Блог проф. Пономарева: яка різниця між дочкою і донькою

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читача Олександра Чайку цікавить питання закінчень -ть в інфінітиві, наприклад спать, кохать.

Такі закінчення мають розмовний, а то й просторічний відтінок. У поетичних творах вони наявні, особливо в не дуже вдалих перекладах з російської мови. Проте добрі перекладачі їх уникають і в таких ситуаціях.

Порівняймо строфу з останнього вірша Сергія Єсеніна в оригіналі та перекладі Костянтина Житника:

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, -

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

***

Не прощаюсь, друже, не кажу "щасливо",

Не журися, не твоя вина -

Помирати в цім житті не диво,

Але й жити - теж не дивина.

Як потрібно писати - Третій райх чи Третій рейх, запитує Андрій Степанок.

Німецький дифтонг ei у вимові - ai, тож потрібно писати й вимовляти -ай: райх.

Запитання від Соломії Тимчишин. Чи потрібно відмінювати географічні назви в офіційних документах? Наприклад, як правильно писати - навчальні заклади міста Львів чи навчальні заклади міста Львова?

Відмінювати потрібно обидва слова: міста Львова.

Що правильніше - дочка чи донька, запитує читач Андрій.

Обидва слова цілком українські (до речі, слово донька неправильно наголошують: кажуть донька).

Слово донька має пестливий відтінок, а дочка, крім першого, нейтрального значення, має ще й таке: ласкаве звертання літньої людини до молодої жінки. Наприклад:

"Мавка: Ох, як довго я спала.

Лісовик: Довго, дочко". (Леся Українка).

Інна Коцур хоче знати, як правильно вживати: в експерименті брало (взяло участь) 40 осіб чи в експерименті брали (взяли участь) 40 осіб?

Можливі обидві конструкції, але поширеніша - друга: в експерименті взяли участь 40 осіб.

Мирослав Мелимука запитує про наголос у своєму прізвищі.

Це прізвище суто українське. У прізвищах такого типу наголос, як правило, падає на дієслово в наказовій формі: Майборода, Переоридорога, Підіпригора, Перебийніс. Тож і Мелимука.

Але можливий також наголос і на Мелимука, оскільки в українській мові, крім слова борошно, є його рідше вживаний синонім мука.

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Свої запитання надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

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