Блог Пономарева: як українською "падший ангел"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Світлана Босак просить допомогти з перекладом репліки решать вопросы по мере поступления.

Пропоную так: розв'язувати (або вирішувати) питання в міру надходження їх або в міру того, як вони надходять.

Дмитро Шевченко хоче знати, як правильно наголошувати назву міста в Київській області: УкраЇнка чи УкрАїнка?

Правильний наголос - УкраЇнка. Поширений наголос УкрАїнка є грубою помилкою. Це все одно, що замість украЇнська мова казати укрАїнська.

Андрій Лаврентович запитує, яке українське слово найвлучніше відповідає церковнослов'янському (чи то російському) падший.

Падший, наприклад падший ангел, - українською мовою грішний ангел або грішний янгол.

Одним із найавторитетніших авторів у галузі церковної термінології, яких просить порадити читач, є Іван Огієнко (митрополит Іларіон).

Віктор Маринич пише: чимало років тому Інститут філософії Національної академії наук України запропонував відсутній в українській мові термін нравственный перекладати як моральнісний, а не моральний, бо останнє - це переклад відповідного російського слова.

Думаю, що з пропозицією Інституту філософії можна погодитися.

Правильний варіянт - не контроль над якістю, а контроль якості.

Олександр Янєв питає, як правильно: проголосувати закон чи проголосувати за закон?

Правильний варіянт - проголосувати за закон.

Анонімний читач просить пояснити, як вживати слово туроператор.

Із пропонованих варіянтів: туроператор по Туреччині, туроператор із Туреччини, туроператор турецького напрямку - найкращий - туроператор щодо Туреччини.

Читач Костянтин пише: багато разів стикався з висловом проектно-вишукувальний інститут. Є низка організацій, які містять у назві слово вишукувальний. Читач сумнівається в правильності цього слова.

І має рацію. У всіх наведених прикладах слово вишукувальний потрібно замінити на дослідний.

На прохання читача Андрія Ісаєва вточнюю наголос у топонімі Бахмут, пов'язаному з назвою бахмутка - кухонна сіль, яку видобували в копальнях Бахмутського повіту.

Словниковий наголос річки - БахмУтка і міста - БахмУт. Але серед місцевого населення поширений також наголос на першому складі - БАхмут.

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Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, спочатку загляньте до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

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