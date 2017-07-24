Блог проф. Пономарева: як сказати "керуючий відділом"?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Дарію Афанасьєву цікавить, як можна замінити конструкцію керуючий відділом.

Керівник відділу.

Читач Дмитро просить пояснити, як правильно казати - шліфувальне коло чи шліфувальний круг.

Правильно шліфувальний круг - порівняймо гончарський круг.

Круг - це частина площини, обмежена колом, а коло - замкнена крива, всі точки якої однаково віддалені від центру.

Мирославу Городенську цікавить, звідки в іменника четвер у родовому відмінку з'являється суфікс г. Під яке правило підпадає поява цього суфікса і чи не було б більш правильним писати четвера?

Четвертий день тижня первісно був четверг. Але українська мова не любить нагромадження приголосних, тому тут ми пишемо так, як чуємо - четвер.

В инших відмінках г повертається на своє законне місце - четверга, по четвергах. Порівняймо: обласний - але область, вісник але звістка.

Читачка Світлана хоче знати, як правильно казати українською в дружеской обстановке.

Правильно - в дружній обстанові.

Місто в Чернігівській області, яким цікавиться читачка Міщенко, має наголос на другому складі - ІчнЯ.

Читачку Зиновію Василівну дратує часто вживане в модних виданнях слово оскароносний, коли мова йде про акторів - нагадує кальку радянських часів орденоносний. Як пан професор ставиться до цього слова?

Я до цього слова ставлюся нейтрально.

Михайло Мишій запитує, як перекласти з російської мови отпотевание и отлежка.

Українською мовою це буде запрівання і відлежування.

Чи можна, пише цей же читач, за зразком як ся маєш казати я ся смію, воно ся розбило і так далі.

Не варто. Це діялектні конструкції, одна з яких, як ся маєш, набула прав громадянства в розмовному стилі літературної мови. А решта хай залишається на своєму місці.

Читачка Мар'яна запитує, як перекласти художній термін лессировка.

Це слово означає декоративне покриття поверхні і походить від французького laisser - "залишати". Українською буде лесерування, бо іменники з суфіксом -овк нашій мові не властиві.

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