Огиенко: украинизатор образования и церкви, который заставлял писать "в" Украине

Image caption Митрополит Иларион (Иван Огиенко)

14 января 1882 родился украинец, который объединил в себе ученого, патриота и духовного лидера. Иван Огиенко переводил Библию на украинский, составлял словари, руководил министерством образования УНР, а затем Украинской автокефальной православной церковью.

Он был первым из украинцев, выделившим "родноязычную политику" в отдельную науку:

"... литературный язык наш, хотя имеет неисчерпаемый источник жемчужин в живом своем языке, - невыработан ... сама наука его не может похвастаться важными трудами, так как гражданство не поощряет своих ученых украинистов к труду".

Иван Огиенко - один из первых ученых, аргументировавших употребление предлога "в", а не "на" Украине.

Первый украиноязычный преподаватель

Звание приват-доцента и приглашение на кафедру русского языка и литературы Киевского университета Святого Владимира Иван Огиенко получил через два года после того, как он успешно окончил историко-филологический факультет.

Ректорат вуза сначала отказал выпускнику из-за украиноязычных публикаций в киевских изданиях, однако изменил решение после публикации в его защиту в московской газете.

С начала украинской революции Иван Огиенко не только одним из первых преподавал по-украински, но и без согласования ученого совета начал читать новый курс - "История украинского языка".

Кроме работы в университете, языковед создавал учебники для изучения языка, в частности "Краткий курс украинского языка и правописания", "Родной язык в украинской школе".

Николай Тимошик насчитал около двадцати учебных книг, которые в 1917-1918 годах вышли тиражами от десяти до ста тысяч экземпляров.

Они были адресованы различным категориям населения - школьникам, военным, священникам и госслужащим.

Копірайт зображення УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ Image caption Украинский митинг в Киеве летом 1917 года

Неудивительно, что министр образования Центральной Рады поручил Ивану Огиенко составить правописание для школьников. Через несколько месяцев языковед утвердил украинское правописание, когда возглавил министерство образования правительства Директории.

Украинизатор образования и церкви

Министр Иван Огиенко впервую очередь уволил чиновников, которые противились украинизации учебного процесса.

Чиновник организовал акт объединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики и предложил считать 22 января государственным праздником.

Министерство образования под руководством Ивана Огиенко приняло законы и решения об украинизации средних школ, открытии новых украинских гимназий, обязательном всеобщем обучении и помощи украинским образовательным издательствам.

Украинизаторскую политику он продолжил в должности министра вероисповеданий. Иван Огиенко призвал священников читать проповеди, проводить службы, чтение и пение только на родном языке.

Чиновник убеждал, что украинский народ был нераздельным с Богом, а одной из главных причин поражения украинского государства считал то, что "... революция пошла без своей церкви, не обратила на нее должного внимания".

После поражения УНР Огиенко выехал на Запад - сначала в Польшу, а затем в Канаду.

"Родной язык" - не просто журнал

В кругу интересов Ивана Огиенко как ученого была украинская культура, история церкви, языка и правописания. Языковед работал над словарями.

Он пропагандировал идею соборного литературного языка и считал его культурным маркером каждой нации:

"Народ, который не понимает силы и значения родного языка и не работает для увеличения культуры его, не скоро станет сознательной нацией и не стоит на пути к государственности".

Поэтому в течение семи лет с воодушевлением редактировал ежемесячный научно-популярный журнал "Родной язык", посвященный проблематике украинского языка - его истории, семантике и этимологии слов, произношению, ударениям, диалектам, методике преподавания и анализу ошибок писателей.

Журнал распространялся во всем мире за исключением советской Украины. Редакция рассчитывала на широкий круг читателей - представителей интеллигенции, крестьян, ремесленников и учеников.

Редактор Огиенко: "в", а не "на" Украине

Редакция дополнительно издавала "Языковое руководство для редакторов, издателей и работников пера" - своеобразный журнал в журнале, в котором кратко и с примерами рассматривались различные языковые вопросы. В частности, в 1935 году Иван Огиенко аргументировал употребление "в", а не "на" Украине:

"В 1917-1920 годах существовала Украина как независимое государство ... Мы должны принять только выражение "в Украине", как говорим: в России, в Италии ..., выбросив окончательно из нашего употребления грамматический признак нашего бывшего порабощения - рабскую форму "на Украине".

На страницах журнала публиковали правила "о родноязыковых обязанностях" для госслужащих, священников, ученых, театралов, спортсменов и родителей.

Среди постоянных рубрик "Родного языка" была "Грамматика маленькой Леси". В ней в форме диалога или повествования с захватывающим сюжетом редактор давал языковые уроки детям.

Кстати, этот раздел он назвал в честь маленькой дочери Леси и каждый раз подписывался "Дедом Огием".

Доминика "меня сделала украинцем"

Так писал Иван Огиенко о своей жене, с которой прожил почти 30 лет. Она всегда помогала - делала всю "черновую" работу: списывала и сортировала нужный материал, переписывала готовые труды, вычитывала их вместе с автором.

Даже будучи прикованной тяжелой болезнью к постели, просматривала корреспонденцию в адрес "Родного языка" и вечером отчитывалась мужу.

Доминика готовила вкусные блюда для частых гостей, среди которых были иностранцы, чиновники, несколько раз - Симон Петлюра. Считала, что "первое задание женщины - служить семье, создать ее такой, чтобы все члены ее сознательно и преданно служили Родине".

Перевод Библии был мечтой жизни

Копірайт зображення З книги Миколи Тимошика "Лишусь навіки з чужиною"

Иван Огиенко не женился во второй раз. Он постригся в монахи и принял церковное имя Иларион.

Архимандрита Илариона рукоположили в епископы в Польской православной церкви. Через несколько лет он возглавил Украинскую автокефальную Православную Церковь, которая действовала в Украине в время немецкой оккупации.

"Богослужебным языком церкви должен быть живой украинский литературный язык, или язык староукраинский", - считал митрополит.

После войны он эмигрировал в Канаду. Там Митрополит Иларион закончил едва ли не самое главное дело своей жизни - перевод Библии. 42 года - подсчитал Николай Тимошик - прошло от переводов первых богослужебных книг до получения сигнального экземпляра полной Библии в Виннипеге.

Подход, а с ним и масштабы работы впечатляют. Каждое отдельное слово оригинального текста переводчик выписывал в отдельной строке, а рядом - украинские соответствия.

Рукопись насчитывает около 775 тыс. строк на более чем 14 тыс. страниц. Каждая из них, кроме того, исписана многочисленными примечаниями, вставками и уточнениями.

Перевод Библии Ивана Огиенко - самый тиражированный и считается исследователями лучшим среди всех украинских вариантов из-за близости к оригиналу, поэтичности, простоты и ясности изложения одновременно.

Стихотворение стало народной песней

Митрополит, переводчик, ученый также писал поэмы и стихи. Один из них - "Не питай" - был настолько популярным, что стал народной песней:

Не питай,

Чого в мене заплакані очі,

Чого часто тікаю я в гай

І блукаю я там до півночі,

Не питай, не питай, не питай.

Со склоненной над столом головой Митрополит работал до позднего вечера, вспоминала Анна Фигус-Ралько, которая проживала на одной с ним улице в Виннипеге.

Когда владыка выезжал на несколько дней по делам, она ухаживала за его домом, забирала корреспонденцию и кормила его любимую канарейку.

"Он называл себя постоянным богомольцем о лучшей судьбе украинского народа", - вспоминала она.