Блог проф. Пономарева: україномовний чи українськомовний?

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Від редакції Шановні читачі блогу! Через технічний збій ми втратили листи з запитаннями, отримані у травні та червні цього року. Якщо ви не побачили відповіді на своє запитання, будь ласка, надішліть його ще раз. Щиро перепрошуємо за незручності.

Як перекласти українською мовою слова обаятельный і обоняние, запитує читачка Єлизавета.

Обаятельный - чарівливий, привабливий, принадливий.

Обоняние - нюх.

Анатолій Веременко цікавиться словом электропривод.

Читач пише, що коли він вчився в Київському політехнічному інституті, йому викладали спеціяльність, що мала російську назву "Электропривод и автоматизация промышленных установок".

Тепер цю назву зазвичай перекладають українською як "Електропривід і автоматизація промислових установок".

Але слово привід не має в українській мові значення "приводити в рух", пише читач. Для цього існує рушій. Тому, на його думку, "вірно буде "Електрорушій і автоматизація промислових установок".

Я цілком із Вами згоден. Тільки треба казати не вірно, а правильно.

Читач Дмитро хоче знати, якими з варіянтів і коли варто послуговуватися: україномовний і українськомовний, іспаномовний та іспанськомовний. Також йому цікаво, в яких випадках доречно вживати французькомовний і франкомовний, англійськомовний і англомовний.

Щодо слов'янських мов - потрібно вживати українськомовний, білоруськомовний, польськомовний, російськомовний. Не кажемо ж ми поломовний, чехомовний.

Щодо инших мов - уживаніші варіянти франкомовний, англомовний.

Але німецькомовний та іспанськомовний.

Прізвище Маккейн пишемо разом із двома к всередині, бо всередині велике К писати не можемо.

Цей же читач запитує, як називати користувачів, що підписалися на сторінку в соцмережі.

Таких користувачів можна називати передплатниками.

У засобах масової інформації можна зустріти варіянт дав з ноги, дав з руки, пише пан Дмитро. Може, краще казати дав ногою, дав рукою?

Можливі обидві конструкції.

Чи можна вживати в сучасній українській мові прикметники любимий і любима?

Не бажано. Замість них маємо слова улюблений, улюблена, якщо йдеться про роботу, книжку, пісню, музику, друзів.

А коли йдеться про людину протилежної статі - то потрібно казати коханий, кохана.

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Свої запитання надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk, вказавши в темі листа "Запитання до професора Пономарева".

Якщо ви хочете запитати про значення котрогось слова, будь ласка, зазирніть спершу до словника - можливо, там уже є відповідь на ваше запитання.

Будь-ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.