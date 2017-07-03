Блог проф. Пономарева: Пилип чи Філіп?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Ірена Бондар пише: тепер дуже модно називати дітей Нікіта або Кірілл, саме через і з крапкою. Яке в такому разі буде в їхніх дітей по батькові?
Думаю, що коли ті діти повиростають, українці перестануть соромитися своїх імен, тож імена й по батькові матимуть українські форми Микитович, Микитівна, Кирилович, Кирилівна.
Читачі Сергій Гірка й Анна Чиндрова висловлюють особисті міркування щодо імен Ганна, Олена, Пилип.
Вони можуть залишатися при своїй думці, але я наводжу правила відтворення цих імен згідно з нормами української мови. Названі імена - християнські, що сягають гебрайських (Ганна) та давньогрецьких коренів (Олена, Пилип). Імена ці прийшли з прийняттям християнства, вони пристосовані до фонетико-морфологічних законів кожної мови.
Гебрайське Hanna, давньогрецькі Helene і Philippos в українській мові набули форм Ганна, Олена, Пилип. При відтворенні латиницею - Hanna, а не Ganna, як неправильно написано в закордонному паспорті тітки Сергія Гірки. Імен Єлєна, Філіп в українському офіційному ономастиконі немає. Анна є рідковживаним варіянтом до Ганни.
Усі видатні українки й українці були Ганнами, Оленами та Пилипами. Наприклад, актриса Ганна Затиркевич-Карпинська, композиторка Ганна Гаврилець, письменниці й громадські діячки Олена Пчілка, Олена Теліга, гетьман Пилип Орлик, композитор Пилип Козицький.
Поширення останнім часом серед українців імен Анна, Єлєна, Філіпп, Альона є наслідком денаціоналізації.
Мені незрозуміло, чому жіноче прізвище Шульга не відмінюється, пише пані Юлія з міста Кам'янського. Вона якось написала носійці цього прізвища, і та запевнила, що консультувалася з цього приводу з мовознавцем. Він сказав, що не відмінюється.
Не відмінюються в українській мові жіночі прізвища на -ко і на приголосний: Ганна Вірченко, Тетяна Вознюк - Ганни Вірченко, Тетяни Вознюк і так далі.
Прізвища, що закінчуються на голосний, тож і згадуване Шульга, відмінюються як у чоловіків, так і в жінок. Микола Шульга, Катерина Шульга - Миколи Шульги, Катерини Шульги, Миколі Шульзі, Катерині Шульзі і так далі. Хотілося б знати прізвище мовознавця, який дає такі сумнівні поради.
Андрій Степанок цікавиться, як правильно перекладати імена та прізвища з латиниці? Як бачимо, так і пишемо, чи як чуємо, так і пишемо?
Імена та прізвища з латинської графіки відтворюємо здебільшого так, як чуємо.
Бонапарт, а не Боунапарте (фр. Bounaparte), Меєрбер, а не Мейербеер (Meyerbeer), Шекспір, а не Шакеспеаре (Shakespeare).
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