Блог Пономарева: як українською "предвкушение"

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

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Ірина Супрунюк шукає відповідника російському слову предвкушение.

На мою думку, найбільше підходить варіянт передчуття.

Орися Шиян цікавиться, як правильно відмінювати назви: Великих Грибович чи Великих Грибовичів, Винник чи Винників, Брюхович чи Брюховичів.

Із двох варіянтів перевагу потрібно віддати формам Грибовичів, Винників, Брюховичів.

Геннадій Бонівур просить пояснити сенс слова шануємось.

Очевидно, не шануємось, а шануймося. Це заклик до українців шанувати свою мову, історію, культуру.

Блудні вогні - краще, ніж блукаючі вогні. Але найкращий варіянт - мандрівні вогні.

Це відповідь читачеві Олегові.

Кілька запитань від читача Валерія. Усі вони стосуються використання орудного відмінка дійової особи на кшталт міністерством вирішено, головою комісії підписується висновок.

Я цілком згодний з Борисом Антоненком-Давидовичем, що таких конструкцій маємо уникати. Борис Дмитрович колись написав: "Доки відчинятимемо двері водієм?", коли в трамваях писали двері відчиняються водієм, а потрібно було двері відчиняє водій.

З безособовими формами на -но, -то допоміжного дієслова бути не вживаємо. Як правильно завважує читач, вони й так означають дію в минулому часі: зібрано добрий урожай, посаджено багато дерев.

Читач Сашко Столовий запитує, як розв'язати проблему з використанням у газетах і в діловому мовленні географічних назв.

Наприклад, село Козіївка має наголос на і, а мешканці називаються козіяри, що історично склалося, бо село зародилося в ярах. У газетах тим часом пишуть козіївці.

Сусіднє село - Городне, бо розташоване на річці Городенка. А в офіційних виданнях пишуть Городнє, ніби назва пов'язана з городами. Як домогтися, щоб офіційна назва збігалася з історичною, цікавиться читач.

Думаю, що перевага має бути на боці історичних назв: козіяри, Городне.

Тетяна Шкуратова хоче знати, як писати литовське прізвище Лінкявічус чи Лінкявічюс?

У литовській мові звук ч у такій позиції - м'який, то маємо писати Лінкавічюс.

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