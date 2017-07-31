Блог проф. Пономарева: україномовний чи українськомовний?
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.
Як перекласти українською мовою слова обаятельный і обоняние, запитує читачка Єлизавета.
Обаятельный - чарівливий, привабливий, принадливий.
Обоняние - нюх.
Анатолій Веременко цікавиться словом электропривод.
Читач пише, що коли він вчився в Київському політехнічному інституті, йому викладали спеціяльність, що мала російську назву "Электропривод и автоматизация промышленных установок".
Тепер цю назву зазвичай перекладають українською як "Електропривід і автоматизація промислових установок".
Але слово привід не має в українській мові значення "приводити в рух", пише читач. Для цього існує рушій. Тому, на його думку, "вірно буде "Електрорушій і автоматизація промислових установок".
Я цілком із Вами згоден. Тільки треба казати не вірно, а правильно.
Читач Дмитро хоче знати, якими з варіянтів і коли варто послуговуватися: україномовний і українськомовний, іспаномовний та іспанськомовний. Також йому цікаво, в яких випадках доречно вживати французькомовний і франкомовний, англійськомовний і англомовний.
Щодо слов'янських мов - потрібно вживати українськомовний, білоруськомовний, польськомовний, російськомовний. Не кажемо ж ми поломовний, чехомовний.
Щодо инших мов - уживаніші варіянти франкомовний, англомовний.
Але німецькомовний та іспанськомовний.
Прізвище Маккейн пишемо разом із двома к всередині, бо всередині велике К писати не можемо.
Цей же читач запитує, як називати користувачів, що підписалися на сторінку в соцмережі.
Таких користувачів можна називати передплатниками.
У засобах масової інформації можна зустріти варіянт дав з ноги, дав з руки, пише пан Дмитро. Може, краще казати дав ногою, дав рукою?
Можливі обидві конструкції.
Чи можна вживати в сучасній українській мові прикметники любимий і любима?
Не бажано. Замість них маємо слова улюблений, улюблена, якщо йдеться про роботу, книжку, пісню, музику, друзів.
А коли йдеться про людину протилежної статі - то потрібно казати коханий, кохана.
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Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.
Будь-ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.