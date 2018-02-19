Блог историка: 1954 год. Почему Крым перешел к Украине

Копірайт зображення Открытка Image caption Крымский академический украинский музыкальный театр в Симферополе. Построен в 1977 году - в то время это было лучшее здание музыкального театра в УССР

Передачу Крыма от России Украине в 1954 году обе стороны окутали мифами и выдумками. Однако факты - вещь упрямая.

Формальная точка отсчета - 25 января 1954 года. В тот день в Москве собрался президиум ЦК КПСС (так в те времена называлось политбюро). На заседании утвердили проект указа, который вскоре должен был издать президиум Верховного Совета СССР. Название: "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР".

Мотивация передачи полуострова не содержала ни одного упоминания о "подарке" Украине к 300-летию Переяславской Рады или об укреплении таким образом дружбы Украины и России (все эти мифы придумали позже).

Речь шла о вполне прагматичных вещах: "Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР". Четко и ясно.

Передачу Крыма в состав Украины можно рассматривать как первую попытку исправить ошибки Сталина

Конечно, решение руководящей верхушки и - единственной в СССР - партии не имело никакого юридического веса. Но имело важные последствия, поскольку руководители Советского Союза и республик были членами этой партии. Ее решение - руководство к действию.

Появились соответствующие постановления государственных структур - правительств и парламентов УССР, РСФСР и СССР. Они дословно повторили партийные формулировки причин передачи Крымской области в состав Украины.

Как заблагорассудится?

Позже возник популярный до сих пор миф: "Хрущев передал!". Или его анекдотическая версия: "Вот взял и по пьянке отдал Крым!"

Копірайт зображення Открытка Image caption Автовокзал в Ялте был построен в 1966 году работниками Министерства автотранспорта и шоссейных дорог РСФСР

Посмотрим на тогдашний календарь - январь 1954 года. Никита Хрущев всего четыре месяца возглавляет КПСС - с 7 сентября 1953-го. Единолично он будет руководить страной после 1957 года, когда отстранит от власти главных конкурентов - тяжеловесов "сталинской гвардии". А премьер-министром станет еще позже, в 1958-м.

А вот осенью 1953 года, когда окончательно вызрело решение по Крыму, и в январе 1954-го, когда стартовал процесс передачи полуострова, Хрущев не имел возможности поступать, как ему заблагорассудится.

И не он, кстати, председательствовал на упомянутом заседании президиума ЦК КПСС 25 января 1954 года. Председателем был тогдашний глава правительства СССР Георгий Маленков.

Члены президиума, голосуя за передачу Крыма, принимали во внимание объективные причины, а не мифические "прихоти" Никиты Сергеевича. Тем более, двое присутствующих на заседании - Никита Хрущев и Лазарь Каганович - в свое время возглавляли УССР и понимали зависимость полуострова от нее.

Работа над ошибками

Передачу Крыма в состав Украины можно рассматривать как первую попытку исправить ошибки Сталина, скончавшегося в прошлом году - в марте 1953 года.

Ведь усатый диктатор 10 лет назад - в 1944 году - депортировал с полуострова почти все местное население. В мае - крымских татар, в июне - армян, греков, болгар, чехов. И на опустошенные земли отправил жителей РСФСР.

Вождь собирался окончательно сделать Крым российским - по составу населения. Хотел завершить дело, начатое Екатериной II в конце XVIII века, когда она уничтожила Крымское ханство и втянула полуостров в Российскую империю.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Мечеть Хан-джами в Евпатории, одна из жемчужин истории крымских татар. При россиянах - общежитие. Реставрацию начал в 1969 году институт "УкрНИИпроектреставрация", и в 1990 году ее вернули общине

Сталинские колонизаторы, привыкшие к другому климату (приехали в основном с Волги, из северных областей РСФСР) и другой культуре земледелия, не смогли успешно хозяйствовать. В Крыму сложилась катастрофическая ситуация, которая требовала немедленного решения.

Официально осудить преступления Сталина? Еще не пришло время - это будет сделано через несколько лет на ХХ съезде КПСС. Вернуть на полуостров депортированные народы? Советское общество не готово к этому. Возможно, Хрущев вообще не рассматривал ситуацию под таким углом.

Идея с изменением подчинения Крыма вызревала в окружении Сталина еще при жизни тирана

А вот передать Крым под управление Украины и решить экономические вопросы ее ресурсами - это выход.

Если бы ситуация не требовала срочного решения, ее вообще не рассматривал бы президиум ЦК КПСС.

Хрущев без экспромтов

Еще один миф - он возник в последнее время - о том, что решение передать Крымскую область Украине возникло у Никиты Хрущева спонтанно.

Обычно ссылаются на мемуарный очерк его зятя Алексея Аджубея, который вместе с тестем отдыхал в Крыму осенью 1953 года.

