине в время немецкой оккупации.
"Богослужебным языком церкви должен быть живой украинский литературный язык, или язык староукраинский", - считал митрополит.
После войны он эмигрировал в Канаду. Там Митрополит Иларион закончил едва ли не самое главное дело своей жизни - перевод Библии. 42 года - подсчитал Николай Тимошик - прошло от переводов первых богослужебных книг до получения сигнального экземпляра полной Библии в Виннипеге.
Подход, а с ним и масштабы работы впечатляют. Каждое отдельное слово оригинального текста переводчик выписывал в отдельной строке, а рядом - украинские соответствия.
Рукопись насчитывает около 775 тыс. строк на более чем 14 тыс. страниц. Каждая из них, кроме того, исписана многочисленными примечаниями, вставками и уточнениями.
Перевод Библии Ивана Огиенко - самый тиражированный и считается исследователями лучшим среди всех украинских вариантов из-за близости к оригиналу, поэтичности, простоты и ясности изложения одновременно.
Стихотворение стало народной песней
Митрополит, переводчик, ученый также писал поэмы и стихи. Один из них - "Не питай" - был настолько популярным, что стал народной песней:
Не питай,
Чого в мене заплакані очі,
Чого часто тікаю я в гай
І блукаю я там до півночі,
Не питай, не питай, не питай.
Со склоненной над столом головой Митрополит работал до позднего вечера, вспоминала Анна Фигус-Ралько, которая проживала на одной с ним улице в Виннипеге.
Когда владыка выезжал на несколько дней по делам, она ухаживала за его домом, забирала корреспонденцию и кормила его любимую канарейку.
"Он называл себя постоянным богомольцем о лучшей судьбе украинского народа", - вспоминала она.