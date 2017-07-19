Блог проф. Пономарева: українською "ложимо" чи "кладемо"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Ігор Осетинський викладає фізику в школі і хоче знати, як українською мовою перекласти луноход і эхолот.

Луноход - місяцехід.

Эхолот походить від грецького ήχος - звух та голландського lood - прилад для вимірюванння глибин моря. Отже, українською мовою - ехолот.

Микола Удовицький із Черкащини просить розповісти про вживання слів ложити та класти в українській і російській мовах.

У сучасній українській літературній мові слова ложити немає. З приростками і без них маємо класти, покласти, скласти, накладати, розкладати тощо.

Наказовий спосіб - клади, поклади, кладіть, покладіть.

У російській мові в недоконаному виді - корінь клад-, клас-, у доконаному - лож-.

Класть,клади - але положить, сложить, складывать, положи.

Чому українською ми називаємо Вірменію Вірменією, а не Арменією? Вірмени свою країну називають Арменія, пише читач Влад.

Почнімо з того, що вірмени називають свою країну Гаястан.

Мешканці цієї країни українською мовою були ормени, бо українська не любить початкового а. Порівняймо: Олексій, Олександр, оренда. Згодом перед о з'явився протетичний (приставний) в, далі за фонетичним законом української мови о в закритому складі перейшов в і: ормени - вірмени.

Порівняймо: вівця, вікно, вітчизна з первісних овця, окно, отчизна.

Читачка Лера запитує, чи варто замінювати иншомовні мовознавчі терміни префікс, суфікс на українські приросток, наросток?

Приросток, наросток, а ще - дієйменник замість інфінітив, середник - замість крапки з комою були вживані в українській мові.

У часи боротьби з "українським буржуазним націоналізмом" використовувати їх заборонили. Тепер їх варто повернути, принаймні як синоніми.

Юлія з міста Кам'янського пише: на ювелірних сайтах бачу слово швенза, тобто застібка, але не втямлю, де в нього наголос.

На першому складі.

Чи є в українській мові відповідник слова бебі-бум?

Спалах народжуваности.

Олексієві Дейкуну відповідаю, що слова передперегляд, передзахист - нормативні.

Варіянти: у моєму місті, у мого сусіда - набагато кращі, ніж у мене в місті, у мене в сусіда.

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