Копірайт зображення Из журнала "Украина", 1971 год Image caption Северо-Крымский канал строился как главная водная артерия Крыма длиной более 400 км

Выглядит это так: Хрущев, столкнувшись с крымской разрухой и протестами колонизаторов ("Зачем нас сюда пригнали? Обманули нас!"), немедленно вылетел в Киев и - ни с того, ни с сего! - предложил руководителям УССР забрать Крымскую область.

Такой вот, видите ли, экспромт.

На самом же деле идея с изменением подчинения Крыма вызревала в окружении Сталина еще при жизни тирана. По крайней мере с 1952 года, когда дееспособность вождя уменьшилась, и он долго не подписывал документы. По воспоминаниям Вячеслава Молотова, три члена политбюро получили право ставить подписи вместо вождя, получив доступ ко всем документам. И к тем, кстати, которые указывали на сложную ситуацию в Крыму после депортации.

Тяжелые впечатления Хрущева от поездки по полуострову осенью 1953-го послужили "последней каплей", заставившей его действовать.

"Сталинская гвардия" президиума ЦК потому и одобрила передачу полуострова Украине, что этот вопрос не был новым или неожиданным.

Указ - не указ

Обычно датой передачи Крыма считают 19 февраля 1954 года. В тот день президиум Верховного Совета СССР выполнил требование президиума ЦК КПСС - издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР".

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Бронзовый памятник Тарасу Шевченко в Евпатории на ул. Шевченко, 2012 год

Но юридически Крым перешел к Украине позже и по другому документу. Ведь полномочия относительно территориальных изменений имел Верховный Совет СССР, а не его президиум. А переход области к другой республике мог состояться только на основании закона, а не указа президиума.

Такой закон приняла сессия Верховного Совета СССР 26 апреля 1954 года. И утвердила изменения в Конституциях РСФСР и УССР относительно состава их территорий.

Только тогда Крым действительно стал частью Украины.

Без палеолита

Еще одна выдумка: в 1954 году Крым перешел к Украине, а Севастополь - нет. Он якобы не входил в состав Крыма.

Что ж, откроем Конституции обеих республик, принятые в 1978 году. В российской не упомянуты ни Крым, ни Севастополь. В украинской есть Крым и Севастополь.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Могила классика украинской литературы Степана Руданского на Поликуровском мемориале, 2010 год. Писатель работал в Крыму врачом

Кстати, депутаты республиканского уровня от Севастополя избирались (с 1955 года) именно в Верховный Совет УССР. Это также указывает на принадлежность города.

И, наконец, Крым принадлежит Украине не потому, что это "извечная украинская земля". Никаких украинцев во времена палеолита там не было, как иногда утверждают горячие головы. И князь Кий - основатель Киева - на полуостров не приезжал. Все это фантазии.

Славянское население появилось на полуострове во второй половине XIX века. И долгое время было там меньшинством.

Полуостров включен в состав Украины исключительно потому, что связан с ней территориально и зависит от нее в смысле ресурсов.

Во времена революций 1917-1920 годов украинские руководители приводили те же аргументы.

Руины становятся здравницей

Украина получила в 1954 году разрушенный Крым - мировой войной, депортациями, бесхозяйственностью. И превратила его во "всесоюзную здравницу".

В 1958 году правительство УССР приняло решение №1340-Р о строительстве горной троллейбусной трассы Симферополь-Алушта-Ялта длиной 96 км, самой длинной в мире. Первая очередь - в Алушту - открылась через 11 месяцев, полностью вся трасса - в 1961 году. Железнодорожный вокзал и аэропорт областного центра соединили с курортной зоной.

Копірайт зображення Открытка Image caption Для самого длинного в мире троллейбусного маршрута №12 Симферополь-Алушта-Ялта приобрели новенькие чехословацкие "Шкоды". На горной трассе они незаменимы

Главную проблему полуострова - нехватку воды - не могли решить ни Крымское ханство, ни Российская империя, ни РСФСР. Это сделала Украина, построив в 1961-1971 годах Северо-Крымский канал. Он поставлял воду из Каховского водохранилища.

Это позволило развивать сельское хозяйство, заложить сады там, где раньше их не было. Возникла новая отрасль - промышленное прудовое рыбоводство.

За счет Украины построено жилье, учебные заведения, водохранилища, порты, детские и спортивные лагеря, гостиницы, театры, автовокзалы, пансионаты, лечебные учреждения.

Восстановлением памятников старины, которые для россиян служили складами, общежитиями и т.п., занимались украинские реставраторы.

В течение шести десятилетий - с 1954-го по 2014-й - Украина сделала в Крыму больше, чем Российская империя и РСФСР вместе взятые за предыдущие 170 лет.