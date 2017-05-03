Блог Пономарева: як українською "падший ангел"?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Світлана Босак просить допомогти з перекладом репліки решать вопросы по мере поступления.
Пропоную так: розв'язувати (або вирішувати) питання в міру надходження їх або в міру того, як вони надходять.
Дмитро Шевченко хоче знати, як правильно наголошувати назву міста в Київській області: УкраЇнка чи УкрАїнка?
Правильний наголос - УкраЇнка. Поширений наголос УкрАїнка є грубою помилкою. Це все одно, що замість украЇнська мова казати укрАїнська.
Андрій Лаврентович запитує, яке українське слово найвлучніше відповідає церковнослов'янському (чи то російському) падший.
Падший, наприклад падший ангел, - українською мовою грішний ангел або грішний янгол.
Одним із найавторитетніших авторів у галузі церковної термінології, яких просить порадити читач, є Іван Огієнко (митрополит Іларіон).
Віктор Маринич пише: чимало років тому Інститут філософії Національної академії наук України запропонував відсутній в українській мові термін нравственный перекладати як моральнісний, а не моральний, бо останнє - це переклад відповідного російського слова.
Думаю, що з пропозицією Інституту філософії можна погодитися.
Правильний варіянт - не контроль над якістю, а контроль якості.
Олександр Янєв питає, як правильно: проголосувати закон чи проголосувати за закон?
Правильний варіянт - проголосувати за закон.
Анонімний читач просить пояснити, як вживати слово туроператор.
Із пропонованих варіянтів: туроператор по Туреччині, туроператор із Туреччини, туроператор турецького напрямку - найкращий - туроператор щодо Туреччини.
Читач Костянтин пише: багато разів стикався з висловом проектно-вишукувальний інститут. Є низка організацій, які містять у назві слово вишукувальний. Читач сумнівається в правильності цього слова.
І має рацію. У всіх наведених прикладах слово вишукувальний потрібно замінити на дослідний.
На прохання читача Андрія Ісаєва вточнюю наголос у топонімі Бахмут, пов'язаному з назвою бахмутка - кухонна сіль, яку видобували в копальнях Бахмутського повіту.
Словниковий наголос річки - БахмУтка і міста - БахмУт. Але серед місцевого населення поширений також наголос на першому складі - БАхмут.
----
Свої запитання надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".
Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, спочатку загляньте до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.
Попередні записи в блозі професора Пономарева.