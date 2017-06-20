Блог проф. Пономарева: чекати когось чи на когось?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Мирослав Цюпка пише: мав недавно проблеми зі словом Ragnarök при перекладі книжки. Як його передати?

Літерами ö, oe, eu позначається огублений звук, якого українська мова не має. Тому ми відтворюємо його неогубленим е: Ґете, Кельн, Пастер, інженер, режисер, а не Гьоте, Кьольн, Пастьор, інженьор, режисьор. Отже, й Рагнарек.

Чи є семантична відмінність між чекати когось і чекати на когось?

Семантичної відмінности немає, обидві конструкції літературні, але перевагу віддаємо чекати на когось. Ця та наступні відповіді читачеві Тимофієві.

Чи нормативно вживати чого в значенні чому, і якщо так - то в яких випадках це треба робити?

Прислівники чого й чому вживані на початку речення, в якому є запитання про причину або мету чогось. Вони тотожні щодо значення, але при перекладі російського почему на першому місці в словниках стоїть чому.

Приклади: "Чому ж до тебе я прийшов, і сам того не знаю" (Володимир Сосюра); "Не питай, чого в мене заплакані очі, чого часто тікаю я в гай" (Іван Огієнко).

Читачка Юлія хоче з'ясувати: якщо відповідь на листа спрямована двом адресатам, як писати займенник ваш - з великої чи з малої літери?

З великої.

Лев Хмельковський просить пояснити, чи правильно вживати термін фашизм замість нацизм.

Фашизм, від італійського fascismo, пов'язаного з латинським fascis (в'язка хмизу), - політична течія, що виникла спочатку в Італії в 1919 році в період загальної кризи, терористична диктатура. Нацизм, від національний соціялізм, - назва фашизму в гітлерівській Німеччині.

Також читач цікавиться, чи доцільно вживати слово реалізують щодо заходів, планів, намірів.

Плани, наміри, заходи справді ліпше виконувати або здійснювати, а не реалізувати.

Чи правильно вживати волонтер замість доброволець?

Волонтер і доброволець - значеннєво тотожні. Тільки перше походить від французького volontaire, а друге - власне українське.

У сучасній мові між ними розподілено функції: доброволець - людина, що добровільно вступила на військову службу; волонтер - той, хто матеріяльно й морально допомагає військовослужбовцям.

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