Блог проф. Пономарева: Пилип чи Філіп?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пам'ятник Пилипу Орлику

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Ірена Бондар пише: тепер дуже модно називати дітей Нікіта або Кірілл, саме через і з крапкою. Яке в такому разі буде в їхніх дітей по батькові?

Думаю, що коли ті діти повиростають, українці перестануть соромитися своїх імен, тож імена й по батькові матимуть українські форми Микитович, Микитівна, Кирилович, Кирилівна.

Читачі Сергій Гірка й Анна Чиндрова висловлюють особисті міркування щодо імен Ганна, Олена, Пилип.

Вони можуть залишатися при своїй думці, але я наводжу правила відтворення цих імен згідно з нормами української мови. Названі імена - християнські, що сягають гебрайських (Ганна) та давньогрецьких коренів (Олена, Пилип). Імена ці прийшли з прийняттям християнства, вони пристосовані до фонетико-морфологічних законів кожної мови.

Гебрайське Hanna, давньогрецькі Helene і Philippos в українській мові набули форм Ганна, Олена, Пилип. При відтворенні латиницею - Hanna, а не Ganna, як неправильно написано в закордонному паспорті тітки Сергія Гірки. Імен Єлєна, Філіп в українському офіційному ономастиконі немає. Анна є рідковживаним варіянтом до Ганни.

Усі видатні українки й українці були Ганнами, Оленами та Пилипами. Наприклад, актриса Ганна Затиркевич-Карпинська, композиторка Ганна Гаврилець, письменниці й громадські діячки Олена Пчілка, Олена Теліга, гетьман Пилип Орлик, композитор Пилип Козицький.

Поширення останнім часом серед українців імен Анна, Єлєна, Філіпп, Альона є наслідком денаціоналізації.

Мені незрозуміло, чому жіноче прізвище Шульга не відмінюється, пише пані Юлія з міста Кам'янського. Вона якось написала носійці цього прізвища, і та запевнила, що консультувалася з цього приводу з мовознавцем. Він сказав, що не відмінюється.

Не відмінюються в українській мові жіночі прізвища на -ко і на приголосний: Ганна Вірченко, Тетяна Вознюк - Ганни Вірченко, Тетяни Вознюк і так далі.

Прізвища, що закінчуються на голосний, тож і згадуване Шульга, відмінюються як у чоловіків, так і в жінок. Микола Шульга, Катерина Шульга - Миколи Шульги, Катерини Шульги, Миколі Шульзі, Катерині Шульзі і так далі. Хотілося б знати прізвище мовознавця, який дає такі сумнівні поради.

Андрій Степанок цікавиться, як правильно перекладати імена та прізвища з латиниці? Як бачимо, так і пишемо, чи як чуємо, так і пишемо?

Імена та прізвища з латинської графіки відтворюємо здебільшого так, як чуємо.

Бонапарт, а не Боунапарте (фр. Bounaparte), Меєрбер, а не Мейербеер (Meyerbeer), Шекспір, а не Шакеспеаре (Shakespeare).

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